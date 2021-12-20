Найкрасивіші замки, палаци та фортеці України

16:40 03 грудень Київ, Україна

Воронцовський палац



Палац із сірого каменю, в якого з одного боку море, з іншого - гори, увінчані вершиною Ай-Петрі. Замок та парки навколо нього були збудовані графом Воронцовим у 1820-1840 роках. Архітектуру будівлі та парк створювали англійські фахівці, за англійськими проєктами, відповідно до англійських уподобань та моди.

Паркова зона поділялася на дві частини: верхню та нижню. Верхня якраз і витримана у дусі романтизму. Він виглядає як дрімучий ліс із водоспадами, гротами, затишними куточками. Вся дрімучість створена руками людини. Багато вікових дерев рідкісних порід. Нижній парк - італійський, з акуратно підстриженими деревами, ліпними прикрасами, доглянутими алеями.

Сам замок виконаний у змішаному стилі. Основа англійська, але додані елементи індо-мусульманської архітектури. Стилі XVI століття - англійський та східний.





Білгород-Дністровський відомий своєю Акерманською фортецею



Це пам'ятник історії та містобудування XIII-XV століть. Це фортеця, що добре збереглася, перевершує за розмірами всі фортифікаційні споруди країни. Фортеця побудована з черепашнику, скріпленого розчином, завдяки якому вона вийшла досить міцною і дійшла до нашого часу через віки та війни. З одного боку, стіни фортеці омиваються водами Дністровського лиману, а з інших оточені глибоким ровом. Внутрішній простір фортеці можна розділити на цитадель з круглими вежами, госпдвір, гарнізонний двір та південний двір. Ця середньовічна фортеця будувалася генуезцями та молдованами протягом двох століть. З історією фортеці пов'язані всі три російсько-турецькі війни. В 1832 Аккерманська фортеця перестала бути військовим об'єктом і в 1896 її оголосили пам'ятником архітектури. Нині це діючий музей.







Луцький Верхній замок



Головною перлиною Луцька є величний Луцький замок. Визнаний шедевром фортифікаційної архітектури. Дерев'яний замок був побудований ще в XV столітті литовським князем Любартом, який одружився з місцевою князівною і прийняв православну віру. На сьогодні Луцький замок є одним із найбільших та найдавніших в Україні.



Замок складався з двох частин - Верхньої та Нижньої. До наших днів у первозданному вигляді дійшов лише Верхній замок, від Нижнього залишилися лише руїни. На будівництво потужного кам'яного замку пішло понад сорок років.

Луцький замок став одним із головних екскурсійних об'єктів Волинської області. В цей час на його території функціонують також краєзнавчий музей та музей стародавньої книги. До речі, саме Луцький замок, а точніше, одна з його веж, зображений на купюрі номіналом у 200 гривень. Головною перлиною Луцька є величний Луцький замок. Визнаний шедевром фортифікаційної архітектури. Дерев'яний замок був побудований ще в XV столітті литовським князем Любартом, який одружився з місцевою князівною і прийняв православну віру. На сьогодні Луцький замок є одним із найбільших та найдавніших в Україні.Замок складався з двох частин - Верхньої та Нижньої. До наших днів у первозданному вигляді дійшов лише Верхній замок, від Нижнього залишилися лише руїни. На будівництво потужного кам'яного замку пішло понад сорок років.Луцький замок став одним із головних екскурсійних об'єктів Волинської області. В цей час на його території функціонують також краєзнавчий музей та музей стародавньої книги. До речі, саме Луцький замок, а точніше, одна з його веж, зображений на купюрі номіналом у 200 гривень.





Палац у Качанівці



Маєток названо на честь першого власника-придворного співака Ф.Каченовського. Він знаходиться на схилі, який з двох боків омивають мальовничі ставки. Наразі садиба та парк входять до складу історико-культурного заповідника "Качанівка". У залах палацу розміщено музейну експозицію, яка розповідає про історію палацу та життя його колишніх власників. У парку знаходяться 12 ставків, альтанки, флігелі, клумби, а також Георгіївська церква. Велика паркова дорога сприяє прогулянкам на велосипеді. Маєток названо на честь першого власника-придворного співака Ф.Каченовського. Він знаходиться на схилі, який з двох боків омивають мальовничі ставки. Наразі садиба та парк входять до складу історико-культурного заповідника "Качанівка". У залах палацу розміщено музейну експозицію, яка розповідає про історію палацу та життя його колишніх власників. У парку знаходяться 12 ставків, альтанки, флігелі, клумби, а також Георгіївська церква. Велика паркова дорога сприяє прогулянкам на велосипеді.