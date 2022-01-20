Соломія Крушельницька (1872-1952) – «Вагнерівська примадонна» XX століття

22:59 19 січень Київ, Україна

Україна – це лірична та мелодійна пісня. Але ще це проникливий голос української оперної співачки Соломії Крушельницької. В юні роки сім'ї маленької Соломії доводилося деякий час їздити маленькими селами та містами України. І вже тоді Соломія слухала, насолоджувалась і переспівувала мелодійні українські пісні селян. А коли підросла, часто співала на дівочих гуляннях. Її сильний голос відрізнявся від усіх інших невимовною глибиною. До того ж сам батько навчав своїх дітей музичним нотам та допомагав їм розспівуватися. За короткий час діти вже могли виступати у своєму домашньому театрі, а також брати участь у хорі. Любов до пісень та музики визначили всю долю прекрасної виконавиці оперних арій. Коли дівчина навчалася у гімназії Тернополя, одним із предметів була музика, основи якої вона добре засвоїла. У музичному гуртку було багато талановитих молодих людей, знайомство з якими переросло у дружнє спілкування. Серед них був Д. Сичинський, який став відомим композитором у всій Галичині. У 19 років з благословення отця Соломія вже у Львові вступає до консерваторії. Її голос був унікальним, вона змогла вразити мелодійністю та красою звучання своїх викладачів. Соломія вчилася самовіддано, з любов'ю та завзятістю. Вона захистила випускний диплом із високою похвалою. І 1893 року дебютувала на сцені з партією Леонори з опери «Фаворитка» Доніцетті. Публіка відразу ж висловила свою симпатію на адресу співачки та відгукнулася лише позитивною критикою.

Почувши її спів, їй порекомендували продовжити свою професійну освіту в Мілані. Тоді дівчина без знання мови вирушає до Італії та бере уроки у відомого викладача оперного співу Фаусти Креспі. У 1894 повертається до Львова та виступає на сцені. В ці роки їй було важко, бо в сім'ї та на сцені Соломія зустрілася з численними проблемами. За рік вона повертається до Італії. І у свої 25 років вона починає гастролювати у всьому світі. Усі оперні сцени зустрічали її на біс. За словами Соломії Крушельницької, її улюбленою героїнею була Аїда з опери Джузеппе Верді. Драматична гра йшла на противагу її сильному характеру, але цю партію вона ставила у всіх своїх виступах. Так вона увічнила назавжди невичерпний образ Аїди. Оперна сцена Варшави стала наступним етапом Соломії. Крушельницька одразу завоювала кохання глядачів, хоча за спиною співачки були лише кілька років професійного виступу на сцені. Але її свіже дихання в сценічні образи, виконання, її чудова гра справили на глядачів сильні та незабутні враження. Примадонна оперної сцени у Варшаві стала улюбленим об'єктом публіки. Не обійшлося без заздрісних ворогів, які спостерігали за її успіхами та високими гонорарами. На оперних підмостках починаються інтриги, у яких вона хотіла брати участь.

Соломія їде до Франції. 1902 року Париж відкрив для себе нове ім'я — Соломія Крушельницька. Співачка виступає зі складною партією опери Вагнера «Лоенгрін» й одразу завойовує Париж своїм талантом, витонченим смаком та розкішним голосом. Початок XX століття став для співачки багато в чому важким - смерть батька, з яким вона не могла попрощатися через контракт в Італії, загроза зриву голосу. Через розірвання контракту з театром у Неаполі, Крушельницькій потрібно було виплатити неустойку, тому вона діяла через адвоката та його помічника. Доля подарувала їй зустріч із її майбутнім чоловіком, Чезаре Річчоні. Так у 1910 Буенос-Айрес відбулася скромна та витончена весільна церемонія закоханих. З ним співачка прожила щасливе сімейне життя до кінця його днів. Джакомо Пуччіні, відомий композитор на піку своєї популярності, пише оперу «Баттерфляй», яку він характеризував як шедевр: «Вона неймовірна і затьмарить усі попередні витвори». Однак він помилився, навіть за участі провідних оперних співаків на сцені Ла Скала приголомшливого успіху не відбулося, в яке так вірив Пуччіні. Навпаки – фіаско. Але, не опускаючи рук, він береться виправляти і вже провідну партію пропонує заспівати Соломії Крушельницькій. Вона знала всю передісторію, але не змогла відмовити другові і, тим самим, підтримала його. У 1904 опера «Баттерфляй» зробила сенсацію. Українська співачка справила новий фурор у всьому світі, вона продовжує гастролювати і скрізь її зустрічають оплесками.

Після виходу з оперної сцени Соломія разом із чоловіком проживають на придбаній ними віллі на узбережжі Італії. Вдовою співачка стала у 1936 році. Щороку співачка відвідувала свою вотчину. Але одного разу в Італію вона вже ніколи не повернеться: спочатку через окупацію і Другу світову війну, що розпочалася, потім будинок Крушельницької у Львові був націоналізований, а пізніше вже за станом здоров'я. У свої 70 з лишком років Соломія отримала перелом стегна. Після проведених операцій співачка кілька років була прикута до ліжка. Після цього вона могла пересуватися тільки за допомогою тростини.