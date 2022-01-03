Різдвяні традиції в Україні

16:31 03 січень Київ, Україна

Сезон зимових свят в Україні розпочинається у середині грудня. Його початком служить День святого Миколая, а згодом починається новорічно-різдвяний період.



Різдвяні традиції

Більшість зимових традицій припадала саме на Різдво, що передувало іншим святам.

Різдво для українців – це дуже сімейне свято, тому більшість обрядів проводили у вузькому сімейному колі. Дуже важливо, щоби цього дня всі рідні зібралися за столом.

Усі, хто є мешканцями будинку, навіть той, хто тимчасово виїхав на навчання чи заробітки, але не створив нову сім'ю та переїхав – мають бути у цей час разом з усіма.

Є вірування, що людина бродитиме цілий рік, якщо на Різдво залишиться один. А ще цього дня не можна було сваритися взагалі, навіть якщо хтось із кимось "побив горщики", треба було триматися в руках, а краще помиритися.



Долучатися до обряду мали всі члени сім'ї, бо якби хтось із родичів чи односельців проігнорував би традиції, то, за віруваннями, це могло викликати лихо на всіх мешканців.

У деяких регіонах навіть були спеціальні обряди, які мали забезпечити порядок у сім'ї наступного року.

Прийнято було обв'язати стіл залізним ланцюгом і тупцювати по ньому ногами - це на здоров'я і щоб вся сім'я трималася купки, ніхто нікуди не зник і не втік. А також, щоб худоба трималася разом і ходила одна за одною. Також на ранок Різдва в купу пов'язували всі ложки - це також означало, що вся сім'я тримається в купі.



Обряди ділилися на дві категорії. Одні стосувалися підготовки, інші – безпосередньо святкування.

"Все, що відбувається до сходження першої зірки – тривала підготовка. Вона також несе в собі ідею не лише підготовки, а саме програмування добробуту та врожаю на майбутнє", – пояснюють експерти.

Одним із таких обрядів було залякування дерев. За віруванням, це мало забезпечити їхню родючість наступного року.



Провести такий обряд треба було в обідню пору перед святковою вечерею.

"Господар із кимось із домашніх брали сокиру і йшли до цього дерева, там починали між собою діалог. Господар замахувався на це дерево і погрожував, що якщо воно не народжуватиме – наступного року його зрубають. А дитина чи дружина від імені дерева відповідали, щоб не рубав, бо наступного року обов'язково рясно народжуватиме», – розповідають етнологи.

Крім того, до свят будинок має бути чисто прибраним і святково декорованим. "Будинок притрушували сіном чи соломою та прикрашали рушниками – це було святково, урочисто і створювало атмосферу свята. Наразі вирізають сніжинки з паперу, а раніше це теж було і називалося витинанки.





Не обов'язково були сніжинки, часто геометричні візерунки, якими прикрашали будинок. Важливим елементом декору також був дідух – один із основних символів Різдва.

"Наш традиційний дідух – це просто сніп із жита чи пшениці, додатково там могли бути ще якісь трави. Було дуже важливо, щоб цей сніп проходив через основні точки календарного року. Тому це був або обжиночний сніп, зібраний з поля останнім, або перший зажинковий.. Він уже був у собі ідеєю врожаю", – пояснюють експерти. У будинку його ставили на чільне місце – у кутку, біля столу, де стоять ікони.





Щороку потрібно було зібрати врожай та зробити новий дідух, бо попередній втрачав свою силу.

Після Хрещення зерно з дідуха додавали в зерно, яке засіватиметься першим. А солому від самого дідуха віддавали худобі чи палили.

Загалом новорічно-різдвяний період був для українців дуже важливим, тому з початку свят на 12 днів заборонялася будь-яка велика робота. Можна було тільки готувати їсти чи поратися біля худоби. Було багато табу для самого Святвечора. "Наприклад, не можна позичати. Це стосується тієї ж логіки, що як почнеш - так і проведеш, тобто весь рік займати і будеш бідним.



Також вважалося, що якщо людина приходить 6 січня позичати, то має якісь злі наміри, або відьма", - зазначають етнологи.

Загалом нечиста сила та різноманітні обереги від неї – це частина традиційної культури різдвяних свят в українців. "Був звичай кликати до будинку всяку нечисту силу, вовка, ведмедя, горобця, морозу – всіх тих, кого люди цілий рік боялися і не хотіли їхньої присутності.

Вони закликали їх до святої вечері, а наприкінці говорили: "Якщо не прийдеш тепер, щоб цілий рік не приходив, за морем твоя вечеря". Люди вважали, що це буде оберегом цілий рік», – розповідає етнологіня.



У нашій культурі оберегом від нечистої сили є залізо. Водночас воно несло в собі сенс оберегу, який відлякує нечисту силу, і дає здоров'я, а також знаряддя, яке має наступного року зібрати багато врожаю», – пояснюють дослідники. Деякі предмети для наших предків мали символічне значення, тому їм знаходили місце на святковому столі або під ним.. Найпопулярніше – це часник та гроші.



"У копійок дуже прозора мотивація, тут не потрібно далеко ходити – це на багатство. Їх могли класти під ритуальні хліби, під скатертину разом із соломою та часником". Вранці на Різдво чи Новий рік копійки клали у воду, а потім їй вмивалися – так звана контактна магія.. З часником порівняно просто він асоціювався з поняттям здоров'я. Іноді часник їли першим, перш ніж з'їсти кутю, хоча це траплялося рідко», – пояснюють експерти.



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Всі традиції та обряди на Святвечір мали прив'язку до того, щоб дізнатися про майбутню долю і закликати благополуччя та врожай.

Наприклад, брали хліб, котили від столу до прогу та дивилися, яким боком він упаде. Таким чином, можна було визначити буде врожай чи неврожай.

Перш ніж їсти кутю, її тричі підкидали на ложці, щоб вона прилипла до стелі, якщо більше зерен – буде врожай, а якщо маку – роїться бджоли.

У цей час також спостерігали погоду, зокрема, якщо зоряне небо – це буде врожайний рік.. Однак найважливіше пророцтво щасливої долі у нас пов'язувалося з приходом колядників.



Не пустити їх у будинок було дуже поганою прикметою. Їх не пускали лише, якщо в сім'ї нещодавно помер і був період жалоби.

Господарі були переконані, що якщо колядники не приїдуть, то добра наступного року не буде», – наголошують етнологи.

Щодо врожаю та худоби, то багато обрядів проводилися саме зі святковими стравами. "Коли господиня несла кутю, вона мала кудахтати як курка." Або під час святої вечері дітей заганяли під стіл і вони мали кричати голосами тварин, які були в сім'ї – щоб вони велися.



У регіонах, де збирали гриби, була така ритуальна дія – розсипати цукерки чи сушені гриби по соломі та шукати, вимовляючи різні слова. Тоді вірили, що влітку чи восени можна буде їх знайти.

Також треба було накласти багато хлібів, щоб господар за ними ховався та питав дітей, чи бачать вони його. Господар мав сказати "щоб і наступного року не бачили". У розумінні, що має бути так багато хліба, за ним можна сховатися.. Крім того, для українців Різдво – це також про поминання померлих.. Їх запрошували на вечерю, залишали для них страви та навіть столові предмети.



Що готують на святковий стіл

До їжі в українців завжди було особливе ставлення.

М'ясні страви завжди асоціювалися зі святом, тому на Різдво та Великдень різали свиней.

"У нас дуже різко відрізнялася їжа в будні та у свята. Люди їли порівняно мало, бідні люди переважно не доїдали у будні. Проте вони не розподіляли їжу, щоб вистачало потроху щодня, а залишали так, щоб було багато на свята. У святкові дні треба було не просто наїстися, а з'їсти.



Це теж було пов'язано з магією першого дня – як розпочнеш рік, так і проведеш», – розповідає етнологіня.

Новорічна вечеря раніше називалася Щедра кутя або Щедрий вечір.

Ця вечеря не передбачає будь-яких обов'язкових страв, головне, щоб було багато м'ясного.

Всім святам передував певний період посту, зокрема вечеря на святвечір перед Різдвом обов'язково має бути пісною. "За традицією цілий день перед Святвечір взагалі не потрібно їсти. А вже на вечері, що напередодні Різдва має бути 12 страв.



Хоча кожен регіон та село мають свої гастрономічні традиції на різдвяний період, є універсальні та обов'язкові страви. Кутя, компот та традиційний хліб – це те, що має бути обов'язково. Все інше на святу вечерю має бути пісним – капуста, картопля, горох, гриби, солоні продукти. Кутя мала особливе значення, оскільки пов'язана з культом предків та їх шануванням.







На Різдво ритуальний хліб називається калач, але назви можуть бути дуже різноманітні: душа, лежень, перевертень, бухон. А в Карпатах хліби взагалі називають Василь та Меланка, як чоловічий та жіночий початок – це два хліби, які лягають один на одного, корочун чи кричун. Все це той хліб, який котять і дивляться, як він упаде. Його не їдять протягом цілих свят, воно просто стоїть, і лише на Новий рік у нього обрізали край, якщо могли це жували, але переважно віддавали худобі.

Наш український народ має багату та оригінальну культуру, накопичену численними поколіннями. З давніх-давен до нас йдуть життєва мудрість і настанови за способом життя. Вони закладені в українських звичаях, святах, обрядах, фольклорі.. Це світовідчуття та світосприйняття нашого народу. Українські традиції пояснюють та обґрунтовують взаємини між людьми, між людьми та природою, духовну цінність кожної окремої людини та народу взагалі.



Рід наш прекрасний духовністю. Наші пращури відбирали найцінніші надбання, збагачуючи їх, і дбайливо передавали з покоління до покоління. Українці вміли відчувати природу, черпати здоров'я, силу та красу з її лона; всі творчі сили людини були спрямовані на зміцнення сім'ї, свого роду. Отже, не забудемо свого прямого обов'язку та продовжимо справу наших предків.





