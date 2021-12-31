Римська Імперія перша оголосила 1 січня початком Нового року

На сьогодні існують такі країни, де Новий рік настає зовсім іншого дня, ніж у нас. І звичне для нас 31 грудня, яке асоціюється кінцем старого та початком Нового року, для деяких країн просто звичайний день.

В Україні традиційно прийнято зустрічати Новий рік у ніч на 1 січня, за указом, який було видано государем Петром Першим. Цар запозичив це свято у європейців. В указі говорилося, що відтепер вся Росія вступає до Нового року 1 січня.

Ця дата була обрана імператором Риму Юлієм Цезарем. Він узаконив календар, над якими працювали астрономи. Згодом календар називатимуть юліанським. Початком кожного наступного нового року імператор затвердив місяць січень. За однією з версій назва місяця походить від імені бога Януса, який для римлян ототожнювався з новим початком.

Янус - дволикий бог, обидва його обличчя дивляться в різні боки: одне - вперед, у майбутнє, інше - назад, у минуле, свого роду цикл - початок і кінець. Як написано в давньоримській міфології, Янус був наділений даром бачення і міг управляти часом.

У Росії, з указом царя Петра Першого відтепер заборонялося святкувати Новий рік у вересні. Свято було перенесено на початку січня. Також вказувалося, що обов'язковою умовою свята було навмисне ставити дерева при дворах і прикрашати їх.

Справа в тому, що в країнах Європи свято Нового року вже давно відзначали за григоріанським календарем, Петро Перший не міг при всій своїй величі поступитися і в цьому. У Росії Новий рік вже за правління Петра святкували яскраво і розмашисто з гучними феєрверками, і масовими гуляннями на площі в Москві.

Також дуже важливим для Росії вважається запровадження нового часового обчислення, яке починається з народження Христа.

Петро Перший з цього приводу розписав в указі від 1699 р., що рік, який починається з січня місяця, вже буде 1700 рік. Слід зазначити, що календарний стиль не змінився: Росія, як і раніше, використовувала юліанський календар.

Згодом ще кілька років усі документи підписувалися двома датами: у старому стилі — з початку всіх часів і новому — з Різдва Христового.

Що ж до календарного стилю, то григоріанський календар у Росії було затверджено при владі більшовиків на початку XX століття. Вони були противниками будь-якої релігії, тому їх нічого не зупиняло. І в 1918 році Росія перейшла на григоріанський календар за прикладом європейських країн, при цьому дати всіх передноворічних і новорічних свят були зміщені. Важливо зауважити, що православна церква, як і раніше, використовує старий календарний стиль – юліанський. Тому громадянські та церковні свята відрізняються у датах.

Був час, що Різдво та Новий рік не відзначали зовсім, бо вони взагалі були скасовані. Їх не святкували загалом шість років, включно по 1935 рік. Але один нарис у газеті все змінив. У ньому зазначалося, що було б чудово влаштувати для дітей новорічне свято з ялинкою. Після цього, Новий рік, як і раніше, зустрічали та проводили весело, а з 1949 року 1 січня стало офіційним вихідним днем.

З мінливими першими державними особами та владою Росії, які були схильні до змін "моди" в Європі або своїх головних принципах, дата змінювалася: її то переносили, то скасовували, то знову відновлювали. Тому люди не раз приходили в сум'яття та обурення, заплутавшись остаточно. І не дивно, бо будь-яка влада диктувала свої настанови.

Зараз Новий рік – це свято, на яке чекають усі, а гостя з лісу дарує радість кожен будинок своїми вбраннями.