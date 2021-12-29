Острів Хортиця – одне із чудес України

23:21 29 грудень Київ, Україна





Таким відокремленим місцем є острів Хортиця у Запоріжжі. Для багатьох назва



Насправді історія формування острова Хортиця бере свій початок задовго до перших поселенців на ньому, про це свідчать скельні породи на північній частині острова. Також одна з перших письмових згадок про острові датується серединою I століття нашої ери.



Острів розташований посеред Дніпра, між правим та лівим берегами міста Запоріжжя. Він сформувався кілька мільйонів років тому, коли стався розкол одного материка, а з появою повноводних і швидких вод річки, що відокремили більшу частину суші лівого берега, яка виступала, утворився острів Хортиця. Нам випала унікальна нагода бачити гранітні монолітні скелі, які не змінилися за весь час існування острова.

Правда, ми вже не зможемо побачити хоча б наближену картину того, які види відкривалися з берегів острова на рівнини, скелі, пороги і озера, що прилягають до неї. В Україні дуже багато місць, які зберігають у собі багаторічну історію. У кожному регіоні, місті або на його околицях знайдеться щось своє, неповторне, що має силу, красу, незвичайну природу, куди багатьох людей притягує невидимий магніт.Таким відокремленим місцем є острів Хортиця у Запоріжжі. Для багатьох назва острова одразу асоціюється з основною визначною пам'яткою — Запорізька Січ, яка відображає як саме був облаштований побут козаків, їхню зайнятість та діяльність. І це так, але також острів зберігає у собі події багатьох століть, історію кочових народів та поселень.Насправді історія формування острова Хортиця бере свій початок задовго до перших поселенців на ньому, про це свідчать скельні породи на північній частині острова. Також одна з перших письмових згадок про острові датується серединою I століття нашої ери.Острів розташований посеред Дніпра, між правим та лівим берегами міста Запоріжжя. Він сформувався кілька мільйонів років тому, коли стався розкол одного материка, а з появою повноводних і швидких вод річки, що відокремили більшу частину суші лівого берега, яка виступала, утворився острів Хортиця. Нам випала унікальна нагода бачити гранітні монолітні скелі, які не змінилися за весь час існування острова.Правда, ми вже не зможемо побачити хоча б наближену картину того, які види відкривалися з берегів острова на рівнини, скелі, пороги і озера, що прилягають до неї.

Справа в тому, що будівництво Дніпрогесу та затоплені низов'я плавнів по руслу Дніпра, які зараз утворюють Каховське водосховище, приховали більшу частину території навколо острова, ті самі пороги Дніпра. Внаслідок цього рівень води піднявся. Змилася берегова лінія на південній частині острова. Адже раніше лівий рукав Дніпра (його назва – Новий Дніпро, старе – Герр), який відокремив острів від основного материка, був дрібним. І в часи, коли траплялися рідкісні посухи, то мілководдям і піщаними косами можна було дістатися з лівого берега на острів і назад.



Природа острова сформувалася завдяки степовому клімату: тут сонячно, річка прісна, сухе повітря. На сьогодні рослинність острова не така рясна і густа через недбале звернення людьми до неї, і забруднену екологію. Негативний вплив на екосистему справила постійна вирубка дерев у часи заселень та забудов на берегах материка у XVII та XVIII століттях. Вона знищила більшу частину вікової рослинності на початку XX століття. Адже до цього Хортиця — це був густий і порослий дубовий ліс, степи, балки, верболози, гаї та луги.



Проте острів і сьогодні багатий своєю різноманітною фауною та флорою. Він сповнений унікальною рослинністю: водяна папороть, чилім, байрачні та плавневі ліси; та численними видами тваринного світу: вепрі, лосі, козулі; сови, фазани, чаплі, боривітра, чорні шуліки і т. д.



Назва острова сперечається дослідженнями та існує кілька версій. Але в основному всі приходять до одного ймовірнішого варіанту. У перекладі з мови стародавніх племен і поселень «орт» означає «середина», тобто йшлося саме про розташування острова посередині швидкої річки.





Острів Хортиця розлігся великим велетнем на Дніпрі. За довгі століття свого існування він зберігає в собі багато подій: на ньому жили давні племена, залишивши для нас цінні «сліди» свого перебування, на острові споруджували капище, існував жертовник, молилися язичницьким богам, характерники козацького війська тут тренувалися і загартовували свій військовий дух збиралися віче біля старого дуба (дерева сили). Хортиця завжди була відокремленим місцем, місцем сили, де можна було побути далеко від людей, усамітнитися, зарядитися новою енергією та надихнутися.



Острів має таку незрозумілу силу тяжіння... Можливо, саме тому, що він за мільйони років увібрав у себе таємниці, знання, історичні події, які відомі тільки йому. Адже він завжди привітно приймає кожного, щоб ділитися своєю невичерпною енергією.