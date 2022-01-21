Острів Джарилгач – рай для екотуризму

"Острів в океані є" - так співає актор Андрій Миронов у відомій нам кінострічці. Але в цій статті мова піде не про океан, а про Чорне море та його береги Херсонської області. Напевно, кожен чув про таку назву місцевості, як Джарилгач.

Так, це острів. Острів є найбільшим в Україні та в Чорному морі, протяжністю у 42 км. Хотілося б сказати, що острів зовсім нелюдимий, але, можливо, це було так всього I століття або, може, ті ж півстоліття тому, але зараз склалася трохи інша ситуація. Острів є популярним серед туристів.

Проте – це острів і до нього не дістатись машиною, поїздом чи літаком, лише по воді на катері. Острів прекрасний своєю природою та представниками найрізноманітнішого тваринного світу.

На ньому немає всіх принад цивілізації, немає шуму машин, немає інтернету та електрики, немає клубної музики. Тут лише природа, шелест прибережного вітру, крики тварин, плеск моря і безмежна свобода від усього, що залишилося на материку.

Море, безкрає небо і білий пісок - погляду відкриваються неймовірні, неземні краєвиди. Начебто цей острів був загублений, і на нього випадково вдалося потрапити людині.

Але все ж таки на острові присутні «сліди людини» — старий маяк, висотою майже 25 метрів, макет якого, за словами багатьох, зробив француз. Щоправда, він уже не виглядає так обнадійливо. Час і клімат пошматували його і стала потреба у спорудженні нового. Неподалік старого маяка, за кілька метрів височить його «побратим», промінь світла видно на відстані 35 кілометрів.

Звичайно ж, маяк є визначною пам'яткою острова. Він завжди виконував свою головну функцію, і зараз його нову будову використовують за призначенням. До нього прилягає зруйнований будиночок із черепашника, стіни якого потроху завойовує море. Колись тут стояла метеостанція.

На острові є безліч озер, боліт та топей, а також чисте джерело питної води, з якого люблять пити відпочиваючі.

У літній сезон у морі під сонцем можуть хлюпатися зграї дельфінів, на острові бігають зайці, зустрічаються єноти, безліч птахів, які, безсумнівно, гніздяться чи зимують на острові. Тут є також лебедина лагуна. А якщо зайти вглиб острова, то просто від несподіванки губишся, тут блукають олені, бігають лані та муфлони, кабани та лисиці.

Тому не дивуйтеся — на острові Джарилгач відведено заповідну територію і вже понад десять років існує заповідник площею 10 тис. гектар, де, як ми вже розповідали вище, мешкають багато видів тварин, які пересуваються островом вільно і без обмежень. Це їх будинок. Фотографії туристів про це красномовно розповідають.

Барвисті заходи сонця і світанки є одним з прикрас острова. Такі соковиті та яскраві фарби надають ще більшого забуття від перебування на цьому морському куточку.

Можливо, колись острів і вважався зовсім безлюдним, але треба все ж таки намагатися вберегти цю дику природу. Наплив людей у пошуках «новенького» за останні кілька років, а особливо в період закритих кордонів, все ж таки залишає сліди свого перебування на острові.

Необхідно врахувати, що це не джунглі та не пальми на островах безлюдних, острів знаходиться у степовій зоні: комарі, пекуче сонце та відкритий простір – не уникнути. Від них вас не вкриють лісові чагарники.

Деякі місця вже облюбували люди та дрібні підприємці, де ви зможете влаштуватися на шезлонгу або в маленькому бунгало, але все ж таки є місця, в глибині острова або на віддалених пляжах, де можна усамітнитися з природою.

Тому треба бути дуже вдячним природі і цьому місцю, щоб з кожним разом повертатися сюди з таким самим натхненням.

Острів Джарилгач – ще один чудовий куточок нашої улюбленої України.