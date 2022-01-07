Микола Васильович Гоголь – геній із пораненою душею

19:51 07 січень Київ, Україна

Микола Васильович Гоголь (1821-1852) відомий нам за багатьма своїми творами, які стали класикою. Його унікальний жанр, тонкий і іскрометний гумор, відкрита поетична душа та незвичайний склад визнавали та захоплювалися найкращі на той час уславлені поети та письменники. Творчість Гоголя для багатьох його послідовників, і навіть багатьох відомих авторів і класиків як російської, так й зарубіжної літератури мала прямий вплив. Доля Миколи Гоголя має такий самий містичний характер, як і його книги. Життя письменника сповнене таємниць та загадок. І необхідно зазначити, що він сам багато років не знаходив у собі ознак життя, його долали страхи і думки про саму смерть. Письменник народився у Малоросійській губернії у селі Василівка (Янове). Зараз це Полтавська область та село перейменовано на Гоголівку. Ім'я Микола було дано недарма, а на честь ікони святого Миколая Чудотворця, до якого мати не раз зверталася з молитвами. Справа в тому, що до народження Миколи у Марії Гоголь-Яновської двоє хлопчиків народжувалися мертвими. Після первістка мати ще втрачала дітей, здоров'я яких у дитинстві було слабким, і вони не виживали. Але у письменника з'явилися ще чотири молодші сестри – Марія, Ганна, Єлизавета та Ольга. Тому вимолений хлопчик був названий ім'ям Св. Миколи. Церква, куди навідувалася мати Гоголя, була саме в селі Диканька. Дитинство і юність пролетіли швидко і безтурботно, а юні роки та навчання в Ніжині відкривали майбутньому письменнику, як йому здавалося, нове життя. Хоча навчання у нього викликало лише нудьгу, у студентські роки в нього виявлялися таланти до малювання, літераторства та письма. Тут же у його голові починають зароджуватися перші твори.

У молодості Гоголю було важко знайти себе та свій шлях. Переїхавши до Петербурга, він починав із мізерного заробітку. Пробував практично все, але не міг довго затримуватися в місцях для нього нудних та монотонних. Суворе життя ніяк не уживалося з високими ідеалами Гоголя, про які він так мріяв. Лише нові знайомства в Петербурзі, а надалі тісна дружба з Плетньовим і бароном Дельвіга змогла вказати письменнику напрям і шлях, яким він має йти. А близьке суспільство Жуковського та Пушкіна допомогли молодому таланту розкритися.

Перші його проби у літературі багато критиків не сприйняли. То була одна з перших його робіт, написана під вигаданим псевдонімом. Після чого він не витримав небажаної йому рецензії та спалив усі екземпляри «Ганц Кюхельгартен». В принципі Гоголь завжди так чинив - у пориві почуттів спалював свої рукописи, не залишав і сліду від них, якщо хоч щось йому не подобалося. До кінця життя у творах Гоголя можна переглянути паралель з героями повістей та з життям самого письменника, думками та станом повного відчаю.

Гоголь мав мало друзів, але з ким він спілкувався — писали, що він не був практичною людиною: він не мав своєї кімнати, не мав заощаджень та особистих коштів. Усе, чим він жив і як — залежало від його настрою. Він покладався тільки на долю: проживав у своїх друзів, відмовився від багатьох речей, тобто тягар матеріального на нього не лягав. Свій маєток, який він успадкував від батька Василя Гоголь-Яновського, Микола Гоголь передав своїм сестрам та матері. Мати, з якою письменник дуже часто вів листування, допомагала йому в дрібних деталях, коли Гоголь писав про своїх героїв, тобто побут, манери, говір, повір'я – все це він черпав із листів матері. Треба сказати, що на творчість письменника з дитинства відклали штамп мамині розповіді про «страшний суд». А захоплення та робота батька заклали у письменника любов до театру та літератури. Гоголя завжди вабило до незвичайного. Батько Миколи, Василь Гоголь-Яновський, писав вірші і був драматургом. Можливо, якщо не смерть батька, то для юнака підтримка тата могла б вплинути на його працю і багато спалених рукописів безсумнівно стали б шедеврами літератури. Гоголь цілком віддавався своїй творчості, він ретельно та обдумано підходив до кожної дрібниці.