Микола Васильович Гоголь – геній із пораненою душею

19:51 07 січень Київ, Україна

Микола Васильович Гоголь (1821-1852) відомий нам за багатьма своїми творами, які стали класикою. Його унікальний жанр, тонкий і іскрометний гумор, відкрита поетична душа та незвичайний склад визнавали та захоплювалися найкращі на той час уславлені поети та письменники. Творчість Гоголя для багатьох його послідовників, і навіть багатьох відомих авторів і класиків як російської, так й зарубіжної літератури мала прямий вплив.

Доля Миколи Гоголя має такий самий містичний характер, як і його книги. Життя письменника сповнене таємниць та загадок. І необхідно зазначити, що він сам багато років не знаходив у собі ознак життя, його долали страхи і думки про саму смерть.

Письменник народився у Малоросійській губернії у селі Василівка (Янове). Зараз це Полтавська область та село перейменовано на Гоголівку.

Ім'я Микола було дано недарма, а на честь ікони святого Миколая Чудотворця, до якого мати не раз зверталася з молитвами. Справа в тому, що до народження Миколи у Марії Гоголь-Яновської двоє хлопчиків народжувалися мертвими. Після первістка мати ще втрачала дітей, здоров'я яких у дитинстві було слабким, і вони не виживали. Але у письменника з'явилися ще чотири молодші сестри – Марія, Ганна, Єлизавета та Ольга. Тому вимолений хлопчик був названий ім'ям Св. Миколи. Церква, куди навідувалася мати Гоголя, була саме в селі Диканька.

Дитинство і юність пролетіли швидко і безтурботно, а юні роки та навчання в Ніжині відкривали майбутньому письменнику, як йому здавалося, нове життя. Хоча навчання у нього викликало лише нудьгу, у студентські роки в нього виявлялися таланти до малювання, літераторства та письма. Тут же у його голові починають зароджуватися перші твори.

 
Фото: Новый круг общения Н. Гоголя помог раскрыть талант будущему писателю
 
У молодості Гоголю було важко знайти себе та свій шлях. Переїхавши до Петербурга, він починав із мізерного заробітку. Пробував практично все, але не міг довго затримуватися в місцях для нього нудних та монотонних. Суворе життя ніяк не уживалося з високими ідеалами Гоголя, про які він так мріяв. Лише нові знайомства в Петербурзі, а надалі тісна дружба з Плетньовим і бароном Дельвіга змогла вказати письменнику напрям і шлях, яким він має йти. А близьке суспільство Жуковського та Пушкіна допомогли молодому таланту розкритися.
 
Перші його проби у літературі багато критиків не сприйняли. То була одна з перших його робіт, написана під вигаданим псевдонімом. Після чого він не витримав небажаної йому рецензії та спалив усі екземпляри «Ганц Кюхельгартен». В принципі Гоголь завжди так чинив - у пориві почуттів спалював свої рукописи, не залишав і сліду від них, якщо хоч щось йому не подобалося. До кінця життя у творах Гоголя можна переглянути паралель з героями повістей та з життям самого письменника, думками та станом повного відчаю.

Гоголь мав мало друзів, але з ким він спілкувався — писали, що він не був практичною людиною: він не мав своєї кімнати, не мав заощаджень та особистих коштів. Усе, чим він жив і як — залежало від його настрою. Він покладався тільки на долю: проживав у своїх друзів, відмовився від багатьох речей, тобто тягар матеріального на нього не лягав.

Свій маєток, який він успадкував від батька Василя Гоголь-Яновського, Микола Гоголь передав своїм сестрам та матері.

Мати, з якою письменник дуже часто вів листування, допомагала йому в дрібних деталях, коли Гоголь писав про своїх героїв, тобто побут, манери, говір, повір'я – все це він черпав із листів матері. Треба сказати, що на творчість письменника з дитинства відклали штамп мамині розповіді про «страшний суд».

А захоплення та робота батька заклали у письменника любов до театру та літератури. Гоголя завжди вабило до незвичайного. Батько Миколи, Василь Гоголь-Яновський, писав вірші і був драматургом. Можливо, якщо не смерть батька, то для юнака підтримка тата могла б вплинути на його працю і багато спалених рукописів безсумнівно стали б шедеврами літератури.

Гоголь цілком віддавався своїй творчості, він ретельно та обдумано підходив до кожної дрібниці.

 
Фото: Николай Васильевич Гоголь (1821–1852)
 

Особисте життя письменника також покрите таємницею. Багато хто досі не впевнений, чи відчував він якісь романтичні та ніжні почуття. Можливо, його нестабільне матеріальне становище і відсутність свого даху відлякували всіх потенційних наречених.

Більшість також стверджують, що і смерть, з якою Гоголь вже змирився, і, до якої він був готовий, огорнута містикою. Але все ж таки сама по собі смерть лякала Гоголя. Він боявся мук, які приносили йому нестерпний біль під час лікувальних процедур. Багато хто припускає, що Гоголь заразився хворобою, перебуваючи в одній із поїздок закордоном, який просто виснажив його. А душевні страждання останні роки життя відклали відбиток на загальний стан здоров'я письменника.

З листування стало відомо, що Гоголь уже писав про свою неминучу смерть, і просив своїх друзів перед похоронною процесією — остаточно переконатися в тому, що душа його вже покинула тіло. Причиною такого занепокоєння стали його часті відчужені стани, коли він тривалий час ставав нерухомим і просто дивився в одну точку...

 

Микола Васильович Гоголь – людина, яка своєю творчістю зробила колосальний внесок у літературу.

Поява такої довгоочікуваної дитини однозначно мала свою місію та призначення, у чому сам письменник був глибоко переконаний.

 