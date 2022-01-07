Микола Васильович Гоголь – геній із пораненою душею

Микола Васильович Гоголь (1821-1852) відомий нам за багатьма своїми творами, які стали класикою. Його унікальний жанр, тонкий і іскрометний гумор, відкрита поетична душа та незвичайний склад визнавали та захоплювалися найкращі на той час уславлені поети та письменники. Творчість Гоголя для багатьох його послідовників, і навіть багатьох відомих авторів і класиків як російської, так й зарубіжної літератури мала прямий вплив.
Доля Миколи Гоголя має такий самий містичний характер, як і його книги. Життя письменника сповнене таємниць та загадок. І необхідно зазначити, що він сам багато років не знаходив у собі ознак життя, його долали страхи і думки про саму смерть.
Письменник народився у Малоросійській губернії у селі Василівка (Янове). Зараз це Полтавська область та село перейменовано на Гоголівку.
Ім'я Микола було дано недарма, а на честь ікони святого Миколая Чудотворця, до якого мати не раз зверталася з молитвами. Справа в тому, що до народження Миколи у Марії Гоголь-Яновської двоє хлопчиків народжувалися мертвими. Після первістка мати ще втрачала дітей, здоров'я яких у дитинстві було слабким, і вони не виживали. Але у письменника з'явилися ще чотири молодші сестри – Марія, Ганна, Єлизавета та Ольга. Тому вимолений хлопчик був названий ім'ям Св. Миколи. Церква, куди навідувалася мати Гоголя, була саме в селі Диканька.
Дитинство і юність пролетіли швидко і безтурботно, а юні роки та навчання в Ніжині відкривали майбутньому письменнику, як йому здавалося, нове життя. Хоча навчання у нього викликало лише нудьгу, у студентські роки в нього виявлялися таланти до малювання, літераторства та письма. Тут же у його голові починають зароджуватися перші твори.
Гоголь мав мало друзів, але з ким він спілкувався — писали, що він не був практичною людиною: він не мав своєї кімнати, не мав заощаджень та особистих коштів. Усе, чим він жив і як — залежало від його настрою. Він покладався тільки на долю: проживав у своїх друзів, відмовився від багатьох речей, тобто тягар матеріального на нього не лягав.
Свій маєток, який він успадкував від батька Василя Гоголь-Яновського, Микола Гоголь передав своїм сестрам та матері.
Мати, з якою письменник дуже часто вів листування, допомагала йому в дрібних деталях, коли Гоголь писав про своїх героїв, тобто побут, манери, говір, повір'я – все це він черпав із листів матері. Треба сказати, що на творчість письменника з дитинства відклали штамп мамині розповіді про «страшний суд».
А захоплення та робота батька заклали у письменника любов до театру та літератури. Гоголя завжди вабило до незвичайного. Батько Миколи, Василь Гоголь-Яновський, писав вірші і був драматургом. Можливо, якщо не смерть батька, то для юнака підтримка тата могла б вплинути на його працю і багато спалених рукописів безсумнівно стали б шедеврами літератури.
Гоголь цілком віддавався своїй творчості, він ретельно та обдумано підходив до кожної дрібниці.
Особисте життя письменника також покрите таємницею. Багато хто досі не впевнений, чи відчував він якісь романтичні та ніжні почуття. Можливо, його нестабільне матеріальне становище і відсутність свого даху відлякували всіх потенційних наречених.
Більшість також стверджують, що і смерть, з якою Гоголь вже змирився, і, до якої він був готовий, огорнута містикою. Але все ж таки сама по собі смерть лякала Гоголя. Він боявся мук, які приносили йому нестерпний біль під час лікувальних процедур. Багато хто припускає, що Гоголь заразився хворобою, перебуваючи в одній із поїздок закордоном, який просто виснажив його. А душевні страждання останні роки життя відклали відбиток на загальний стан здоров'я письменника.
З листування стало відомо, що Гоголь уже писав про свою неминучу смерть, і просив своїх друзів перед похоронною процесією — остаточно переконатися в тому, що душа його вже покинула тіло. Причиною такого занепокоєння стали його часті відчужені стани, коли він тривалий час ставав нерухомим і просто дивився в одну точку...
Микола Васильович Гоголь – людина, яка своєю творчістю зробила колосальний внесок у літературу.
Поява такої довгоочікуваної дитини однозначно мала свою місію та призначення, у чому сам письменник був глибоко переконаний.
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