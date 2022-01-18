Микола Пимоненко – академік та викладач жанрового живопису

Ім'я Миколи Пимоненка з'явилося на слуху наприкінці ХІХ століття завдяки своїм роботам, які чітко передавали атмосферу та характер українського села. Також основні заслуги та вдячність йому у тому, що своєю діяльністю у сфері мистецтва сприяв поширенню та популяризації українського побуту, села та традицій. Пимоненко був членом Петербурзької Академії мистецтв та товариства передвижників, викладав у Київському політехнічному університеті та Київській малювальній школі.
Микола, коли досяг свідомого віку, допомагав батькові в іконописній лавці. Заробіток діставався важко: вони переїжджали з місця на місце, де їхня робота була потрібна (працювали різьбленням по дереву, розписували стіни храмів). Проте ці дитячі подорожі з батьком маленькими містечками та селами відкрили всю красу української природи, характери та побут людей, що їх населяли. Все це з великою душею зображено на картинах художника.
Великі здібності маленького Миколи були помічені директором Київської малювальної школи Миколою Мурашком. У Київській Лаврі було відкрито іконописну школу, яку відвідував Пимоненко, де і були виявлені його таланти. Мурашко допоміг у тому, щоб юнак отримував безкоштовну освіту, а також допоміг йому ще більше розкрити та розвинути свій дар малювання.
Навчання Пимоненка проходило легко, йому вдавалися різні стилі живопису і всі його старання не були марними. Він був визнаний найкращим учнем у 1980, а ще через два роки, після закінчення школи, отримав право викладати малювання.
У 1882 році, отримавши чудову базу, Пимоненко вирішує удосконалитись у знаннях та їде до Петербурга. В Академії мистецтв він слухає лекції та працює у майстерні В. Орловського. Роки навчання принесли йому три медалі за високі здобутки в живописі.
Микола був одружений один раз з дочкою свого викладача. Сімейне життя Пимоненка було щасливим, його дружина Олександра завжди тепло згадувала про чоловіка.
Навіть із тестем у Пимоненка були чудові стосунки, які залишилися після закінчення навчання у майстерні Академії мистецтв. Вони завжди підтримували один одного в живописі, збагачували свої роботи новими підходами щодо передачі кольору для більш реалістичного зображення на полотні.
Микола Пимоненко змушений був залишити Петербург. У російській столиці, де була висока вологість, академіку мистецтв ставало важко дихати. Стан здоров'я погіршувався, і він вирішив повернутися до рідного міста.
До Києва Микола приїхав разом із дружиною та тестем, Володимиром Орловським. Садиба їхня була по вулиці Гоголівській, 28. На будинку тепер встановлено меморіальну дошку на честь геніального живописця.
Пимоненко починає викладати у рисувальній школі Миколи Мурашка, де він колись сам був учнем. Одночасно дає уроки у Київському політехнічному інституті: для технічних спеціальностей було запроваджено курс малювання.
Живописець продовжує писати картини та виставлятися на міжнародних виставках у Німеччині, Франції та Великій Британії. З кінця ХІХ століття художник вступив у товариство передвижників, яке ставило за мету загальне освітлення реальності. Картини переміщалися виставками по містах Росії та брали участь у різних експозиціях у Європі.
Не переставав Микола Пимоненко вдосконалюватись і як портретист, працював над своєю технікою, передачею тонів та півтонів. Ілюстрував видання поета Т. Шевченка.
Одна з робіт Пимоненка «Гопак» була високо визнана на виставці у Франції, за неї митець удостоївся золотої медалі. Картину викупив Лувр. Тепер її оригінал прикрашає один із залів музею.
Ще один із шедеврів художника можна бачити на стінах Володимирського собору в Києві, де він розписав Святих Олександру та Миколу.
На жаль, свій повний художній потенціал і, можливо, найвищу майстерність художнику за життя не вдалося розкрити. Микола Пимоненко помер від туберкульозу у 50 років.
Ілля Рєпін, близький друг та щирий шанувальник таланту Миколи Пимоненка, стверджував, що ні в кого так не вдавалося природно передати всю красу та гармонію українського села.
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