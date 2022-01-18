Микола Пимоненко – академік та викладач жанрового живопису

Ім'я Миколи Пимоненка з'явилося на слуху наприкінці ХІХ століття завдяки своїм роботам, які чітко передавали атмосферу та характер українського села. Також основні заслуги та вдячність йому у тому, що своєю діяльністю у сфері мистецтва сприяв поширенню та популяризації українського побуту, села та традицій. Пимоненко був членом Петербурзької Академії мистецтв та товариства передвижників, викладав у Київському політехнічному університеті та Київській малювальній школі.

Микола, коли досяг свідомого віку, допомагав батькові в іконописній лавці. Заробіток діставався важко: вони переїжджали з місця на місце, де їхня робота була потрібна (працювали різьбленням по дереву, розписували стіни храмів). Проте ці дитячі подорожі з батьком маленькими містечками та селами відкрили всю красу української природи, характери та побут людей, що їх населяли. Все це з великою душею зображено на картинах художника.

Великі здібності маленького Миколи були помічені директором Київської малювальної школи Миколою Мурашком. У Київській Лаврі було відкрито іконописну школу, яку відвідував Пимоненко, де і були виявлені його таланти. Мурашко допоміг у тому, щоб юнак отримував безкоштовну освіту, а також допоміг йому ще більше розкрити та розвинути свій дар малювання.

Навчання Пимоненка проходило легко, йому вдавалися різні стилі живопису і всі його старання не були марними. Він був визнаний найкращим учнем у 1980, а ще через два роки, після закінчення школи, отримав право викладати малювання.