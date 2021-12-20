Справжній оазис з лісами, озерами та первозданною природою - Яворівський національний природний парк

15:16 14 грудень Київ, Україна

В українському прикордонні зберігся справжній оазис із лісами, озерами та первозданною природою. 23 роки тому, 4 липня 1998 року, на Львівщині було створено Яворівський національний природний парк. Зараз він займає площу понад 7 тис. га та разом із ще однією природоохоронною зоною – природним заповідником «Розточчя» (2 тис. га) – оберігає унікальну флору та фауну українського Розточчя.



Саме завдяки тому, що ця територія охороняється законом, ми досі можемо милуватися рідкісними рослинами та тваринами, віковими лісами, насолоджуватися природою без шуму та щільної забудови. Водойми Розточчя привабливі не тільки для відпочивальників та затятих рибалок, а й перелітних птахів, яких тут велика різноманітність. Тут відновлюють зниклий вид диких коней тарпанів, рятують із неволі бурих ведмедів. А ще з Розточчя починаються Чорне та Балтійське моря: саме тут беруть початок річки, що наповнюють їхні басейни.







Зараз ці об'єкти активно розвивають туризм та запрошують відвідувачів. Розваги пропонують для різних категорій – від купання та риболовлі до прогулянки головним європейським вододілом, веломаршрутом та знайомства з рідкісними тваринами.



Озера, альтанки, будиночки

Яворівщина багата на водоймища, але не в усіх можна купатися. Є кілька місць, спеціально облаштованих для відпочинку біля води. Там можна поплавати та порибалити, а в деяких місцях навіть зупинитися на кілька днів.







Лелехівка є ще одним популярним місцем відпочинку з гарними видами та водоймами. У них, щоправда, можна лише ловити рибу. Зате біля озер є альтанки зі столами та мангалами, можна розбити намет. Поряд з Яворівським НПП неподалік Крехівського монастиря є багато озер, відомих серед відпочивальників. Відомим місцем для риболовлі є Яновський ставок, у ньому свого часу рибалив Іван Франко.



Спостереження за птахами

Вид дозвілля, який зараз набуває великої популярності. Слід вибрати відповідне місце, де добре проглядаються гніздування чи конгрегації пернатих, та спостерігати за ними за допомогою бінокля. Особливо цікавим є заняття під час міграції перелітних птахів. Пернаті використовують водойми в Розточчі як місце відпочинку під час перельотів та зимівлі. З рідкісних птахів у парку зустрічаються сова довгохвоста, орлан-білохвіст, чорний шуліка, тетерів і орябок, чорний лелека.

Як виглядають гнізда різних видів птахів, можна подивитися у Музеї під назвою «Житло Розточчя». Вчені парку туди зносять гніздечки, які птахи покидають після того, як виростили своїх пташенят.

Пішохідні та велосипедні прогулянки

Найбільша цінність заповідних територій – первозданна природа. Тут її намагаються вберегти та відтворити. Тому для туристів є низка обмежень. Не скрізь можна ходити без дозволу, щоб не нашкодити рідкісній флорі, що охороняється. Проте ті місця, які є безпечними і для туристів, і для рослин, промаркують відповідними вказівниками, уніфікованими для всіх об'єктів природно-заповідного фонду України.



У Яворівському національному природному парку пропонують різні варіанти прогулянок – велосипедні, пішохідні та частково автобусні. Цікава подорож головним європейським вододілом, тут беруть початок річки, які наповнюють басейни Чорного та Балтійського морів. Яворівський національний природний парк називають територією між двома морями.





«Стежка Івана Франка» – один із найлегших маршрутів, протяжністю 1,1 км. Стартує з Лелехівки, пролягає біля піщаного кар'єру, утвореного вапняними пісковиками зі скам'янілими водоростями та ервілієвими раковинами (молюски, що жили в теплих тортонських та сарматських морях мільйони років тому). Згодом стежка виводить у «Чорні озера» – три ставки з чорною водою через торф'янисте дно та вистилання його шишками вільхи. Історики розповідають, що Іван Франко часто навідувався до Янова порибалити, збирати гриби та ягоди. Стежка прикрашена його віршами та лужком різьблених скульптур героїв його творів.



Коні та ведмеді



У Яворівському природному парку з 2009 року відновлюють вид коней, який вважається зниклим. Перших представників нащадків цього виду привезли з Росточанського народного парку (Польща), і зараз у Центрі збереження нащадків диких коней-тарпанів, розташованому біля екосадиби «Обитель Розточчя», проживає п'ять кобил та один жеребець. Нещодавно там народилися троє лошат. У центрі займаються іпотерапією, катають на конях.



Біля Яворівського парку в с. Жерниски оберігають також і ведмедів. У притулку «Домажир» вже живуть 25 клишоногих. Їх рятують з неволі – цирків, зоопарків, ресторанів та притравувальних станцій. Тварини скалічені та не пристосовані до життя в умовах дикої природи, тому доживають вік у реабілітаційному центрі.



Місця паломництва

Неподалік Яворівського НПП знаходяться два відомі в регіоні місця паломництва. Перші ченці, що заснували обитель у XVI столітті в с. Крехи, оселилися в печері. Згодом збудували дерев'яний, а згодом і кам'яний Василіанський монастир. Поруч є джерело.



У Страдчі також є печерний монастир XI–XIII ст., головний вхід до якого у вигляді воріт-годинника з фігурою Матері Божої. Поруч – кам'яна церква Успіння Пресвятої Богородиці на городищі ХІ ст. Тут є Хресна дорога.

Жителі лісу

На Розточчі ростуть стародавні букові ліси, схожі на ліси Карпат, вони є ефективним фактором охолодження мікроклімату. Північно-східний кордон суцільного ареалу поширення бука є об'єктом світової природної спадщини ЮНЕСКО. А змішані сосново-буково-дубові ліси зустрічаються лише у цьому регіоні та Криму.



У заповіднику оберігають рідкісну флору: водні лілії, лісову лілію, зозулині черевики, білоцвіт, сон, пролісок. Під захистом екологів також козуля, лебідь-шипун, скоп, чапля, лось. Головна мета заповідних територій – охорона та збереження унікальних рослин та тварин, науково-дослідна робота, екоутворення та рекреація. Як пояснює директор Яворівського національного природного парку Михайло Біляк, важливою роботою науковців є формування екологічної культури, дбайливого ставлення людей до природи. Тому радісно запрошують на ботанічні, орнітологічні, пішохідні та інші екскурсії, під час яких навчають любити та берегти природний світ.