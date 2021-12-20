Національний природний парк «Олешківські піски»

"Олешківські піски" розташовані на території Херсонської області України. Це місце, де можна побути далеко від метушні міст і відчути себе віч-на-віч з природою серед піщаних барханів.

Олешки, ця назва походить від слова ліс або олеші, так називали лісові хащі, що поросли різними видами дерев і кущів.

Природна зона «Олешківські піски» бере свою назву від міста Олешки, яке розташувалося недалеко в цих місцях. Попри тривалий час існування пісків на території України мало людей здогадуються, що таке місце взагалі існує.

В наш час вся територія, що охоплює приблизно 200 тисяч гектарів Наддніпрянщини Херсонської області, вкрита піском. Багато туристів прозвали цю місцевість пустелею Сахара, але це визначення далеке від істини. Дослідники та геологи відносять Олешківські піски до напівпустель.

Насправді – утворення напівпустелі не носить під собою підтексту кліматичних умов. Такий великий ареал занесеної піском місцевості утворився через втручання людського фактора, а саме вирубування лісів, випасання великої кількості голів овець та й самі місцеві жителі зачищали землі для своїх потреб. До того ж не виключимо і лісові пожежі.

Приблизно півтора століття потому, один із засновників парку Асканія-Нова виводив майже мільйонне стадо овець пастись у олеші. Це завдало істотної шкоди рослинності. Ця інформація лише підтверджує, що місцевість тут не була пустельна. Також наприкінці 1880-х є згадки професора ґрунтознавства П. Костичева, який вивчав олешківський ґрунт, у яких говориться, що ще сторіччя тому тут зростала деревна рослинність. Тому було прийнято рішення, щоб пісок і надалі не міг поширюватися на родючі ґрунти, — розпочати роботи щодо його закріплення. Але, на жаль, через збільшення чисельності населення та розподіл серед них земельних ділянок, піщана місцевість почала тільки збільшуватися.

Стала необхідність висадки хвойних дерев, щоб вітер та ерозія ґрунту не дали поширитися піску ще далі.

Тільки в середині XX століття вдалося довести задумане до кінця - по краях піщаної зони були висаджені дерева: тополя, акація, берези та хвойні. А оскільки пустеля утворилася в старому руслі Дніпра, — ґрунт тут мулистий, тож він сприяв закріпленню хвойних порід при висадці. Ґрунтові води, а також підземне прісноводне озеро дозволяють утримати та живити всю рослинність, а рослинність, у свою чергу, підтримує функцію нерозповсюдження піщаного ґрунту.

Цікавим фактом є те, що густо насаджені штучні ліси вважаються найбільшими на всій території Європи.

Олешківські піски набули своєї популярності після того, як цю територію оголосили національним парком у 2010 році. Раніше на території природного парку розташовувався військовий полігон, тому місце не афішували і для сторонніх воно було закрите.

Парк «Олешківські піски» дуже незвичайне та цікаве місце. Рекомендуємо для відвідування всім любителям природи та спокійного відпочинку. На місці ви самі можете обрати: відправитися в самостійну прогулянку або у супроводі місцевого гіда. Любителям же екстриму надається можливість вибрати окремий тур на скутерах.

Тут можна насолодитися видами піщаних барханів, чудовим заходом сонця, поспостерігати за дивовижною фауною рослинного і тваринного світу.

Завітайте у цей куточок нашої країни, і ви зможете відчути гармонію з природою.