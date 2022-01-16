Національний парк "Дворічанський": крейдяні гори та унікальний природний ландшафт

Річка, долини, пагорби та ущелини, байрачні та хвойні ліси, та піщані береги, а також основна пам'ятка Кам'янки та Новомлинська, крейдяні гори – все це знаходиться у Харківській області, у Дворічанському парку.

Така мальовнича місцевість тут утворилася від моря, яке колись існувало, історія якого йде мільйони років тому. Якщо піднятися на один із прибережних пагорбів річки, то погляду відкриється дивовижна картина.

Крейдяні гори є окрасою національного парку. Існує і крейдяний кар'єр, який вже давно покинули. Раніше в цій крейдовій долині обробляли крейду для отримання силікату, а потім матеріал переправляли баржами або кораблями по річці Оскол. Але оскільки це приносило великі витрати з транспортуванням та промисловою незручністю, у повоєнні роки завод та виробництво перенесли.



Цікавим фактом із досліджень вчених залишається те, що місцевість Дворічанського району раніше була Палеогеновим морем, коли всюди існував тропічний клімат. А вся територія парку колись була морським дном. Про це свідчать останки белемнітів, що жили в морі, їхнє існування відносять до кайнозойського періоду. Кісткові останки можна зустріти, прогулюючись уздовж берегової лінії річки та крейдових пагорбів.

Річка Оскол та пологі береги, місцями піщані, дають можливість відпочити біля її вод та насолодитися тінню дерев.

Крейдові кар'єр та гори, а також річкові пейзажі приваблюють багатьох любителів природи та "живої картинки", фотографів, туристів та мандрівників. Тут ви не зустрінете скупчення людей, крики та шум міста. А завдяки великій віддаленості від цивілізації та сіл можна провести години релаксації.

До речі, влітку з огляду на те, що тут є річка, можна знайти "м'який" піщаний берег для відпочинку біля води, також на території парку є можливість випробувати мінеральні джерела. Мінеральний склад води підходить для лікувальних процедур та підтримання судинної системи організму, легенів та профілактики серцевих захворювань. У хвойному лісі є Герлегівське джерело, з якого можна пити цілющу воду.

Ця місцевість на території України є унікальною завдяки представленим на ній рідкісним рослинам та тваринам, тому її віднесли до заповідного парку, і вона охороняється державою.

У 2000-х роках харківський університет ім. В. Каразіна проводив багаторічні дослідження місцевості майбутнього національного парку. Брали окремі зразки флори та фауни, щоб більше дізнатися про формування території та взаємодію всіх живих організмів, а також які при цьому кліматичні умови переважали. Лише у 2009 році територію офіційно оголосили заповідною рекреаційною зоною, загальна площа якої становить понад 3 тисячі гектарів унікальної місцевості.



До парку увійшли два заповідники, які ще наприкінці XX століття були оголошені ботанічними заповідними комплексами («Червоне», «Конопляне»). На їхніх територіях мешкають рідкісні представники рослинного світу. Дослідження фауни та флори окремих видів та їхня взаємодія показали, що багато з них перебувають на межі зникнення. Тому їх приєднали до національного парку.

Місцевість також представляє науковий інтерес для орнітологів. Спостерігаючи за птахами (чаплі, лебеді, орли), можна дізнатися більше про їхню поведінку.

У парку можна зустріти і зайців, що пробігають, і козуль, що граціозно прогулюються, в лісах мешкають дикі представники тваринного світу (вовки та багато інших). У водоймах живуть черепахи та видри.

Такі ж крейдяні гори зустрічаються й на сході України, в Сумській області, у кар'єрі Могриці однойменного села, поблизу річки Псел, а також в Донецькій області, неподалік Червоного лиману.

Крейдові гори - місце, де природа створила білі гряди пагорбів, різні за величиною та формами. Ці білі плями на сліпучо-жовто-синьо-зеленому фоні не зможуть залишити нікого байдужими.

Обов'язково вирушайте в подорож на дно Палеогенового моря - на вас чекають цікаві туристичні маршрути та незабутні враження.