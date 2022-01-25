Михайло Михайлович Коцюбинський – неординарний прозаїк української літератури

Михайло Коцюбинський — український письменник та прозаїк, якого розбурхували теми природи та людини, про них він писав у кожному своєму творі.

За життя письменник творив, цінував дружбу, був небайдужий до природної краси: любив квіти і знав про них дуже багато, любив сонце, хоча йому було категорично заборонено.

Витончений стиль Коцюбинського проглядався у всьому: його елегантний вигляд та стиль одягу, його м'якість у суспільних поглядах, його естетична манера письменництва, в якій він витончено зображував тонкі душевні переживання людей на тлі природи. Людина та природа ставали одним цілим.

М. Коцюбинський один із видатних українських письменників. Рідна мова його окриляла на створення найкращих творів. А як він міг вивчати та розкривати глибини людської душі, так не міг ніхто до нього раніше.

У дитинстві з Михайлом Коцюбинським стався дивовижний випадок: перебуваючи у тяжкому болючому стані, він у гарячковому нападі почав говорити рідною йому мовою – українською, коли у всьому його оточенні говорили лише російською.

У подальшому житті всі свої твори він писав лише українською, але в його багажі знань були ще вісім іноземних мов, якими він вільно володів.

Щоправда, не всі роки життя Коцюбинський міг писати та віддаватись повністю творчості. Вимушені умови існування його обтяжували і обмежували: робота, де він мав виконувати обов'язкові доручення не давали письменнику повністю занурюватися у свої письменницькі труди.

На щастя, у житті письменника були справжні друзі: українська інтелігенція, яка здебільшого сформувала українську літературу. Друзі його підтримували і допомагали не тільки в лікуванні, коли йому необхідно було поправити своє здоров'я, але вони також з радістю приймали письменника у себе в гостях, і навіть публікували його твори і виступали меценатами його творчості.

Коцюбинський виховувався у небагатій сім'ї, тому на вищу освіту грошей у батьків не було. Хлопчик навчався у початковій школі та у духовному училищі, де він познайомився з працями поета Т. Шевченка, які вплинули на літературний шлях талановитого письменника.

Так як у сім'ї настав важкий період, він улаштувався репетитором і одночасно закінчив екстерном вищу освіту.

Особисте життя Коцюбинського склалося у Чернігові. Доля звела письменника з майбутньою дружиною Вірою, і в них народилося четверо дітей.

На останньому місці роботи у нього зав'язався роман із молодою жінкою, яку він дуже полюбив. Відчуття їхнє було взаємним, від цього він і страждав, і радів, і насолоджувався.

Письменник розривався між двома люблячими жінками, яких він безмірно любив.

На жаль, усе життя Коцюбинського переслідувало слабке здоров'я, а з віком письменник придбав невиліковну хворобу легень – туберкульоз та астму.

Літературні критики світу однозначно стверджують, що Михайло Коцюбинський писав по-модерністськи. Його стиль був унікальним, несхожим на інші. Він, як багато письменників, піддався своїм почуттям у моменті — новій імпресіоністській хвилі.

Коцюбинський для сюжетів своїх книг повністю занурювався в героїв: вивчав їхній побут, традиції, щоб на сторінках його повістей все було реально та правдиво. Тому письменник, коли перебував у різних куточках України та Європи, збирав матеріали у найдрібніших подробицях.

Так сталося і з повістю «Тіні забутих предків» — один із шедеврів письменника, котрий досі є великим надбанням української літератури.

Літературна спадщина М. Коцюбинського безцінно: «Колір яблуні», «Fata Morgana», «Persona grata», «Кінці не винні», «Хвала життя» та багато інших прекрасних творів, які треба читати та перечитувати.

Квіти, сонце, безмежне кохання — все це спонукало тільки жити і творити, але хвороба забирала у нього сили, хоч би як йому хотілося продовжити своє життя, він не зміг подолати смерть.

Михайло Коцюбинський помер...

Письменнику вдалося вивести українську літературу на європейський рівень, у якій відображалися не лише побут та традиції народу — Коцюбинський почав досліджувати глибше людську натуру, її поведінку та психологію: він писав про будову душі, її багатогранність та тонкощі.