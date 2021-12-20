Мерчик - загублене місце

У Харківській області у селищі Старий Мерчик стоїть покинута та забута будівля часів Слобідсько-Української губернії. Історія про неї бере свій початок з кінця 18 століття, коли Слобожанщина почала розширюватись та розвиватися. Згодом селище і сам маєток, який тут було збудовано статським радником Григорієм Шидловським, стало однією з прикрас цих місць.

Шидловські з 1700-х років володіли селом Всехсвятське (згодом воно було перейменоване на Старий Мерчик), де на його території стояла дерев'яна церква Усіх святих, звідси назва села. У старого графа тут було збудовано невелику дерев'яну садибу. Наступне покоління майора Романа Шидловського, на території, розташованій поблизу річки Мерчик, вибудовує маєток неподалік від церкви, заснованої в другій половині 17 століття і перебудованої в 1778 році на кам'яну. Спадкоємець, Григорій Шидловський, який одержав повноправне володіння землею, вирішив перебудувати садибу й надати місцю небувалої величі.

Сім'я Шидловських змогла зарекомендувати себе як успішні та заповзятливі люди, про що свідчить їхнє процвітання у 1780-х роках. Їхньою сімейною справою було виноробство, землеробство та скотарство. Прибуток та достаток зростали. Тому бажання облаштуватись і закріпитися було природнім. Залучали на будівництво іменної садиби талановитого архітектора, імені якого фахівці не можуть точно підтвердити. Хто саме керував будівництвом та зміг створити таку красу, про яку не раз писали нариси – немає певної відповіді. Їхні думки розходяться. Адже садиба в той час приваблювала своєю пишністю та величчю. Сюди з'їжджалися почесні люди на світські бали або просто погостювати у господарів певний час.

Місце справді було дуже мальовничим. Серед створених парків та алей, неподалік прохолодного ставка і річки височів маєток Шидловських. Садиба на два поверхи з прилеглою церковкою, кілька флігелів у внутрішньому дворі: окремо для прислуги та окремо для гостей, стайні, фруктові сади та величні сходи, які вінчали фасад маєтку і англійський парк, що розкинувся перед нею, з красивими та незвичайними квітами.

Але, на жаль, про садибу Шидловських (Мерчика), як і про багато інших відомих архітектурних будівель на території Російської імперії, залишилися лише спогади. За часів перевороту та війни маєток зазнав багатьох змін.

Садиба після смерті Григорія Шидловського вже не приносила стільки доходу і впоратися з господарством новим спадкоємцям, як її колишньому господареві, не вдавалося, тому маєток прийшов в запустіння.

Спадчина була виставлена на торги Наталією Орловою-Денісовою (у дівоцтві — Шидловською) після смерті свого другого чоловіка. У 1872 році його купує Є. Духовський. Він з великою старанністю робить деякі реконструкції на території маєтку (на садибі змінює герб на свій, також було розчищено місце поховання Шидловських, будує нові будинки, покращує церкву).

Новий подих продовжує життя самій садибі. Вона знову привертає багато уваги своєю красою архітектури, розлогим садом, парком та ставком.

Коли ж більшовики прийшли до влади, церкву закрили і з предметів побуту все було розкрадено. У приміщенні садиби розмістився навчальний заклад.

У повоєнні роки були здійснені виміри для проведення реконструкції, але ці роботи були скасовані, хоча будинок потребував догляду та правильної його експлуатації. На той час у садибі вже розташувався ветеринарний технікум. Звісно, всі внутрішні будівлі були перероблені, а в старій церкви проходили уроки фізкультури.

За будівлею належного догляду не було, і вона поступово руйнувалася, а коли в 1998 році технікум перестав існувати, будівля залишилася порожньою, забитою та закладеною цеглою. Більшу частину розібрали та розікрали. У 2018 році вогонь знищив верхні дерев'яні перекриття та покрівлю — садиба Мерчика згоріла.

Немає тієї краси, що колись була притаманна цим місцям. Залишились тільки зарослі та занедбані сади, альтанки, парки та алеї, зруйновані флігелі. Садиба тільки нагадує своїми вцілілими стінами про те, що тут колись було квітуче життя.

Люди стають визначальною ланкою під час подій. І людям необхідно приймати рішення — зберігати пам'ять про минуле або також безжально дозволяти руйнуватись тому, що колись було невіддільною частиною нашої історії.

Садиба Мерчик, як культурна спадщина, варта уваги та відновлення. Будівля та архітектура справді були унікальними на всій території існування тодішньої Російської імперії. Нам залишилася тільки сумна історія колись пишного та процвітаючого маєтку. Чи зможуть його відновити після пожежі? - ніхто не знає. Але віритимемо, що він знову, як раніше, набуде своєї неповторної величі.