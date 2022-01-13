Марія Костянтинівна Заньковецька – перша заслужена народна артистка України

Дивовижне театральне життя неперевершеної актриси Марії Заньковецької тривало на сцені 40 років. За цей час вона стала відомою далеко за межами України. Її акторською грою захоплювалися не лише прості обивателі, а й люди з найвищого суспільства Росії, зокрема імператор Олександр ІІІ, а також українська інтелігенція.

Коли всюди в Україні заборонявся будь-який вияв українства: літератури, шкіл, освіти, навіть театр, лише небагато письменників, композиторів, драматургів, поетів, філософів змогли пробитися крізь усі заборони і все-таки звернути увагу на дарування України, на її унікальність і талант, які здобували світову славу.

Українська актриса Марія Заньковецька була удостоєна вперше і за правом звання народної артистки України у 1922 році, коли на сцені вона відзначила свій творчий ювілей. То була перша нагорода артисту України.

Марія народилася 1854 року на Чернігівщині у селі Заньки. Виховувалась як усі дівчатка: здобувала освіту в дівчачому пансіоні та співала у церковному хорі.

Талант дівчинки вже виявлявся у її юні роки. Усі музичні та сценічні таланти Марія успадкувала від свого батька, який також чудово співав та грав на багатьох музичних інструментах. Батьки, у свою чергу, з дітьми ставили домашні спектаклі, любили співати у сімейному колі та акомпанувати.

Голос у дівчинки був чудовий, тому після закінчення пансіону вона мріяла лише про кар'єру співачки. Це йшло всупереч думці батьків, які категорично були проти цього вибору і не підтримували бажання Марії.

Але цю уявну підтримку вона отримала від Олексія Хлистова.

Доля звела Марію з військовим офіцером А. Хлистова, за якого вона в юні 17 років вийшла заміж і поїхала з ним до Бессарабії, де розміщувалися військові казарми. Можливо, цей порив молодої дівчини став її єдиною помилкою в житті, через яку Марія все життя так і не зможе відгородитися від почуття самотності. Але одночасно, заміжжя стало для Майбутньої артистки доленосним і стало початком її сценічної кар'єри.