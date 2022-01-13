Марія Костянтинівна Заньковецька – перша заслужена народна артистка України

Дивовижне театральне життя неперевершеної актриси Марії Заньковецької тривало на сцені 40 років. За цей час вона стала відомою далеко за межами України. Її акторською грою захоплювалися не лише прості обивателі, а й люди з найвищого суспільства Росії, зокрема імператор Олександр ІІІ, а також українська інтелігенція.
Коли всюди в Україні заборонявся будь-який вияв українства: літератури, шкіл, освіти, навіть театр, лише небагато письменників, композиторів, драматургів, поетів, філософів змогли пробитися крізь усі заборони і все-таки звернути увагу на дарування України, на її унікальність і талант, які здобували світову славу.
Українська актриса Марія Заньковецька була удостоєна вперше і за правом звання народної артистки України у 1922 році, коли на сцені вона відзначила свій творчий ювілей. То була перша нагорода артисту України.
Марія народилася 1854 року на Чернігівщині у селі Заньки. Виховувалась як усі дівчатка: здобувала освіту в дівчачому пансіоні та співала у церковному хорі.
Талант дівчинки вже виявлявся у її юні роки. Усі музичні та сценічні таланти Марія успадкувала від свого батька, який також чудово співав та грав на багатьох музичних інструментах. Батьки, у свою чергу, з дітьми ставили домашні спектаклі, любили співати у сімейному колі та акомпанувати.
Голос у дівчинки був чудовий, тому після закінчення пансіону вона мріяла лише про кар'єру співачки. Це йшло всупереч думці батьків, які категорично були проти цього вибору і не підтримували бажання Марії.
Але цю уявну підтримку вона отримала від Олексія Хлистова.
Доля звела Марію з військовим офіцером А. Хлистова, за якого вона в юні 17 років вийшла заміж і поїхала з ним до Бессарабії, де розміщувалися військові казарми. Можливо, цей порив молодої дівчини став її єдиною помилкою в житті, через яку Марія все життя так і не зможе відгородитися від почуття самотності. Але одночасно, заміжжя стало для Майбутньої артистки доленосним і стало початком її сценічної кар'єри.
Співачкою Марії не судилося стати, вона перенесла хворобу, і голос перестав так яскраво звучати. Але, щоб не зневірятися, вона замість співу починає грати драматичні ролі в аматорських театрах, де й звела її доля з Миколою Тобілевичем (псевдонім М. Садовський), коханням всього її життя. Він зміг розглянути в ній таланти та допоміг майбутній актрисі вийти на сцену театру. Садовський та Заньковецька прожили складний та непростий період у житті.
Зі своїм законним чоловіком Хлистовим Адасовська офіційно розлучилася у 1887.
Для своєї театральної кар'єри Марія Хлистова-Адасовська взяла псевдонім за назвою свого рідного села Заньки, де вона провела своє щасливе дитинство та юність.
У 1907 році, маючи шалений успіх на сцені, Садовський та Заньковецька організовують стаціонарний театр у Києві.
Кар'єрі артистки також сприяли не менш талановиті люди, з якими вона стикалася у театральному житті. Доля її зводила з геніальними композиторами та драматургами: Саксаганським, Карпенком-Карим, Чайковським, Садовським, Кропивницьким та багатьма іншими.
Змінювалися колективи, але Заньковецька завжди залишалася вірною українському театру та його глядачу. Вона не погоджувалася на високі гонорари та приголомшливі пропозиції високопоставлених осіб переходити до російського театру та жити у столиці Росії.
Однозначно творчість та її вірність до українського мистецтва допомогли відкрити шлях українському драматичному театру.
Марія Заньковецька одна з тих артисток, яка не грала ролі, вона все пропускала через себе, проживала всі прикрощі, печалі та радість героїв, відчувала кожним своїм жестом, мімікою усі їхні переживання. Гра та талант були високого рівня, а серед відомих шанувальників Марії Заньковецької були П. Чайковський, Л. Толстой, К. Станіславський.
Останні роки життя Марія Заньковецька провела у Києві. На сцену актриса не виходила вже за станом здоров'я, тому все закулісся, а також театрали та аматори «переїхали» до неї на квартиру, де вони влаштовували творчі вечори і приємно проводили час.
У житті потрібно багато чим пожертвувати, щоб стати такою великою актрисою, єдиною відрадою та любов'ю для якої стала вірність мистецтву. Так сталося, що у Марії Адасовської любов всього її життя була недоступною (через розірвання шлюбу з Хлистовим за статутом церкви вона вже не мала права вийти заміж вдруге). Рідні та близькі її серцю люди не зрозуміли її життєвих прагнень та відвернулися від неї.
Самотня, але сильна жінка весь біль, любов, трагедію, іронію, сльози та сміх показувала лише на сцені театру, яка стала для неї рідною домівкою та віддушиною.
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