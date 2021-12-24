Леся Українка – чиста душа поезії

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач-Квітка - 1871–1913) — найвідоміша українська поетеса та письменниця, перекладачка багатьох зарубіжних текстів, культурний та громадський діяч України кінця ХІХ – початку ХХ століття. Видатна жінка, волелюбна, відкрита і «мужня» - цим вона виділялася серед своїх колег-письменників та поетів. Її сила думки і слова тонкої, чуттєвої натури розкривали найпотаємніші куточки жіночої душі.

Лариса Косач народилася у дворянській родині. Батьки її дуже любили літературу, мистецтво, музику, тому в їхньому будинку збиралися письменники, художники та музиканти та влаштовували вечори поезії та музики. З багатьма з них батьки перебували в дружбі, чиї твори, картини та музику ми зараз любимо читати та слухати. У їхньому колі спілкування були І. Франко, М. Лисенко, М. Драгоманов, В. Антонович та багато інших.

Здібності Лариси дивували, вона знала 11 мов і до своїх 19 років написала підручник для молодших сестер «Стародавня історія східних народів». Пізніше у 1918 році підручник буде опублікований. Завдяки старанності мами юної поетеси, у 1884 році були видані перші вірші Лариси Косач.

Леся Українка стала основоположницею нових літературних форм та нових слів. Переклала українською мовами тексти Гомера, Шекспіра, Гюго, Байрона, Гоголя та багатьох інших.

Вихованням та освітою займалася мати Ларіси Ольга Драгоманова-Косач (дитяча письменниця, яка видавала свої книги під псевдонім Олена Пчелка). Рідний брат Ольги Косач, Михайло Драгоманов (історик, філософ, публіцист), допомагав племінниці формувати та викладати думки, був її літературним критиком та вчителем.

У сім'ї Косач було шестеро дітей, Лариса була другою та найстаршою з дівчаток. З її братами та сестрами у неї склалися теплі та дружні стосунки.

Життя її складалося з любові та боротьби.

Лариса була безмежно і без відповіді закохана в свого друга марксиста Сергія Мержинського, який пішов з життя в 1901 (туберкульоз легень). Біль, смуток та туга від втрати коханого в серці залишили велику рану. В останні дні життя Мержинського, щоб угамувати агонію почуттів і передати всю гіркоту втрати, і своєї нескінченної любові до нього, Леся Українка біля ліжка хворого, за одну ніч напише повість «Одержима».

«Мавка: Лісова пісня» один із останніх творів Лесі Українки. Після тридцяти років хвороба Лариси почала прогресувати, і вона була змушена їздити на лікування до теплих країн, які, проте, надихали її на нові сюжети. Свою хворобу Лариса отримала у віці 10 років, коли вона, маленькою дівчинкою, простояла у воді довгу церковну службу під час Водохрещ. Тому з дитинства її долав туберкульоз кісток та суглобів.

Вийшовши заміж за Климента Квітку, Лариса та її чоловік переїхали жити до Грузії, у жовтні 1908 року. Згодом письменниця почала часто сумувати за своїми рідними землями та сім'єю.

Образ Мавки повернув її у спогади про дитинство, де вона маленькою любила гуляти серед Волинських лісів та чекати на зустріч із таємничими лісовими істотами. Їй так знову захотілося повернутись туди.Перед нею виникали живі образи. Колись у дитинстві мама їй розповідала казкові історії про міфічні істоти, що живуть у лісі. І як ці казкові істоти захищали ліс та зберігали рівновагу між природою та людиною.

Драму-феєрію Лариса написала за три тижні у місті Кутаїсі у 1911 році. У ній вона розповіла про кохання лісової красуні, берегині лісу до юнака, молодого парубка, який зачарував її грою на сопілці.

Драма-феєрія «Лісова пісня» — саме таку назву письменниця дає новому твору, де розкривається вся краса природи, де сила кохання здатна вилікувати найважчі рани, де фольклор і традиції переплітаються, де з'являються найнезвичайніші та найфантастичніші істоти, якими наділили ліс самі люди. Усе це оживає на сторінках чудової феерії.

Тільки любов, краса і гармонія може врятувати весь світ, а водночас і природу, яка наділяє людей силою, здатною прощати та любити.

У 2021 році виповнилося 150 років від дня народження Лариси Косач, а її Мавка продовжує дарувати своє безмежне кохання. Як стверджувала сама Леся Українка, людина тільки з чистою душею здатна творити справжнє мистецтво.