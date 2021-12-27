Леонід Биков – режисер за покликанням

Леонід Биков – відомий актор українського та російського кіно, якого ми знаємо, пам'ятаємо та любимо за багатьма кінострічками «У бій йдуть одні старі», «Максим Перепелиця», «Ати-бати, йшли солдати…» і ще велика кількість робіт, в яких актор встиг знятися. Він зробив так мало, але його, як людину, віддану своїм ідеалам, а також зіграних ним героїв встигли полюбити багато хто.

Майбутній режисер і сценарист народився 1928 року в сім'ї робітників у Донецькій області. Він був другою дитиною у сім'ї Бикових. Коли Леонід був ще у маленькому віці, його родина переїхала до Краматорська. Артист навчався у місцевій загальноосвітній школі. У Будинку культури міста Краматорськ на сцені відбувся перший виступ Л. Бикова. Акторські здібності Биков показував ще з дитинства у домашніх виставах для своєї сім'ї та сусідів. Батьки хлопчика не перешкоджали його захопленню, допомагали йому у реквізитах та костюмах для виступу.

Другим його пристрасним захопленням були літаки. У період Вітчизняної війни Леоніду подобалися військові літаки, він захоплювався героями за штурвалом, які виконували дуже небезпечну та героїчну місію. Тож у юності артист хотів закінчити пілотну школу. Він намагався вступити до неї кілька разів. Але його не брали, бо він не проходив за віком. Інша спроба увінчалася успіхом і місяць навчання в льотній школі в Ленінграді йому вдалося пройти, але її закрили, щойно було закінчено війну.

Л. Биков намагався зарахуватися на театральне навчання, але безуспішно. У 1947 його зараховують до театрального інституту у Харкові. З 1951 бере участь у постановках драмтеатру ім. Т. Р. Шевченка, де ще у студентські роки вперше зіграв у театральній комедії «Вулиця трьох солов'їв, 17».

Перша маленька роль великому кіно Бикова відбулася у картині «Доля Марини». У фільмі актор зіграв героя Сашка, відкритого та простого хлопця, який закоханий у дочку головної героїні.

Потім були за його участю картини «Приборкувачка тигрів», «Максим Перепелиця». Кінострічки відкрили для молодого та талановитого актора великі можливості: його запрошують зіграти у фільмах «Алешкіно кохання», «Дорога моя людина» та ще в багатьох улюблених нам художніх праць.

Биков хотів отримувати більше складних ролей, неоднопланових, але амплуа Максимки з кінофільму «Максим Перепелиця» йому в цьому заважало. Проте актору пропонували і великі роботи у кінофільмах: «Чужа рідня», «Добровольці» тощо.

У 1960 році починається новий етап у житті народного артиста: Леонід Биков із сім'єю вирушає до Ленінграда. У кіностудії «Ленфільм» Биков пробує себе у новій іпостасі режисера у фільмі «Як мотузочка не в'ється...» разом із режисером Р. Раппопортом.

1963 року виходить дебютна режисерська робота Леоніда Бикова «Зайчик». У неї Биков хотів розкрити тему великої відваги військових льотчиків у період Вітчизняної війни, у головній ролі якого зіграв він сам. Але його стрічка була жорстко сприйнята критиками, після чого він переніс важкий інфаркт.

Останні десять років, починаючи з 1969 року, народний артист працював у Києві на студії імені О. Довженка. І він був вкрай незадоволений режисерською «несвободою». Його обмежували в будь-якій нагоді проявити себе як режисера. Коли його запрошували працювати в кіностудію, то обумовлювалися інші умови, на які він у принципі погодився та піддався вмовлянням. Таке обмеження його дуже тяжіло і на цьому ґрунті були постійні конфлікти з керівництвом.

У 1979 році у віці 50 років Л. Биков гине в автокатастрофі на трасі у районі Вишгороду під Києвом. Його загибель стала для всіх його друзів, колег та сім'ї великим ударом.

Відомо, що народний артист неодноразово переносив великі інфаркти і щоразу кожен міг стати останнім у житті Бикова. Він навіть написав свій заповіт, де просив своїх близьких друзів заспівати та зіграти його улюблені пісні. Але саме нещасний випадок на дорозі забрав життя актора.

Леонід Биков – людина принципу. Був до себе дуже самокритичним. Завжди прямолінійний. Він нікому не слугував, тому його у "верхівці" недолюблювали: на багато його режисерських робіт не давали резолюцію. Але постійні конфлікти та заборони у його професійній діяльності анітрохи не змінили Бикова. Він завжди жив чесно та говорив правду.

Таким він назавжди залишився у серцях багатьох людей...