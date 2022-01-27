Лемурійське озеро – українське Мертве море

На півдні України є одна визначна пам'ятка узбережжя Херсонської області – це озеро рожевого кольору, або інакше у народі Мертве море.

Історія утворення українського Метрового озера нещодавня, але є велика загроза його зникнення, оскільки немає припливу води. Берегова лінія збільшується, а вода у затоці відступає з кожним роком на 30 метрів. Кліматичні умови також впливають на зникнення Рожевого озера з огляду на те, що температура повітря висока — вода випаровується, а товстий пласт морської солі на березі залишається у великій кількості.

Колись у 60 роки XX століття тут зазнав аварії військовий літак, вибух був такої сили, що воронка, що утворилася, досягала приблизно 40 метрів. Під час ліквідації катастрофи рятувальники розпочали копальні роботи, які ще більше збільшили глибину ями, і водам озера Сиваша дали можливість проникнути через грунт. Згодом води Сиваської затоки та озера заповнили поглиблення.

Рожеве озеро дійсно має рожевий відтінок води. Мікроорганізми або ті ж водорості, що живуть в озері, спокійно існують у солоній воді, для них це прекрасне місце існування. А під впливом сонячних променів вони виділяють речовину і що вище температура повітря, то колір стає насиченішим. Цікавий факт полягає в тому, що концентрація українського Мертвого моря набагато вища, ніж в Ізраїлі.

Звичайно ж, така пам'ятка відразу стала популярною серед мандрівників і не могла залишити осторонь любителів красивих фотографій і фотосесій. Нині це місце широко популяризують, особливо у літній період, коли сюди їдуть юрби відпочиваючих.

Озеро в затоці Сиваш насичене цілющими властивостями: сіль, грязьові ванни та вода сприяють зміцненню суглобів, а також сприятливо впливають на шкіру. Озеро влітку може замінити косметологічний салон. Склад грязей озера рекомендований Міністерством оздоровлення України, але все ж таки будьте обережні у дозуванні косметичних процедур на берегах рожевого озера.

Біля берегів Лемурійського озера утворюється піна. Дно озера неглибоке, але цього досить, щоб просто лежати на товщі соляних рожевих вод «у ванні з білою піною».

Звичайно ж, кадри зверху роблять вигляд зовсім незвичайним. А коли настає захід сонця, гладь озера відображає небесні переливи фарб заходу сонця. Туристи можуть зупинитися недалеко від озера у селі Іванівка чи селі Григорівка.

Місце носить різні назви, і серед них зустрічається первісне - Яма, через обставини її утворення, потім Мертве море, через високу концентрацію солі і Лемурійське озеро. Чому саме Лемурія — це один із езотеричних напрямків, який деякі представники окультних наук висували у своїх теоріях. Загублений материк Лемурія, рай на землі, у якому з'явилися перші люди.

Стільки назв для одного новоствореного озера сталося через велике скупчення туристів і назва такої пам'ятки сама виникала в розмові.

Рожевими соляними озерами також славиться Кінбурнська коса або Кінбурнський півострів. Наші козаки видобували сіль саме у цьому місці.

Тут уже видобуток солі оснащений технікою і став сучаснішим. Щоб в озерах накопичувалася сіль - підвищують концентрацію сольового розчину, виділяється магній, він і надає такий рожевий відтінок воді: чим вища концентрація солі, тим колір насиченіший.

У XVI і XVII столітті тут сіль добували козаки, пізніше, з 1869 року, з видобутку солі працювали переважно ув'язнені.