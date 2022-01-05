Квітка Цісик - тендітна жінка з сильною українською душею

Квітка Цісик – американка з українським корінням. Її сім'я переїхала до Америки у повоєнні роки, побоюючись режиму радянської влади.

Сім'ї Цісик потрібно було час перечекати до кращих часів, щоб знову повернутися до рідного Львова. Але цьому не судилося статися. У молодих, Іванни та Володимира, народилися дві дочки, і вони виховували їх уже в Америці. Але найцікавіше весь побут, культурні та виховні моменти проходили українською мовою та в українських традиціях у вечірніх українських школах та юнацьких організаціях. Так, щоб дівчатка завжди пам'ятали і знали, звідки вони, і про що треба завжди пам'ятати.

Квітка стала впізнаваною в Україні завдяки своїм двом альбомам, в яких записані українські пісні у її виконанні. Вона привнесла нове звучання і вклала всю свою українську душу та любов, яка йшла в неї звідкись із глибини.

Взагалі, голос співачки унікальний, насичений фарбами та різними тембральними нотками: він міг виконувати як джазові мотиви, оперу, так і поп-сингли.

Повне ім'я співачки Квітослава, але у сім'ї Квітку ласкаво всі називали Квітка. Народилася в Америці в 1953 році, з дитинства мріяла про оперну сцену, хоча мала чудові здібності віртуозної гри на скрипці, яку успадкувала від свого батька. Також Квітка займалася балетом та грою на піаніно.

Але призначення Квітки Цісик було стати співачкою, нехай навіть непомітною для багатьох. І свою місію вона виконала на усі 1000%. Нагадавши всім українцям про те, що де б вони не знаходилися, Україна завжди залишається в серці. І як підтвердження своїм словам, Кейсі випускає свої два україномовні альбоми, які й досі є джерелом української пісні та культури.

Допомагали записувати альбоми її чоловік, який був тісно пов'язаний із музичним світом, її рідна сестра та мати. Перший альбом «Квітка» вийшов у 1980 та другий – «Два кольори» у 1989.

Обидва альбоми Цісик записувалися в Америці за власний кошт. Але як не намагалася Квітка «вистрілити» в американський шоу-бізнес своєю музикою та українськими піснями, щоб показати, наскільки українська музика мелодійна, — в Америці, як і раніше, співачку не помічали.

Квітка Цісик брала участь у багатьох рекламних кампаніях для запису нових роликів і брала участь як бек-вокалістка у відомих американських поп-виконавців. Її голос знали всі та запрошували для співпраці. Вона була високооплачуваною співачкою. За її голос боролися багато провідних торгових компаній.

В Америці Цісик називали Кейсі від скорочень перших літер її імені. Цей псевдонім вона почала використовувати на початку своєї музичної кар'єри, коли не стало батька. Але скільки б Кейсі не намагалася, щоб її голос і її виконання були потрібні не тільки для рекламних цілей, одній проти системи боротися було складно.

Запис її перших двох альбомів, на які вона витратила понад двухсот тисяч доларів, так і не здобули визнання американської публіки. Але це її анітрохи не зупиняло.

В Україні про Квітку дізналися зовсім несподіваним способом. Все вирішив випадок, коли в Україні за контрабандними джерелами її платівка в єдиному екземплярі, придбана за кордоном, почала тиражуватися у кілька копій. Її голосом, першокласним аранжуванням та неповторним виконанням стали заслуховуватися. Ніхто не знав, хто це співає, і де ці пісні записувалися. Настільки їхнє звучання було якісним та унікальним. Цінителі української музики змогли відшукати Квітку Цісик та записати з нею одне єдине телеінтерв'ю з побажанням побачити її з концертами в Україні. Але нестабільні 90-ті роки залишили свій друк. Цісик із концертами в Україну так і не приїхала.

Її третій альбом із колисковими піснями, які вона так часто співала своєму синові на ніч (Еді-Володимир Ракович – син названий на честь батька та її другого чоловіка), так і не судилося записати... Страшна хвороба рак охопив усе її тіло, вона йшла до останнього. На жаль, ніхто із жінок її сім'ї не змогли уникнути цієї долі.

Квитка Цісик на вигляд була настільки тендітною і ніжною жінкою, а зсередини її йшла така сила, такий ентузіазм і стійкість, що ніхто і ніщо не могло її зупинити жити, боротися і любити. Тільки саме життя, яке саме вирішує, коли потрібно поставити крапку...