Культура зимових новорічних гулянь-свято Маланки в Україні

19:48 12 січень Київ, Україна

Маланка – традиційне українське обрядове свято з елементами карнавалу та щедрування, що супроводжується гучним сміхом та нестримними веселощами. Він дивом встояв перед натиском радянських заборон і цивілізації, що наступає, і дійшов до наших днів.

Розповідаємо про п'ять найяскравіших Маланків, які ти можеш знайти в Україні.

Що потрібно знати, вирушаючи на Маланку?

День Святої Меланії відзначають із 13 на 14 січня, святкування супроводжується постановочними театралізованими обрядами під загальною назвою "Маланка". Свято не церковне, адже свої витоки бере ще за язичницькими звичаями.

За старослов'янським міфом у богині Лади, покровительки жінок, дітей та родючості та побратима бога Місяця, крім сина, була гарна дочка Маланка. За класикою казки одного разу Маланку викрав злий змій, а звільнив її Беспальчик-Васильчик. Саме тому 13 січня святкують і Маланку, та Василя.

На це свято прийнято готувати багатий стіл: вважається, чим різноманітніше страви, тим щедрішим і врожайнішим буде рік.



Звідси і персонажі свята: Маланка, Василь, дід, баба, Місяць, чорт, ведмідь. У деяких селах та регіонах з'являються інші персонажі, такі як шандар (поліцейський), лікар, смерть, коза тощо.. Традиційно в Маланці беруть участь лише хлопчики та чоловіки.



1. Красноільськ



Одна з наймасштабніших і найвідоміших Маланок відбувається у містечку Красноїльськ (Чернівецька область), яке знаходиться за 10 км від кордону з Румунією.

Тут можна зустріти одні з найоригінальніших костюмів солом'яних ведмедів, що нагадують скоріше гігантських метеликів.. Близькість до кордону надає колориту не лише персонажам – у Красноільську говорять і щедрують румунською мовою.

Щедрувати тут починають з вечора 13 січня, наступного дня перебрані виходять на вулиці, де влаштовують бублики (театралізовані та дуже бійка перебраних), співають та розважають натовп. Крім традиційних персонажів тут можна зустріти багато нових інтерпретацій, так що не дивуйся, якщо раптом тебе "вкрадуть" перебрані поліцейські-фантомаси і відпустять тільки за викуп. Якщо шукаєш щось незвичайне та масштабне – вирушай у Красноільськ.



2. Вашківці

Ще одне містечко в Чернівецькій області, яке славиться своєю Маланкою.. Але у Вашківцях переважають сучасні персонажі та технології. Тут заведено ділитися на команди, які готують не лише свої тематичні костюми, а й цілі автомобільні платформи з перформансами.

Тут можна зустріти платформу-корабель з Маланками-юнгами, караван Маланок-снігурочок, самохідні будинки з відьмами та навіть лазні на колесах. Фантазія тутешніх маланкарів невичерпна – щороку вигадують нові теми та не шкодують грошей та часу на підготовку. Серед усього цього розмаїття, яке увечері швидше нагадує Казантип, можна зустріти традиційних героїв свята – ведмедів та циган в автентичних дідівських костюмах. Маланки, ведмеді та глядачі збираються в центрі міста, де не вщухає музика та співи. У Вашківці варто їхати за цим шаленим ревом, який триває до самого ранку.





3. Осички

Абсолютно несподівана одна з яскравих і самобутніх Маланок причаїлася на Одещині.. Невелике селище Осічки зберегло Балканські традиції: окрім традиційної Маланки, роль якої виконує 4-річний хлопчик, тут з'являються незвичайні персонажі – дідки. Це уособлення злих духів, що пустують селом: чіпляються глядачів, ловлять по хатах чоловіків і змушують ходити з Маланкою, займаються дрібними гидоти у дворах господарів.



Магічний світ Маланки та людський відокремлює символічну колоду, яку дідки носять по селу і щоразу провокують глядачів переступити кордон, за що одразу можна отримати нагайкою. Зрештою дві зграї маланкарів сходяться в центрі села, де всі бажаючі приєднуються до поїдання святкові юшки.



4. Белелуя

Белелуя потрапила в наш топ і серця за костюми, що нагадують швидше за реслерів з Мексики з химерними саморобними масками чортів і смертей.. Але дещо схоже з реслінгом все ж таки є: основне дійство – бублик, на якому представники з 4 кутів села змагаються у боротьбі за титул найсильніших. Подивитися на змагання сходиться все село, емоції вболівальників за представників свого кута просто зашкалюють, ніби це фінал чемпіонату світу з футболу.

Тут є і судді, і тренери бійців та своєрідні правила. Після менші маланкарі разом зі старшими вирушають щедрувати додому, де є неодружені дівчата. На завершення вечора Маланка влаштовує за нащедровані гроші вечірку у кафе.



5. Бабин

Хоч би як “Дім-Майстерня”, концептуальний простір у старому гуцульському будинку, що знаходиться в цьому селі, мало хто знав про Маланку в Бабині. Село знаходиться досить відокремлене в глибині Карпат, сюди веде ґрунтова дорога, в негоду дістатися Бабину не так просто. Можливо, саме ця особливість допомогла зберегти традицію, за спогадами місцевих меланкують тут із діда-прадіда. Вже кілька років резиденти "Дома Майстерні" виготовляють власні костюми та приєднуються до традиційної Маланки.

Святкування розпочинається у центрі села, де Маланка розважає глядачів танцями та сценками. На завершення офіційної частини всі їдять банош, приготовлений тут же на багатті, і розходяться щедрувати різними кутами села. Тут маланкарі оминають десятки будинків, що знаходяться на різних пагорбах.



Традиція Маланки збереглася у багатьох країнах Західної та Центральної України, Буковині.. Різні Маланки влаштовують у Пестині, Косово, Грошової, Космачі, Великому Кучурові, Гробовій та інших селах, де панують свої інтерпретації свята, звичаїв та костюмів. Побачити одразу багато Маланок із різних сіл можна на традиційному параді у Чернівцях 15 січня.





