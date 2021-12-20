Хто ж стане новим художнім керівником Театру на Подолі після смерті Малахова



Театр розташований у самому центрі столиці, у її так званому туристичному центрі. У зв'язку з цим театр завжди користувався великою популярністю у гостей міста, а пишна споруда привертає увагу не лише туристів, а й простих перехожих. Театр на Подолі вже не одне десятиліття є справжнім храмом мистецтва для справжніх поціновувачів професійної роботи режисерів та акторів.

Завдяки високому рівню професійності акторів та їхньому непосильному внеску у розвиток театрального мистецтва України, у 1994 році Головне управління культури Києва надало театру на Подолі статус державного. А на початку 2000-х його художньому керівнику Віталію Малахову було надано звання «Народний артист України».За свою професійну кар'єру, Малахов поставив понад 80 спектаклів, з них щонайменше 60 — у Театрі на Подолі. Театр і сьогодні вважається головною сценою столиці.Несподівана смерть Малахова перевернула світ мистецтва й спантеличила весь театр. Постало питання. Хто може посісти його місце?Посада досить солідна, але не менш відповідальна: Театр налічує понад 200 співробітників, близько 50 акторів та 57 тис. вдячних глядачів щороку.Перша думка приходить в голову, призначити послідовником його дочку Дар'ю, актрису, телеведучу, бізнес-леді, здавалося б, це рішення очевидне. Тільки Дар'я Малахова відмовилася від подібної пропозиції.Як подейкують театрали. "Проблема в тому, що у Віталія Юхимовича не було улюбленців, і він фактично не готував собі наступника. Так, Малахов періодично дозволяв ставити вистави режисерам-початківцям, але якщо говорити про якусь конкретну людину, то це питання поки залишається в підвішеному стані.Театрали розмірковують, що наступником цілком міг би стати актор та режисер театру на Подолі Ігор Славинський, але його, на жаль, теж не стало.Претендентів насправді достатньо і всі вони є більш ніж гідними зайняти цю нішу. Були названі імена представників із найближчого театрального кола Малахова. Такі як: Уривський чи Петросян, Голенко, Євген Лавренчук. Також згадувалося ім'я старих друзів-однодумців Малахова - Олександра Крижановського та Сергія Маслобойщикова. Останнього безумовно підтримає трупа - оскільки він раніше працював у театрі "Чорний куб" і чудово знайомий з акторським складом, отже добре знає роботу театру зсередини.Але всі вони одностайно відповіли, що не претендують на посаду нового худкерівника.Відомо, що заявку на участь у відборі на посаду подати може будь-хто, але той хто все ж таки зважиться взяти на себе відверто кажучи непросте ремесло, повною мірою відчує на собі всі переваги управління легендарним театром "Чорний куб".За попередніми даними, конкурс на посаду директора театру відбудеться наприкінці цього року.На сьогодні театр знаходиться на карантині. Ім'я ймовірного керівника тримається у таємниці і ніде не згадується.