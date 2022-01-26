Композитор Микола Леонтович: смерть на хвилі тріумфу

З дитинства у маленького Миколи були всі передумови стати музичною та обдарованою людиною, все тому, що його батько, сільський священик, грав на музичних інструментах, а мати чудовим голосом любила співати народні пісні.

Народившись в Україні, Микола Леонтович чув багато пісень різного жанру у фольклорному забарвленні. І хоч батьки готували і наставляли хлопчика йти зовсім іншим життєвим шляхом, Микола сам визначив своє майбутнє, тісно пов'язавши його з музикою.

Микола Леонтович змалку слухав класичну музику композиторів Березовського та Бортнянського, а також це була людина духовно цілісна, яка виросла на церковних хорових піснях. Походив Леонтович із віруючої православної сім'ї, тому цей факт не міг не позначитись на його творчості.

Микола Леонтович надзвичайно скромний та талановитий композитор духово-оркестрової, хорової та класичної музики. Йому вдавалося геніально відобразити усі переливи фольклорної Подолянщини у своїх музичних шедеврах. Пісня з народу, у музичній обробці Леонтовича «Щедрик», яку по всьому світу не втомлюються переспівувати та перегравати, є яскравим прикладом.

Леонтович міг із маленької української народної пісні створити цілий хоровий шедевр. На хвилі емоційного пориву, у його голові виникали мелодії на нотному стані.

Але композитор мав багато й інших високих і цілісних композицій, які він створював для хорового виконання. Адже, крім фольклорних обробок, він працював над оркестровою музикою. Понад двісті творів, серед них і відома «Літургія Іоанна Златоуста», а також у його репертуарі є танцювальні, обрядові, церковні композиції та реквієми.

Закінчивши духовну школу, Леонтович продовжив навчання у семінарії, де він заглибився у вивчення хорового співу та вчився ним керувати, а також опанував грою кількома музичними інструментами, серед них фортепіано, скрипка та духові інструменти.

Молодий Леонтович, здобувши освіту, починає викладати музику та хоровий спів в церковно-парафіяльних школах.

А мрією його було створення великого оркестру, але таких можливостей не було і часом він сам за свої мізерні заощадження купував музичні інструменти для шкіл.

Протягом свого професійного життєвого шляху Леонтович намагався підвищити свій викладацький рівень, привносив у школах нові методи роботи з дітьми, також у 1901 році видав малу збірку пісень.

Навчання у Яворського, який допоміг розкрити та розширити можливості композитора Леонтовича, допомогло привнести нове самобутнє звучання до композицій, про що свідчать тексти фольклорних народних пісень в аранжуванні Леонтовича.

У Петербурзі закінчив навчання у придворній співочій капелі, де зміг отримати звання регента.

Леонтовичу, як новатору музичного викладання, хотілося змінити підхід до освіти дітей у школах, але, на жаль, його пориви зустрічалися негативно і часом засуджувалися.

У 1904 році, вже будучи одруженим і маючи двох дочок, Леонтович вирушає на південний схід України викладати у залізничній школі. Тут йому вдається створити дитячий хоровий оркестр, в якому виконували народні пісні різних країн в аранжуванні та обробці Леонтовича.

Через кілька років Леонтович повертається до рідних країв на Поділ і викладає музику у жіночому училищі.

Але композитору і диригенту хотілося перебувати в колі однодумців і музикантів професіоналів, у яких він би ще багато чого міг навчитися, а також впровадити свою систему музичної освіти в школи. Він припускав, що це йому вдасться у Києві, у центрі всіх новітніх течій.

І він справді відчув у Києві якесь емоційне зростання, впевненість у своєму музичному шляху, підтримку та вдячні відгуки про його роботу.

Київський період приніс йому багато знайомств з найталановитішими людьми: Г. Верьовкою, Д. Ревуцьким, К. Стеценком, М. Лисенком та багатьма іншими.

Але у зв'язку з несприятливими політичними подіями в Києві Микола Леонтович повернувся в рідний Тульчин і організував там свою музичну школу.

Скільки проектів і йому ще хотілося здійснити, але життя композитора різко обірвалося у будинку його батька у 1921 році.