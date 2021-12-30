Як свого часу запалював танцполи «Ябцо джаз»

19:48 30 грудень Київ, Україна

Зараз джаз є брендом Львова, як кава та шоколад. Втім, мало хто знає, що справжній джаз звучав на вулицях Львова ще у міжвоєнний період, але недовго – затих із приходом радянської влади.

Після Першої світової війни художнє життя Львова було яскравим та насиченим. Люди прагнули розваг. У кафе, кінотеатрах та парках звучали модні європейські ритми, принесені через океан: танго, фокстрот та вальс-бостон. Згодом до цього додалися і кабарі, дансинги (танці) та ревії (ревю). Місто Лева дивувало бурхливе світське життя. Втім, не до веселощів було лише українцям, оскільки на той час Львів був повністю полонізовим.. Українцям доводилося творити свою самобутню культуру всупереч обставинам того часу. Одні з тих, хто творив патріотичний джаз – музиканти із гурту «Ябцо-джаз».



Створювали у Львові український музичний контент



Львів славився своєю розважальною культурою ще з ХІХ століття. Всім відомо, що автор музики національного гімну України Михайло Вербицький був першим українським бардом, який співав пісні під гітару. Ця традиція у нас була дуже розвинена. Потім традицію популярної пісні підтримали січові стрілки у визвольній боротьбі. Тому гурт «Ябцо джаз» виник не на порожньому місці. Його створили четверо елегантних молодих людей та одна вишукана дама: Леонід Яблонський, Анатолій Кос-Анатольський, Степан Гумінілович, Богдан Весоловський та Ірена Яросевич.



Усі мали чудову академічну музичну освіту, завдяки чому вони створили якісний продукт. Звичайно, вони підхопили жанри, які були тоді дуже модними. Насамперед – це танго. Чуттєве, розкішне.



Заснував джазовий бенд Леонід Яблонський , його друзі називали «Ябцо» – звідси назва. Він, можна сказати, східний, бо був киянин. Його батько брав участь у визвольному змаганні з українського боку і мав достатньо розуму, щоб усвідомити, що більшовики знищать його разом із трьома синами. Тож сім'я втекла до Галичини. Тут Леонід вступив до Вищого музичного інституту імені Лисинка та захопився розважальною культурою, що несе патріотичний характер. І це при тому, що у цей час у Львові швидко розвивався польський розважальний контент. Він був популярний: кабаре, казино, різні групи та формати. Це дуже приваблювало молодь. І ось для того, щоб якимось чином протистояти розвитку польської культури – проукраїнська молодь створила «Ябце джаз».



Бенд виконував пісні українською, але серед репертуару є кілька польських творів. Але в більшості випадків це були пісні українською мовою та національною тематикою.



Це була дуже позитивна форма виховання патріотизму та української ідентичності. Не нав'язливо, а на основі національної культури та регіональної традиції. Це справді було високохудожньо. Гурт давав тисячі концертів, зробивши популярною та модною українську музику на Галичині. Ось у цьому був парадокс.



«Рена» Ірена Яросевич/Рената Богданська/Рената Андерс

Цікава історія солістки гурту – Ренати Андерс. А справжнє її ім'я Ірена Яросевич, потім вона стала Іреною Богданською. Жінка дивовижна краса. Вона взяла собі псевдонім від імені свого першого кохання Богдана Веселовського – учасника гурту «Ябцо джаз». Нині вона відома світу як польська співачка.

Ірена мала професійну освіту, закінчила Вищий музичний інститут. Пародоксально, що вона виросла у сім'ї дуже національно спрямованої, яка мала конфлікти з Польщею. Вона була родичкою Нижанковських та Шухевича і походила з роду священика. 39-го року відразу вийшла заміж і стала солісткою Тео-джаз. Вона швидко поміняла позицію та з групою навіть їздила до Москви з гастролями. Потім із колективом супроводжувала армію генерала Андерса, який у неї закохався.

Так, вона стала відомою польською джазовою співачкою та прожила до 2010 року.



«Бонді» Богдан Весоловський

Його називали Бонді та вважають першим українським джазменом. Дуже талановитий композитор. Йому пророкували велике майбутнє в академічній музиці. Він повністю віддався джазу та залишив яскравий слід в історії української музики.

«Бонді» мав чітку проукраїнську позицію. 1938-го переїхав до Ужгорода, щоб збирався будувати культурне життя у новоствореній Карпатській Україні.. Потім через табори переміщених осіб виїхав за кордон. Він опинився у Канаді та тривалий час працював на радіо. Записував свої пісні, брав активну участь у житті української громади. На жаль, дуже швидко помер.



У Канаді вже через багато років Богдан та Ірена зустрілися, але так і не возз'єдналися, вона була одружена. Але він для неї написав пісню на слова молоденької поетеси Ганни Чубач: «Я знову тобі, я знову для тебе».



Це було і освідчення в коханні та прощання, неймовірно зворушлива пісня. Тоді вже Ірені було понад 50 років. Вона цю пісню виконувала українською вже з польським акцентом. Від неї це звучало, як сповідь про перше кохання, непрожите.



«Тацьо» Анатолій Кос-Анатольський



Ще одним геніальним учасником гурту був Анатолій Кос-Анатольський. Він також мав незвичайний адвокатський талант, він таки втримався тут і зробив багато хорошого для львівської культури.. Таємнича історія чому він залишився. Говорять, що через новонароджену доньку Ліди. Дружина хворіла і він із такою родиною не ризикував тікати. У душі він радянську владу не прийняв, тож так і не вступив до компартії, хоча навіть був депутатом Верховної Ради. Він зазвичай писав пісні на комуністичні теми, але водночас підтримував ту лінію популярної пісні. Фактично він і композитор Євген Козак – лише двоє їх залишилося у 50-х на початку 60-х. Поки не прийшов Івасюк, Скорик та Яновський. Завдяки йому ця традиція джазової пісні залишилася.



Заборонена «музика буржуазії»



Всі вони були друзями і так чи інакше пов'язані із Вищим музичним інститутом. Кос-Анатольський навчався у польській консерваторії. Але все одно він був у цьому середовищі. Вони були високоосвіченими людьми. Мали, як правило, й іншу освіту: хто юридична, хто економічна. Вони справді були людьми дуже високого рангу, тобто справжньою елітою.



Переломним став 1939 рік. Усі, крім Кос-Анатольського, благополучно втекли за кордон. І правильно зробили – бо вони вижили, пережили погані часи. Вони знали, від чого тікали. Леонід Яблонський емігрував до Чехії, а потім жив до Аргентини та Канади. Степан Гумінілович вступив до армії ОУН, а після Другої світової війни виїхав до Італії, де організував власний хор. Ірена Яросевич пішла співати в єврейсько-польський ансамбль "Тео-джаз". Анатолію Кос-Анатольському пощастило найбільше: наприкінці 40-х він увійшов до Спілки радянських композиторів України та зробив собі ім'я на обробках лемківських пісень.





Радянська влада джаз забороняла, бо вважала цю музику буржуазною. 39й рік поставив хрест на всьому, що існувало на Галичині, як форма незалежної національної культури. Четвірка «Ябцо джазу» могла зайняти почесне місце у світовій музиці, якби не політичні події того часу.



Музику, яку творив «Ябцо джаз», слід популяризувати. Одним із способів – якісне відтворення. Зараз на найвищому рівні це вдається Оксані Мусі, Софії Федіні. Дуже добре. Зокрема, і «Пікардійська терція» теж добре переспівує.





