Як пандемія змінила український книжковий ринок

16:10 28 грудень Київ, Україна

Книговидавці б'ють на сполох, бо тиражі книг різко почали падати, а українці начебто втрачають інтерес до читання.



Продавці розповідають, що більше покупці запитують, традиційно, з художньої літератури: романи, детективи. А також фентезі, пригоди та романтичні історії.



А ось щодо цін, то порівняно з попередніми роками вони зросли.

«Ціни виросли рівно на стільки, на скільки виросли, на жаль, складові книговидання: тобто це папір та послуги друкарень. Тобто зростання відбулося на 10%», – заявила редактор книгознавства Олена Носоненко.



Минулого року закрилися 48 книгарень



Економічна криза та карантин сильно вдарили по українському книжковому ринку. Торік продажі впали на 30-40%. Дослідження показують, що на відміну від інших країн, де під час карантину виріс інтерес до читання та виросли книжкові тиражі, Україна не зуміла адаптуватися.

«Видавці б'ють на сполох. Говорять про падіння тиражів, втрату інтересу до читання. Закриваються книгарні, навіть деякі видавництва зачинилися. Знаємо, що минулого року закрилося 48 книгарень. Їх всього десь трохи більше ніж 200 на всю Україну і це справжня катастрофа



Це потужний сигнал для органів місцевого самоврядування, які мають подумати про систему пільг для книгарень. Щоб їх відкривали, щоб їх не закривали і щоб туди ходило більше людей», – сказала директор українського інституту



Паперова книга VS Електронна



За час локдауну українці встигли спробувати читання через електронні пристрої. За даними першої української аудіокнигарні «Абук», у лютому-березні було рекордне завантаження аудіокниг. Хоча згодом темпи знизилися. Це потужний сигнал для органів місцевого самоврядування, які мають подумати про систему пільг для книгарень. Щоб їх відкривали, щоб їх не закривали і щоб туди ходило більше людей», – сказала директор українського інституту книги Олександра Коваль.За час локдауну українці встигли спробувати читання через електронні пристрої. За даними першої української аудіокнигарні «Абук», у лютому-березні було рекордне завантаження аудіокниг. Хоча згодом темпи знизилися.





Письменник Андрій Кокотюха каже: говорити про конкуренцію з інтернетом поки що зарано.

«В Україні інтернетом покрито лише 60% території, його немає по багатьох селах. А там де він є, люди не користуються ним для читання. У нас поки що паперова книга не зникла. Є до неї більше довіри, хоч і запитують за електронні. Але переважно "пірати". За електронний контент ми не звикли платити», – додав письменник.

Минулого року в Україні проводили дослідження, яке засвідчило: 43% людей читають регулярно, 57% – майже не беруться за книги.

Найзатятішими книголюбами є ті, кому від 18 до 30 років, а менше часу книжкам присвячують українці передпенсійного та пенсійного віку. Чому дещо погас інтерес до читання поет і книговидавець Іван Малкович пояснює просто. В Україні з часів Незалежності книга не була під великою увагою, чого не скажеш про сусідню Польщу, де ще 15 років тому пропагували читання.



«У Польщі на телебаченні йшла громадська реклама читання. Я пам'ятаю, якийсь мотогонщик і його питали про книги, і він розповідав. І я був надзвичайно вражений. Коли багато людей з усіх сфер говорили про книги, це дало наслідок того, що поляки читають набагато більше, ніж ми. І тут наша держава, звичайно, пробуксовувала. Не давала соціальної реклами», – сказав Іван Малкович.



Книга як покращення соціального життя

Коли ви зустрічаєте людину, якій подобається ваш улюблений письменник - це зближує набагато сильніше, ніж загальні уподобання у фільмах, серіалах або чимось ще. Вплив читання на людину не можна недооцінювати - це невичерпне джерело для спілкування та обговорення. Можливо варто спробувати прищепити любов до читання і вашим близьким та знайомим.



Цифрове століття закликає нас перш за все, подивитися фільм, посидіти в інтернеті, ніж посидіти у зручному кріслі та почитати книгу. Так, від електроніки вже нікуди не дітись, але це не привід, щоб дистанціюватися від паперових джерел знань та натхнення.



Читання книг, безумовно, підвищує тривалість життя. Ось хоча б саме з цих причин ви маєте читати щодня.