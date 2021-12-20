До новорічних свят в Україні випустять серію новорічних листівок, присвячених військовій тематиці

23:35 13 грудень Київ, Україна

Євген Равський - художник-живописець, акціонер та багаторічний куратор культурного центру "Лялька" у Львові.



Роботи художника зберігаються у Львівській галереї мистецтв, Музеї сучасного образотворчого мистецтва, у приватних колекціях України, США, Норвегії, Німеччині, Польщі, Росії, Естонії та Нідерландах. Живе та працює у Львові.



Творчість Равського потребує різного сприйняття. Новіші – насичені та кольорові – вже лише своєю реалістичністю викликають «вау» та захоплення технікою. Більш ранні — в умовній гамі, графічні, зі скривленими пропорціями фігур — більше спонукають аналізувати, зчитувати, вимагають розуміти і техніку, і мотив.



Євген Равський - представник так званої течії "Нові старі майстри". До цього досить умовного напрямку відносять художників, які звертаються до традиційної академічної техніки живопису, але застосовують її для осмислення символів та явищ сучасної культури. У Равського це застосування стилістики Караваджо для різних образів, які зовсім не асоціюються з італійським Відродженням.





Так, напередодні новорічних свят стало відомо, що львівський художник намалював кілька різдвяних листівок у мілітарному стилі, де персонажі традиційного різьбленого вертепу одягнені у військову уніформу та озброєні. Цікаво, що всі персонажі мають реальні прототипи. Це відомі у Львові волонтери та бійці 62-го батальйону територіальної оборони Львівщини. Про це повідомив головний редактор газети «Ратуша» Микола Савельєв, який також став одним із прототипів. Так, напередодні новорічних свят стало відомо, що львівський художник намалював кілька різдвяних листівок у мілітарному стилі, де персонажі традиційного різьбленого вертепу одягнені у військову уніформу та озброєні. Цікаво, що всі персонажі мають реальні прототипи. Це відомі у Львові волонтери та бійці 62-го батальйону територіальної оборони Львівщини. Про це повідомив головний редактор газети «Ратуша» Микола Савельєв, який також став одним із прототипів.

«Це буде ціла серія листівок, буде також новорічна листівка і до Миколая, окремо буде календар», – розповів нашим журналістам Євген Равський, який сам належить до 62-го батальйону територіальної оборони, тому ідея зобразити своїх друзів на листівці очевидна. У продаж листівки не надходитимуть, вони зроблені для військових.

Ми ці листівки не продаємо, просто розповсюджуємо. Насамперед відправляємо на фронт з військовими капеланами. Також розповсюджуємо на Яворівському полігоні у навчальному центрі. Насамперед серед тих батальйонів, з якими співпрацювали. Наприклад, я розробляв для 49 батальйону шеврон. Загалом хочеться трохи змінити стилістику, щоб не просто зірку поміняти на тризуб. Спочатку це було ініціативою знизу, але зараз це вже вийшло на інший рівень», – розповів митець.



Зображення міфологічних чи історичних героїв у образах відомих львів'ян для Євгена Равського є характерним художнім прийомом. Наприклад, у серії «Іліада», яка нещодавно експонувалася у Львівській галереї мистецтв, античні герої зайняті вуличними боями, а в їхніх образах не важко впізнати львівських художників.