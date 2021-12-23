Винаходи українців, які змінили весь світ

18:41 23 грудень Київ, Україна

Щороку українськими вченими розробляється чимало винаходів; однак вони змінювали мир і в минулому. Перед Вами невеликий перелік фахівців, які вплинули на розвиток науки не тільки в Україні.



Анатолій Малихін

Уродженець Харкова вигадав унікальний прилад «Біолуч» для аналізу крові. Свою роботу присвятив впровадженню приладу для діагностики за найновішою методикою. Закінчивши Харківське медичне училище, у 1964 році вступив одночасно до двох вузів – Харківського медичного інституту за спеціальністю «Лікувальна справа» та Харківського університету ім. В.М. Каразіна на факультет біології на спеціальність «Біохімія». З 1972 року до наших днів є співробітником Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України, пройшов шлях від нейрохірурга до завідувача нейрохірургічного відділення, яке очолював протягом 13 років.



Крім того, з 1991 р.. він є автором багатьох наукових публікацій: понад 100 наукових праць, монографій та методичних рекомендацій, низки патентів. У 2000-2005 роках захистив кандидатську та докторську дисертації.



Петро Бобонич

Винахідник з Ужгорода запропонував використовувати глюкометр у вигляді наручного годинника, за допомогою якого хворий на діабет може оперативно виміряти рівень глюкози в організмі.. Працював на кафедрі твердотільної електроніки фізичного факультету Ужгородського національного університету. З 1976 року запатентував понад 25 медичних та фізико-технічних пристроїв, незважаючи на те, що не був професійним медиком. Ідею детектора рівня глюкози почав розробляти, коли у 2003 році на цукровий діабет захворіла його дружина.



Федір Піроцький

Український вчений, який винайшов трамвай. Одеська компанія випустила енергоефективний трамвай — так, той самий, що тепер звичний транспорт для більшості міст Європи. За часів, коли народився Федір Аполлонович Піроцький, про такий вид транспорту ще ніхто не мріяв. У 1871 році він почав працювати у відділі технічних звітів та кошторисів Головного артилерійського управління, де виявив неабиякі здібності винахідника. 1874 – саме тоді Піроцький розробив проект машини змінного струму та системи передачі електроенергії через залізний дріт, закріплений телеграфними ізоляторами на дерев'яних стовпах.



В 1875 винахідник запустив вагони на електричній тязі і проклав першу електрифіковану лінію. У Берліні вже за рік рушив перший трамвай, створений за схемою українця. Піроцький також був автором проекту централізованої підземної міської електромережі та запропонував нові конструкції металургійних, домашніх та пекарних печей.



Сергій Корольов

Відомий винахідник ракетної техніки і той, завдяки кому людство змогло вийти в космос.. Незважаючи на складну долю та репресії, зумів зберегти напрацювання — і 1958 року очолив ракетну програму тодішньої комуністичної наддержави. Під його чуйним керівництвом було організовано та здійснено запуск першого штучного супутника Землі та першого космонавта планети Юрія Гагаріна. Його ім'ям названий астероїд-Королев.



Наталія Сергіївна, дочка Корольова розповідала, що слово «Україна» вимовляли в їхній сім'ї трепетно, з великою любов'ю: Він дуже любив її. Любив українські пісні, українську мову. Це точно. Коли Королев запустив ракету з першим українським космонавтом? Каденюк: 5 моментів життя першого космонавта України Павлом Поповичем, той заспівав із космосу для головного конструктора його улюблену пісню «Дивлюсь я на небо...».

Ігор Сікорський

Авіаконструктор, який мігрував за кордон - і винахідник гелікоптерів. Талановита людина, знавець своєї справи, саме він перший хто збудував 4-ох моторний літак «Російський витязь» (1913 рік), важкий чотиримоторний бомбардувальник і пасажирський літак «Ілля Муромець» (1914), трансатлантичний гідроплан (1934), серійний вертоліт з одногвинтами 1942).



Він емігрував у 1918 році до США, де у 1923 році заснував компанію Sikorsky Aircraft. Автор літаків-велетнів «Ілля Муромець», Sikorsky S-29-A. Конструктор першого в США літака-амфібії. Американська армія зацікавилася таким винаходом, і замовила кілька моделей вертольотів.



Юрій Вороний

Родом із Чернігівської області. Хірург, доктор медичних наук, професор. Здійснив першу в історії операцію з пересадки внутрішнього органу живій людині. 3 квітня 1933 р. пересадив нирку реципієнтці від загиблої людини. У 1930 році Вороний у Харкові вперше пересадив нирку собаці, зшивши судини шиї та донорської нирки.. Цей прорив у галузі медицини дав потужний поштовх у розвитку трансплантології.



Микола Амосов

Його називали генієм медицини – легендою. Основна діяльність була спрямована на серцеву хірургію. Він був першим, хто почав лікування вад серця хірургічним методом, а також одним з перших у Радянському Союзі інтегрував у практику метод штучного кровообігу і впровадив у практику антитромботичні протези серцевих клапанів.



Як говорив сам Амосов, сенсом його життя було лікування людей від недуг. Робити операції на які інші лікарі не наважувалися і робити їх більш ніж успішно. Розробляти нові, найкращі способи, щоб мінімізувати смертність. Своїм прикладом показувати, наскільки благородна професія лікаря, навчати своїм навичкам підростаюче покоління медиків.



Завдяки нашим без перебільшення – геніальним, українським вченим з'явилися винаходи, які зараз відомі у кожному куточку планети. Ми-українці – найталановитіша нація. Вищеперелічений список винаходів цього підтвердження. Дуже прикро, що на сьогодні ці заслуги гідно і досі не мають підтримки у нашого уряду. Тому цілком логічно, що талановиті, перспективні молоді кадри змушені реалізовувати себе далеко від Батьківщини.