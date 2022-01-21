Іван Васильович Миколайчук (1941-1987) – актор, режисер та сценарист українського кінематографу

Режисерські роботи Івана Миколайчука досі викликають подяку у багатьох глядачів, а гра – гордість у шанувальників.

Актор був зарахований до театру імені О. Кобилянської, а також закінчив курси акторської майстерності в інституті імені Карпенка-Карого у Києві та дебютував у кінострічці «Двоє».

Однією з перших та яскравих кіноролей стала картина «Тіні забутих предків». З неї і розпочався творчий шлях І. Миколайчука. Цей фільм увійшов до двадцятки видатних кінокартин, знятих коли-небудь світовим кінематографом.

На момент зйомок у актора вже почалося подружнє життя з Марією, яка також працювала в драматичному театрі. Кобилянської. Їх називали брат і сестра, так вони були схожі. Навіть їхні рідні села знаходилися за кілька кілометрів один від одного — все це говорило про те, що їхні долі вже були переплетені, і вони були призначені одне одному. Пліч-о-пліч вони прожили щасливе сімейне життя.

Як і всі великі люди, які виявляли свій талант в улюбленій справі, не могли не знати, що саме любов і повна самовіддача зможе наблизити їх до успіху та втілення бажаного. Так сталося у фільмі «Тіні забутих предків» та у всіх подальших роботах актора. І Миколайчук мешкав життя всіх своїх героїв.

Молодого артиста помічають та запрошують зніматися у фільмах. Кожна роль, кожен герой Івана – це як його особисте прожите життя. Настільки він сильно і повністю віддавався своїй улюбленій роботі.

Плідні роки розкрили в ньому інший талант, і далі розпочався зовсім інший етап, уже як режисера та сценариста. Фільм «Білий птах із чорною міткою» став його першим відзнятим сценарієм, а у кінострічці «Пропала грамота» Іван Миколайчук не лише брав участь як актор, але також став оформлювачем музичного супроводу та співрежисером кінострічки.

Його режисерські роботи займали найвищі нагороди на міжсоюзних та міжнародних кінофестивалях. Миколайчука запрошували до Голлівуду, але радянська влада цього ніяк не могла допустити та не давала дозволу. Про це сам Іван Миколайчук навіть і не підозрював, що на нього десь можуть чекати…

Найважчим періодом для Миколайчука стала заборона на усю його професійну діяльність. Його звинувачували в пропаганді націоналізму і це не могло не засмучувати і не занурювати його в сумні думки. Людина з творчим початком, з неймовірними ідеями просто виявилася невгодною і всі її професійні прагнення опинилися під забороною. Так минуло кілька років.

На жаль, великого режисера, актора та сценариста чекала ще одна підступна у житті річ – страшна хвороба, яка вражає усі клітини організму. До останніх своїх днів Іван Миколайчук тримався завдяки коханню та турботі коханої дружини, близьких та рідних йому людей.

Але великому таланту вдалося зняти ще одну роботу до того, як він покинув цей світ. У ній він виступив у всіх своїх іпостасях. Фільм «Вавілон-20» (1979), як бомба уповільненої дії, чекав свого часу. То був тріумф. На кінофестивалі в Душанбе картину було нагороджено за найкращу режисерську роботу.

Останній сценарій «Небилиці про Івана» залишився на полиці не знятим, і ще один проект, яким горів режисер, так і не реалізувався за його життя – «Тисяча стогов вітру».

Ніхто не знає скільки б змогла зробити ця геніальна особистість. У голові його, як самоцвіти, народжувалися творчі думки та проекти. Адже за всю свою кар'єру він передав невелику частину своєї майстерності. Але як би там не було, улюблений актор назавжди залишиться в пам'яті багатьох завдяки своїм цікавим ролям, реалістичним образам і незабутнім героям.

Вічна пам'ять…