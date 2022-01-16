Іван Максимович Піддубний (1871 – 1949) – український силач, професійний борець та заслужений шестиразовий чемпіон світу

Прагнення, сильний дух, упевненість і робота над собою — усі ці риси були в крові майбутнього чемпіона Івана Піддубного.

Всім відомо, що успіх і перемога у великому спорті приходить тільки зі старанністю, пошуком нових підходів до системи тренувань, і саме тренування має бути присутнім, причому щоденне.

Просто бути сильним та всіх перемагати недостатньо. Успіх приходить непросто, успіх має бути заслуженим, і тоді вдача не залишить переможця.

Таким був Іван Піддубний із бідної кріпосної родини. Батько з дитинства прищеплював дитині головні настанови для майбутнього чоловіка. Тому важка робота та праця його не лякали. Він розумів – досягти хороших результатів він може лише своєю старанністю та терпінням.

Піддубний, дід Івана, мав славу сильної людини. Про нього розповідали, що на війні під Полтавою він насадив кількох шведів собі на багнет. Батько Івана - Максим Іванович Піддубний, теж не поступався фізичною силою, про що так часто розповідав і сам Іван. Він у всьому хотів наслідувати батька. З дитинства Іван займався важкою працею на полі та по дому, допомагав своїм батькам.

Батько ж, у свою чергу, завжди вчив сина не схилятися ні перед ким, честь козацького роду не має постраждати.

Професійна діяльність силача світового масштабу, Піддубного, розпочалася завдяки роботі вантажником у порту Севастополя. Робота йому була необхідна: Іван думав, що зможе заробити велику суму та одружитися зі своєю коханою, яка йому була не за статусом. Але дівчина знехтувала ним або, може, її батьки «постаралися», видавши молоду за багатообіцяючого нареченого. Тому, незважаючи на «ніж у спину», Іван продовжив працювати у порту, де в нього з'явилися друзі. Вони й помітили цю «масу тіла», яка легко справлялася з тяжкістю. Міські хлопці показали йому спортивну гімнастику та книгу, за якою й самі любили займатися.

Якось, потрапивши в цирк, Піддубному випала нагода вийти на арену і поборотися...

З цього моменту в Івана життя змінюється: йому випала нагода працювати в цирку силачом. Для молодого роботяги було за щастям спостерігати, як працюють іноземні трюкачі і на арені цирку, і після виступів. Іван завжди мав доступ до тренажерів, на яких юнак почав самостійно тренуватися.

Кар'єра пішла в зріст з 1903 року, коли на арені цирку Піддубний щоразу брав перемогу. Його помітили у Петербурзі та запропонували взяти участь у чемпіонаті, яке мало відбутися у Франції. Але для цього необхідно було освоїти новий стиль, що з успіхом і якнайшвидше зробив Іван Піддубний.

Івану подобалося працювати над своїм тілом і з кожним разом його вдосконалювати. Він хотів йти до нових перемог.

Піддубний об'їздив усю Європу, на аренах збиралися натовпи, щоб побачити, як здобуде перемогу силач.

У 51 рік Іван Максимович зміг підкорити Америку та виїхати з неї абсолютним чемпіоном.

Що не любив Іван Піддубний, так це шахрайство, яке так часто використовували французи та американці, від цього він ще жорсткіше поводився на рингу. Поразок було так мало і всі вони траплялися лише за хитрощами опонентів, чого Піддубний ніяк не хотів забувати і миритися з цим. Він завжди відкрито і чесно вів бій і закликав своєю поведінкою поважати його як борця.

Незважаючи на великі спортивні перемоги, у коханні все ж таки йому не щастило. Жінки йому завжди траплялися меркантильні. Справжні почуття до нього відчувала лише артистка цирку, легкоатлетка та повітряна гімнастка Маша. Але її раптова і трагічна смерть під час виступу обірвала всі плани людей, які любили один одного.

Тільки в 50 років Іван Піддубний зміг знову полюбити й йому відповіли взаємністю. Повернувшись із США переможцем, але без зароблених коштів, які залишилися на рахунку у банку, він будує дім у Єйську, щоб «пустити коріння» там разом зі своєю коханою дружиною Марією.

На жаль, своїх дітей у богатиря не було, але він любив свою дружину та прийомного сина, який був для нього як рідний.

Піддубний був добрим, завжди допомагав людям, наставляв хлопчаків, навчав спорту, проводив тренування.

Хоч би які гроші та медалі не отримував богатир, усе зароблене він роздавав своїй сім'ї, друзям та рідним. Він жив простим життям і був не вибагливий. Важливими для нього були щоденні тренування.

Тому до старості у повоєнні роки грошей не було і на їжу не вистачало.

Заздрісників і ворогів у Піддубного теж було достатньо. Неодноразово були скоєні замахи на його життя. НКВС та чекісти влаштовували йому допити. Але йому судилося померти своєю голодною смертю.

Єйськ став його останнім містом у житті. Силач помер тихо та швидко у 1949 році.

Сильна, міцна, спортивна, швидка – Іван Максимович Піддубний, людина, яка стала першим визнаним світовим чемпіоном серед професіоналів.