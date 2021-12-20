Історія Одеси: вулиця Єврейська

На півдні України стоїть славна Одеса, береги якої омивають хвилі Чорного моря. Одеса - місто, яке має свій магнетизм.

Одеса - портове місто, землі якої населяли переселенці та народи різної національності. Історія появи та заселення Одеси йде далеко у XVIII століття, коли ще за Суворова була обложена турецька фортеця. І після цього тут російські війська починають зводити фортецю Хаджибей.

У 1975 році назву місту дала імператриця Катерина II.

Оскільки розташування Одеси було найвигіднішим у побудові та зміцненні порту, до неї почало стікатися багато людей. За чисельністю місто було нарівні з Петербургом, Москвою та Варшавою.

За правління Олександра I, на початку XIX століття, Одесу продовжують забудовувати, з'являються численні квартали, бульвари та вулички.

Однією з перших вулиць Одеси стала вулиця Єврейська (1824 рік). Така назва з'явилася через євреїв, що її населяли. Крім євреїв, в Одесі було багато представників різної національності, які осідали в цьому місті, про що свідчать різні назви Французький бульвар, Молдаванка тощо.

Враховуючи, що Одеса, як портове місто, почала забудовуватися з кінця XVIII століття, то сюди стікалися люди з різних країн та міст, з різними релігіями, матеріальним достатком і, часом, не найкращі представники суспільства: шахраї, злодії.

Як і всі інші міста, Одеса не стала винятком, і її також спіткала доля не найкращих часів: у місті вирували страшні хвороби, чума та тиф, війни — все це відображалося на житті городян, і, відповідно, на самому місті.

Назва вулиці Єврейська змінювалася зі зміною влади, але її первісне найменування повернули лише у 1994 році.

Єврейська синагога з побудованими навколо неї молитовними будинками, з'явилася у 1975 році, коли почалося перше заселення міста. Надалі у 1850 році синагога була перебудована, і вона стає центром усіх громад та головною синагогою в Одесі.

Архітектура синагоги виконана у флорентійсько-романському стилі з елементами готики. Її автор - італієць Франц Моранді, відомий архітектор та забудовник Одеси, дуже впізнаваний серед людей мистецтва та живопису. Завдяки Ф. Моранді, була створена малювальна школа (1865 рік). Її випускники були дуже талановиті. Багато хто з них стали відомими митцями: художниками та скульпторами.

Будівництво головної синагоги Одеси тривало 5 років, з 1880 по 1885 рік. Зараз ця будівля є культурною спадщиною України і в ній також ведуться молитви, а на великі свята збираються товариства юдеїв із різних міст.

Але синагога не завжди була відкрита: з появою більшовиків, двоповерхова будівля кілька років простояла порожньою. З 1923 року у синагозі розташовувався зоологічний музей, і потім дитячий музичний театр.

Коли закінчилася Вітчизняна війна, тут була зала з фізичного виховання при Одеському педагогічному інституті.

Лише у 1996 році синагога повертається до юдеїв, після чого вони проводять ґрунтовні реставраційні роботи, аж до 2008 року. Синагога розташована за адресою вул. Єврейська, 25.

Єврейська вулиця досі вважається однією з прикрас Одеси. Її будинки, ліпнини, лавки, гвинтові сходи та аптеки роблять її колоритною. І все тому, що тут мешкали євреї.

Багато старих будинків на Єврейській прикрашають розписні мурали з героями Одеси. Це люди, які зробили значний внесок у становлення та розвиток міста, серед них: І. Дерибас, граф Воронцов, Катерина II, Ришельє, Ланжерон… Також зустрічаються і вигадані персонажі: рибачка Соня, Остап Бендер та багато інших.

Ось уже кілька століть Одеса продовжує притягувати багатьох людей своєю неповторною та легкою атмосферою, та неперевершеним єврейським гумором, який став її візитною карткою.