Штучний супутник Корольова стає першим в історії людства, який здійснив політ у космос

Здійснення виходу першого супутника на орбіту Землі ознаменувало потужність і велику ракетобудівну базу для Росії, здатної конкурувати на всесвітньому просторі. Не виключимо важливості подій у повоєнний період під час холодної війни та залізної завіси – такий неймовірний прорив уперед означав заявити себе Великою Державою.

Тут не слід применшувати значущість події та людей, які стояли за цим відкриттям. Багато важливих новітніх винаходів у той важкий період не були б можливими без участі Сергія Павловича Корольова, великої людини XX століття, яка відкрила світові нові горизонти для науки.

У 1907 році, 12 січня на території України, в сім'ї філологів народився хлопчик – Сергій Павлович Корольов. Тоді ще ніхто не підозрював, що через пів століття йому вдасться проникнути в глибину незвіданого до цього часу космосу.

Сергій Корольов з дитинства був захоплений літакобудуванням та авіацією. Його нетривале шкільне навчання проходило в Одесі, потім, через закриття навчального закладу, мати та його вітчим, викладачі за фахом, навчали його вдома самостійно. Незабаром він вступає до будівельної школи, відвідує гуртки і будує модель свого першого планера СК-1. Знання у новій області давалися легко, тому юний конструктор у 17 років вступає до Київського політехнічного інституту для вивчення авіатехніки, де протягом двох років успішно освоює технічні науки. Потім у МВТУ, у Москві, під керівництвом А. М. Туполєва, він створює «СК-4», планер, який здатний досягти далекі відстані. Йому вдається захистити свою роботу і згодом реалізувати ще 2 проєкти: «Коктебель» та «Червона Зірка». Планер був безмоторним літальним апаратом, з можливістю здійснити мертву петлю в повітрі. Нові літальні апарати Корольова беруть участь у Коктебелі на змаганнях із планерування у 1930 році.

Зустріч із К. Ціолковським та вивчена книга «Дослідження світових просторів реактивними приладами» («Космічні ракетні потяги»), написана Костянтином Ціолковським, зароджує у його свідомості створити апарат, який зміг би опинитися в космосі за атмосферою Землі.

В 1931 починає роботу в Центральному аерогідродинамічному інституті. Через рік разом зі своїм товаришем та колегою створюють свої перші реактивні ракети. І ще через рік, їм вдається провести на них успішне випробування.

Наприкінці 30-х років була хвиля арештів і Сергія Павловича Корольова помістили в Бутирську в'язницю, за контрреволюційні дії його засуджують на 10 років і відправляють відбувати термін до таборів на золотих копальнях на Колимі.

Те, що Корольов С.П. зміг вижити – це диво! Він багато разів перебував на межі смерті, але щоразу його рятував випадок провидіння (М. Усачов та А. Туполєв теж вплинули на перебіг подій та допомогли ув'язненому). Корольов жорстоко піддавався допитам, жорсткі умови існування у концтаборах теж не пройшли безслідно, згодом великий конструктор з ракетобудування та практичної космонавтики від важко перенесеної операції помер у лікарні – у нього не витримало серце.

У 1940 році, на прохання А. Туполєва, справу Корольова було переглянуто і замість 10 років концтаборів зменшують термін до 8-ми. Корольова відправляють до Московського конструкторського бюро при НКВС, де вже працював Туполєв. Там у команді А. Туполєва було створено два російські бомбардувальники: ПЕ-2, ТУ-2.

Королева звільняють достроково у 1944 році за неоцінений внесок під час Вітчизняної війни. І в 1957 році Корольову вдається повністю отримати реабілітацію зі звільнення.

У 1946 перед Корольовим постає завдання сконструювати таку ракету, яка могла б досягати далекі відстані в польоті та стати аналогом ФАУ-2 німецького конструктора Вернера фон Брауна. Але важливо було врахувати у побудові Р-1 всі недоліки оригіналу. Тут треба сказати, що самих креслень, первинного зразка, розрахунків чи технічної документації не було. Усім, чим володіли на той момент, це окремі деталі від ФАУ-2. З цим завданням конструктор Корольов справляється й у 1948 проводиться перший запуск Р-1. У 50-ті роки її починають випускати. Протягом 1954-го він удосконалює модель та конструює різні її модифікації, які можна було б застосувати у різних випадках. І вже тоді в голові геніального ракетобудівника зароджувалась ідея про створення ракети міжконтинентального польоту – двоступінчаста Р-7, з можливістю долати великі відстані для ураження цілі. І саме вона стала базою у здійсненні запуску ШСЗ.

Керівництво країни у 1955 році пішло назустріч новій пропозиції Конструкторського бюро №1 використовувати Р-7 для запуску орбітального супутника. Після цього Корольов відчув свободу у здійсненні своєї «сміливої мрії».

В 1956 двоступенева Р-7 успішно проходить випробування на відомому нам зараз космодромі Байконур.

Тепер вся його увага була спрямована на втілення давньої мрії. До побудови першого супутника підійшли з усією ретельністю, тому що раніше такого апарата не було винайдено. Головна мета створення супутника — маленька маса. Єдине правильне рішення – це створити його у формі кулі, сфери, що дозволило максимально використовувати внутрішній об'єм конструкції для її «начинки».

У 1957 році 4 жовтня перший штучний супутник виходить на орбіту Землі.

Винахід Корольова став новим проривом, витком в історії ракетобудування, який відкрив дорогу новому та незвіданому.

Далі були нові проєкти, нові польоти. Потім ще політ і ще... Велися спостереження за поведінкою людини в космосі, якщо з'являлися відхилення в техніці - все записувалося до бортового журналу.

У авіаконструктора з'являлися нові й нові проєкти у розвитку космонавтики. У його думках зароджувалась ідея створити станцію на орбіті, де б космічні кораблі могли стикуватися і перебувати на ній тривалий час. Також Корольов мріяв посадити космічний корабель на Марсі, але мріям цим не судилося збутися.

У 1966 році від різкого погіршення стану здоров'я С. П. Корольов потрапляє до лікарні на операційний стіл, де роблять операцію з видалення пухлини. Серце великого конструктора не витримало навантаження, і у 59 років Сергій Павлович Корольов вмирає.

За ним сумувала вся країна...

«...Він був малий, цей перший штучний супутник нашої старої планети, але його дзвінкі позивні рознеслися по всіх материках і серед усіх народів як втілення сміливої мрії людства ...»