Йосип Тимченко – праотець та засновник великого кіно

У світовій та вітчизняній кіноіндустрії з кожним роком на екрани виходять фільми з різними постановками, екшен сценами, трюками та неймовірними сюжетами. Кожен знайде собі фільм, який захопить і подарує ще раз зустріч з улюбленими акторами. Але, погодьтеся, все це було б неможливим без перших кіноплівок та апаратів, які дали життя німому кіно, а згодом великій кіноіндустрії.

Все це заслуги вчених, які винайшли такий спосіб зйомки фільмів, документування та запису подій. Серед заслужених винахідників, непомітною та багатьом незнайомою особистістю виступає Йосип Андрійович Тимченко (1852–1924).

За допомогою його винаходів та інновацій не тільки в кінематографі, а й у сфері медицини, метеорології, точних механізмів та приладів ми багато в чому зобов'язані саме цій талановитій людині.

Йосип Тимченко народився та виріс у маленькому селі Харківської губернії, у звичайній селянській родині. Ходив до церковної школи. З дитинства в нього вже виявлялися здібності, встигав у навчанні, мав відмінні знання та оцінки. Можливо, у юності, у механіка виявлялися захоплення та пристрасті до точних механізмів та їх збору, бо у віці 15 років Тимченко влаштувався учнем до оптичної майстерні у Харкові. У ній виготовлялася та обслуговувалась на замовлення оптика до двору Імператорської Величності.

У 1874 році у свої 22 роки Йосип прямує до Одеси, рухомий світлими ідеалами досягти нових берегів, як це зробив етнограф М. Міклухо-Маклай, і жити в рівності. В Одесі його плани змінюються, він залишається у південному місті і, замість того щоб вирушити у подорож, він влаштовується працювати на завод пароплавства та торгівлі.

Потім, через шість років, Тимченком вдається виграти конкурс на заміщення на посаді механіка в майстернях при Новоросійському університеті Одеси. Можливо, співпрацюючи з багатьма видатними педагогами, вченими, винахідниками, фізиками та математиками, йому давався шанс виявити й свій талант.

Тимченко завжди прагнув кращого, нового, якісного, і, навіть, мала виплата платні на посаді механіка, не зупиняли його докладати максимум зусиль, умінь та знань для досягнення максимально якісного та унікального винаходу, який у майбутньому зможе бути корисним для університету та суспільства загалом.

В 1886 винахідник бере позику на будівництво нових майстерень для обслуговування Новоросійського Університету. Але оскільки грошей, які виплачував університет, йому вкрай не вистачало для утримання своєї сім'ї та погашення позики, Йосип Тимченко почав брати приватні замовлення. Це було також необхідно, щоб інструменти та обладнання майстерень можна було підтримувати належним чином.

Потрібно зазначити, що винаходи Тимченка на міжнародних та російських виставках у різних провідних містах Росії, а також Парижі завойовували золоті та срібні призові місця. Йосип Тимченко по праву був удостоєний усіх цих медалей.

Але на жаль, коли наприкінці XIX, на початку XX століття Новоросійський університет був неодноразово «зачищений» від неугодних талановитих викладачів, І. Тимченко теж не став винятком. Механіка виключають із Університету, майстерню використовують не за призначенням, а обладнання, яке так довго і кропітливо збиралося, було знищено. Тепер винахіднику нічого не залишається – як тільки починати нове підприємство на свої гроші.

У 1914 році його послуги виявилися дуже затребуваними, оскільки Світова війна, що почалася, позбавила можливості поставки з Англії необхідного обладнання та матеріалів для Університету. Тим паче наукові інструменти потребували ремонту і єдиним, хто їх зміг би відновити — це І. Тімченко. Визнавши, що робота механіка неоціненна та важлива, винахідника відновили у стінах Університету.

Також допомога винахідника була потрібна Одеській Обсерваторії. Йосип Тимченко з ювелірною майстерністю налаштовував все обладнання в ній і, як годинникар, стежив за точністю роботи всіх механізмів.

За своє життя він винайшов унікальні механізми, був залучений до багатьох розробок у співпраці з талановитими вченими Новоросійського університету. Він створив електричний годинник, різного роду двигуни та обладнання для метеорологічних досліджень.

А ще задовго до того, як брати Люм'єр прославилися своїм винаходом «кінематограф», Йосип Тимченко, проста людина, але з великим розумом генія та тонким передчуттям зміг створити перший прототип кінескопа. У спільній роботі з фізиком М. Любимовим, їм вдалося винайти так званий «равлик». За допомогою цього механізму картинки могли уривчасто змінювати одне одну. А у співпраці з М. Фрейденбергом, Йосип Тимченко створив кінетоскоп: апарат надав можливість робити зйомки для майбутнього кіно.

Механізм «равлик» використовували тривалий час у кіно, коли вели зйомку на майданчику.

Ось такі революціонери в душі та на справі, як Йосип Тимченко, змогли змагатися нарівні з винахідниками європейських країн своїми винаходами, новаторством та високим складом розуму, що дозволило на багато кроків уперед просунути та розвинути науку. Нові винаходи відкривали світові нові імена та нові небачені раніше можливості для всього людства.

Нашим завданням залишається тільки йти вперед, йти в нове століття, де на нас чекають нові відкриття та технології.