Ігор Іванович Сікорський – людина, яка втілила мрію

Осіб, які назавжди змінили світ і увійшли до свідомості людей, у світовій історії багато. Україна не стала винятком. В Україні народжуються першовідкривачі, випробувачі, винахідники, проєктувальники, лікарі, письменники та поети, та багато інших видатних особистостей. Вона сповнена життєвих історій людей, які стали її невіддільною частиною. І зараз хочеться згадати ім'я людини, яка родом з України і чиє ім'я стало відоме далеко за її межами.

Одним із таких великих людей став Ігор Іванович Сікорський. Відомий усьому світу авіаконструктор та винахідник провів все своє дитинство і юність у Києві.

Ігор Сікорський – молодший син батька, чиї спостереження та дослідження у сфері виховання дітей, становлення їхньої особистості увійшли у праці та радянські енциклопедії кінця XIX століття, син православного християнина, а також психіатра та професора київського університету Івана Сікорського та матері Марії Сікорської, яка здобула освіту у сфері медицини.

Сім'я та виховання багато в чому вплинули на загальний розвиток дитини - це відобразилося і при виборі навчального закладу, і подальшого життя майбутнього авіаконструктора.

Хлопчик вже з юних років мріяв про літальну машину, яка пливе над землею. Свої знання Сікорський отримував у навчальних закладах Парижа, Петербурга та Києва. Разом з тим у студента вже вимальовувалося чітке розуміння того, з чим він хоче пов'язати своє життя, а саме: присвятити себе винаходу літальної машини.

Перші спроби у створенні гелікоптера не дали очікуваний результат, але все ж таки підштовхнули юного конструктора на будування планерів. Згодом його праці були помічені та винагороджені. Сікорського запрошують до Петербурга для проєктування літаків на Російсько-Балтійському заводі.

Тільки віра в себе і наполеглива робота над удосконаленням своєї праці наближали винахідника до мети. Ним рухала наука, винахідництво раніше небаченого, і, звичайно, бажання зробити більше для порятунку самого людства у дні, коли йшла Перша світова війна. Так з'явилися перші біплани, на яких Сікорський сам здійснював випробувальні польоти.

Але події 17-го року в Росії під час Першої світової війни початку XX століття не могли позначитися на багатьох долях, у тому числі Ігоря Сікорського. Ним було ухвалено рішення залишити рідні місця та вирушити до Європи, де він зміг би застосувати свої навички та досвід.

Однак плани винахідника змінюються і його недовге перебування у Франції, пов'язане з перемир'ям країн та закінченням війни, штовхає його на еміграцію до Америки. Він перетинає Атлантичний океан, потрапляє до міста Нью-Йорк, де залишається викладати математику для емігрантів.

Важкі повоєнні роки в Європі, а потім і еміграція в Америку не зламали віру в себе та в мрію, яка мала обов'язково втілитись у реальність.

Ігорю Сікорському вдається створити власну компанію щодо будівництва повітряного транспорту за участю однодумців і таких самих емігрантів як він, неоціненна допомога та єдність яких дозволили зарекомендувати компанію конкурентоспроможною та єдиною у своєму роді.

Америка стає центром виробництва потужностей повітроплавного транспорту. У 30-і роки було випущено найкращі прототипи літаків.

Також Сікорському вдається сконструювати перший гелікоптер - свою мрію, який зміг відірватися від землі (VS-300). VS-300 було розроблено на основі двох попередніх проєктів Сікорського, спроєктованих у Києві під час студентства. Перший одногвинтовий гелікоптер VS-300 піднявся в небо після деяких модифікацій у 1939 році. Однак він не став останньою моделлю. Під час випробувань льотчиками вертоліт VS-300 ще не раз був доопрацьований. В 1941 винахід випробували в дії під час проведення рятувальної операції в океані. І вже у 1942 році вертоліт VS-300 увійшов у серійне виробництво як XR-4.

До сьогодні створені моделі Сікорського використовуються у службах порятунку, у військовій базі й у пасажирських перевезеннях...

Про людину, долі інших людей, якій не були байдужі, можна судити і з його кампанії, спрямованої на надання допомоги та підтримки громадянам, які залишили територію Росії в післявоєнні роки. Незважаючи на своє незгасне прагнення втілити мрію, багато хто навіть і не підозрює, що відомий винахідник Ігор Сікорський зробив вагомий внесок і в розвиток суспільного життя для людей, які емігрували до Америки – школи, церкви, гуртки та ради – все це емігранту було під силу.

Ігор Сікорський відомий також своєю релігійною творчістю у православ'ї, оскільки є онуком православного священника – дитинство для хлопчика не могло проходити без прочитання "Євангелія" та щоденних молитов. Про це свідчить книга Сікорського — трактат однієї з відомих православних молитов, що вийшла у публікацію у 1941 році («Послання Господньої молитви»).

Ігор Сікорський увійшов в історію як людина-геній, людина-винахідник, людина, яка жила з ідеєю зробити світ кращим. Закладений в його дитячому вихованні широкий світогляд, любов і заохочення батьків у будь-яких починаннях і захопленнях сина виховали і виростили в ньому прагнення створити, досягти і втілити в життя найкраще...

Ось як найсміливіші та безневинні мрії хлопчика можуть змінити світ, а пристрасть до нових захоплень — втілити мрію в реальність.

Україна багата своїми великими геніями, які назавжди змінили хід історії для світлого і кращого майбутнього. Безперечно, такі люди є серед нас і будуть у наших наступних поколіннях. Необхідно просто вірити, працювати і знати, що неможливе — можливо, що майбутнє залежить від нас самих і його можна втілити в сьогодення, хоч часом життєві обставини можуть змінюватися і змушують змінюватися нас самих.