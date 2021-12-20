Гопак – бойовий дух козака

Якщо вас запитають – який образ виникає у ваших думках від слова «Україна»? Що б це могло бути? Звичайно ж багато хто може відповісти, що це повноводні та широкі річки, моря, архітектура та фортечні споруди, степ, українська пісня, рушник, Леся Українка та її «Мавка», бандура, Карпати, майдан, дороги. Але за будь-якої відповіді ви будете праві – все це і є Україна і навіть більше.

В Україні дуже люблять співати та танцювати. Але, як і в інших країнах та континентах, в Україні існує народний танець, який ідентифікує народність та приналежність нації саме до своєї країни. Саме про танець і буде наша стаття.

Гопак – цей танець виник у козацьких військах з XVI століття на території Запорізької Січі, коли чоловіки показували один одному свою спритність та вміння у бойовій майстерності, тому гопак у своєму значенні був спочатку лише чоловічим показовим «танцем». І це природньо, якщо брати до уваги те, що в козацьких полках і в самій Січі жінок не було, точніше, їх не допускали на територію Січі.

Гопак – назва, як стверджують етнологи, походить від слова «гоп» та від дієслова «гопати» (стрибати), яке козаки вигукували під час демонстрації своїх бойових навичок. Тобто, це не був сам танець у нашому розумінні, це було більше імпровізацією. І в згадках минулих століть танець гопак мав назву "козак".

У кожному русі «танцю» закладалося певне його значення. У бою багато ворогів навіть при повному озброєнні залишалися обеззброєними спритністю козаків. Швидкі, спритні, хитрі – настільки тактика наших предків була ефективною, що вони залишалися практично невразливими.

Навколо козаків дуже багато ходять різних історій, легенд: якими вони були непереможними в бою, які сили вони мали і якими вони були веселунами... Особливо виділяються серед них характерники. І щоб стати таким, необхідно було пройти багато випробувань у місцях сили - на острові Хортиця або в пустельних українських степах.

Бойовий гопак, який анітрохи не гірший за карате чи тхеквондо, у 2017 році офіційно був визнаний як вид національного бойового мистецтва України.

У рухах бойового гопака закладено непереможний дух козака, який виражає боротьбу за свободу, любов до України, рідної землі, а також тверду непохитність протистояти несправедливості над українським народом.

Поступово цей танець перейшов у забаву в побуті, коли козаки почали розселятися та осідати по всій Україні після розпуску та ліквідації козацтва.

У сучасній інтерпретації можна зустріти гопак як народний, естрадний танець, де виступають і жінки, і чоловіки, так і бойовий гопак, де в основному чоловіки (у наш час уже й дівчата опановують бойове мистецтво гопака) змагаються між собою у своїй майстерності.

На сцені гопак танцюється як по одинці, в цьому випадку його виконує тільки чоловік, так і в колективі разом з жінками, де в танці роблять постановочні сцени. Гопак, як народний танець, почав відроджуватися в 40-і роки минулого століття в українському ансамблі під керівництвом П. Вірського.

Пісні та танець вели козаків на поле битви проти тисячних полків супротивників, тому було так важливо підготувати свої тіло та дух до жорстокого та важкого бою. Ось чому козаки славилися своїми піснями, а також танцем гопаком, своєрідним обов'язковим тренуванням, розминкою перед боєм.

Навіть у фольклорно-естрадному танці присутні рухи такі, що без багаторічного тренування та без навичок танцюристу їх не здолати. Обертання, випади та високі стрибки: спритність, швидкість і легкість у русі – це все робило козаків непереможними.

Завдяки предкам, які зуміли з покоління в покоління передати танець – гопак не забутий.