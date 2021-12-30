Фільми під Новий рік: що подивитись на новорічні свята

До Нового 2022 року залишилося зовсім небагато, ще трохи. Як і завжди, ми нетерпляче чекаємо початку нового відліку, щоб скоріше вже наступного року збулися всі загадані та найзаповітніші бажання, трапилися тільки добрі та найнесподіваніші події і відбулося те, що кожен з нас так довго чекає.

Щоправда, стає трохи лячно, бо пройшов ще один рік, який промайнув, пролетів, а Новий рік, що ось-ось настане, ще невідомо які події він нам може принести. І все ж таки це одне з найпрекрасніших і чарівніших свят у році. На нього чекають усі!

До новорічних свят усі прагнуть придбати подарунки для своїх близьких та рідних, встигнути зробити всі домашні справи, щоб зустріч Нового року вдалася й всі спішні справи закінчити ще у старому році. Багато хто кличе гостей і рідних до себе додому, хтось любить відзначати в галасливій та веселій компанії, хтось воліє клубну музику та танцювати під улюблені ритми, хтось біжить до головної ялинки на центральну площу, щоб у новорічних вогнях під шумний феєрверк і бій курантів розпочати перший день Нового року у передчутті захоплюючих подій. І є багато хто з нас, які люблять проводити новорічний вечір за переглядом улюблених кінофільмів.

Тому для вас ми підібрали фільми з новорічною тематикою, які будуть цікаві для будь-якого віку. Усім захоплюючого та веселого перегляду, а також чудових свят.

Для романтиків

«Щоденник Бріджіт Джонс» – комедійна романтична мелодрама про жінку, яка до своїх 32-х років досі залишається незаміжньою та з безліччю комплексів, як вона гадає. Тому, щоб позбутися їх і знайти гідну пару для себе, Бріджіт планує наступного року здійснити кардинальні зміни у своєму житті та вирішує завести щоденник. У ньому вона пише про все, у тому числі - наскільки вона близька стає до своєї мети.

«Інтуїція» – у фільмі розповідають про двох людей, чоловіка та жінку, які випадково зустрілися на розпродажі в передноворічній метушні. Їм вдалося обмінятися контактами, і ось тут уже починається дивовижна історія, як цей самий вдалий випадок знову зводить долі цієї чарівної пари.

«Відпустка з обміну» – романтичний та захоплюючий фільм, де дві жінки, перебуваючи у відпустці з обміну на Різдвяні свята, кардинально змінюють своє життя. Їм вдається зустріти саме тих людей, із якими вони стають самими собою. Прекрасна святкова та романтична мелодрама.

Для всієї сім'ї: дітей та дорослих

«Три Горішки для Попелюшки» – чарівна дитяча та добра казка про юну дівчину, яка з волі долі стає неугодною у власному домі після смерті рідного батька. Її мачуха щодня вигадує найважчу, чорну роботу по дому. Але все змінює несподівана зустріч у лісі із принцом королівства...

«Різдвяна історія» — мультфільм про те, як все ж таки потрібно бути близьким до сімейних традицій, радіти зустрічам з рідними, навіть коли вони потребують матеріальної допомоги, а ти єдина людина, яка може допомогти.

Повчальна історія про багатого скнару, який забув, що таке дух Різдва.

«Один Дома» — історія хлопчика, який не розгубився в ситуації, а навпаки включив усю свою хлоп'ячу кмітливість і самостійно розправився зі злісною бандою злодіїв.

Троє невідомих намагаються пробратися до будинку, з упевненістю в тому, що в ньому нікого немає. Вони навіть не підозрюють з ким їм доведеться зіткнутися. Кевіна в метушні забувають удома. Наймолодший у сім'ї, він не завжди отримував увагу від батьків та від своїх брата та сестри. Але ситуація, коли він залишається один удома, змушує багатьох із рідних усвідомити свої помилки.

І треба визнати, що незмінною традицією в останній день року залишається перегляд улюбленої всім нам кінострічки:

«Іронія долі » – хоч би скільки фільм не виходив на екрани телевізорів, без нього вже багато хто не обходиться в Новорічну ніч. Чудова акторська гра, музика, гумор. Пісні та найсмішніші цитати з цього фільму багато людей знають напам'ять.

Кохання – почуття, яке поєднує самотні серця; дарує надію, любов і підтримку, хто цього потребує. Кохання необхідне кожній людині.

Ми всі чекаємо і віримо в чудеса, хоч скільки б нам років не було. Тому нехай у новорічну ніч відбудеться найкраще для всіх, а весь наступний рік кожному принесе чаклунство, і той самий вдалий випадок, який унеможливлює можливе.