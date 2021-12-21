Федір Аполлонович Піроцький та його електричний "голландець"

Багато хто з нас не замислюється зараз, перебуваючи в такому швидкому ритмі життя, про предмети, які є вже посередністю в наш час. У звичайній повсякденності вони використовуються просто у своїх потребах та за призначенням.

А колись ці предмети було винайдено вперше і раніше не існувало.

Наш громадський транспорт, а саме трамвай – вагончик, пересувається вуличками на вузькоколійних рейках. Проектування трамвая та розробка способу пересування трамваю електричним способом, як громадського транспорту, належить полтавцю Федору Аполлоновичу Піроцькому.

Що саме створив Федір Піроцький? За допомогою подачі електроенергії металевими проводами йому вдалося запустити самостійно вагончик без запряжки коней на відстань 200 метрів.

Про Федора Піроцького відома лише мала частина його біографії. Пироцький народився 1845 року у вік винаходів, у сім'ї поміщиків, потомствених козаків. Після скасування козацтва городових козаків перевели до поміщицького чину.

Винахідник закінчив Михайлівську артилерійську академію 1871 року в Петербурзі. Після випуску з академії, здобувши освіту, офіцер був направлений на службу до Головного артилерійського управління в Петербурзі. Одночасно він починає винаходити нові засоби передачі електроенергії.

Відомо, що в містах були так звані конки: коней запрягали до возу, який котився викладеними рейками. Вони служили перевезенням та «транспортом» для великої кількості людей.

У розробці Ф.Піроцького виключалися коні. Модернізований трамвай мав їхати самостійно. Оскільки вже у світі існували механізми, робота яких здійснювалася через подачу струму, думки винахідника були зайняті ідеєю механізувати конку.

Протягом 70-х років ХІХ століття Піроцькому вдається перебудувати вагон трамвая, розробити свій спосіб подачі електроенергії та провести тестування свого проекту.

Федір Аполлонович Піроцький розсилав журнали зі своєю опублікованою науковою статтею про подачу електроенергії на відстань усім особам, хто міг би зацікавитися його проектом. Зі своєю науковою доповіддю винахідник виступив на Міжнародній електротехнічній виставці в Парижі в 1880 році, де продемонстрував подачу електроенергії своїм способом.

Цього ж року, в 1880, Федір Піроцький зміг самостійно запустити переобладнаний за його проектом вагончик трамвая на прокладених лініях без кінної тяги, лише шляхом подачі струму кабелями через генератор. Про цей успіх у Петербурзі писали всі газети.

Трамвай Піроцького не став одразу популярним на території Російської імперії, але через рік його розробками скористалися брати Сіменс, які були присутні на електротехнічній виставці в Парижі. І наприкінці 1881 року брати Сіменс запустили перший електричний трамвай від Берліна до передмістя Ліхтерфельд.

У Києві перший електричний трамвай вийшов на рейки в 1892 році, а в Петербурзі він з'явився тільки в середині 1890-х роках, коли вже в усьому світі вони почали набувати популярності.

Дослужитися до пенсії Ф. Піроцькому не вдалося, йому достроково наказали вийти у відставку. Вільний від служби він продовжував писати свої наукові статті у газетах та працювати над новими проектами.

Останні роки життя Федір Піроцький прожив у номерах готелів, оскільки маєток, що належав йому у спадок, був вилучений і передано в рахунок держави (як встановилося через неправильно записане прізвище).

У 1989 році винахідник помер у злиднях. Відомо, що похорон був влаштований у кредит його знайомими. Місце поховання винахідника Федора Аполлоновича Піроцького знаходиться у місті Олешки Херсонської області України.

Талановитому винахіднику, який перебував на військовій службі, не вистачало лише коштів та високого чину, щоб його винахід першим запровадився на території Російської імперії, ніж у Берліні у братів Сіменс. Але так вже складені наші люди, що їхні пориви, потяг і якийсь азарт, що хвилює їхню свідомість, не зупинити ні перед чим – вони здатні створювати більше, незважаючи на глузування долі. І хоч би як сумно складалася доля винахідника, все ж таки його внесок в електрифікацію технічних систем залишився неоціненним.