Його внесок безцінний: найзнаменитіший український бджоляр

22:04 06 січень Київ, Україна

Український бджоляр, винахідник рамкового вулика Петро Прокопович надовго закріпив за Україною статус "медоносної землі" та фактично дав початок сучасному виробництву меду.



Петро Іванович Прокопович народився 10 липня 1775 року в селі Мітченки поблизу Батурина. Син священика, дворянина, нащадка відомого козацького роду навчався у Києво-Могилянській академії, служив у Переяславському кінно-єгерському полку, а після відставки захопився бджолами завдяки молодшому братові, який мав невелику пасіку (бджіл тоді утримували в дуплянках).



З 1799 Петро остаточно вирішив присвятити життя бджільництву. У 1808 р. пасіка вже налічувала 580 вуликів. Прокопович мав велику бібліотеку, виписував спеціальну літературу про бджіл з-за кордону, вивчав біологію бджіл, життя бджолиної сім'ї.



У 1814 році винайшов перший у світі розбірний рамковий вулик. Застосування рамки дозволило бджолярам вільно оглядати бджолину сім'ю, запобігати хворобам бджіл.



Завдяки вулиці Прокоповича бджолярі стали забирати мед без обкурювання, що завдає димом шкоди бджолам.. Нині рамкою українського бджоляра користуються мільйони бджолярів у всьому світі.



Ще один видатний винахід Прокоповича – дерев'яна перегородка з отворами, через які проходять лише робочі бджоли, що дозволяє одержувати чистий мед у межах.



Усвідомивши цінність свого винаходу, Прокопович заснував школу пасічників у рідному селі на Чернігівщині, а з 1830 р.. перевів її на хутір Пальчики, куплений спеціально для цієї мети. Навчання велося українською мовою та тривало два роки. Крім того, школа була і загальноосвітньою, де навчалися грамоти. До школи за досвідом приїжджали спеціалісти з Німеччини, Польщі, Швеції.



За 53 роки існування школи з неї вийшло понад 700 кваліфікованих пасічників.



Вже 1839 р. П. Прокопович мав майже три тисячі бджолосімей, які приносили господареві до 20 тис. руб. щорічного прибутку. Згодом його пасіка стала найбільшою у світі і налічувала 10 000 бджолосімей. Також був автором понад 60 статей з бджільництва.



Передова громадськість високо цінувала шляхетну діяльність Петра Прокоповича. До нього у гості приїжджали Микола Костомаров, Михайло Максимович.



"Славний великий пасічник", - так назвав його Тарас Шевченко, особисто знайомий з ним і в 1843 році відвідав Петра Прокоповича. Там у Пальчиках Тарас Григорович намалював свою відому картину «На пасіці».







Слава про пальчиківське бджільництво лунала по всій Російській імперії і долинала навіть за кордон. Батуринщина вважалася центром бджільництва. Пасіку Прокоповича навіть відвідав імператор Микола I. Йому так сподобався продукт нашого земляка, що він розпорядився укласти постійні постачання меду до царського двору.



Вже ставши успішним пасічником Петро Прокопович одружився. Його син Степан захопився пасікою і продовжив справу батька.



Останні роки свого життя Петро Іванович провів на власній пасіці у Пальчиках. Він друкувався в російських талановитих журналах і займався підготовкою молодого покоління бджолярів.



3 квітня 1850 року, на 75 році життя Петро Прокопович помер. Його поховали у підвалі під 200-річними липами у Пальчиках.



Через 29 років після смерті бджоляра, імперська влада знищила школу – разом із пасіками загинули рукописи невиданої книги, а також його портрети.



♦ У 1975 році ім'ям Прокоповича було названо інститут бджільництва у Гадячі.



♦ Образ великого пасічника відтворили на поштовій марці.



♦ Поет Віктор Коломієць написав поему «Пастух бджіл», присвячену П.Прокоповичу.



♦ Найпершу та оригінальну пам'ятку бджоляру встановлено у 1935 році у Львові. Він точно відтворює винайдений Прокопом рамковий вулик. Пам'ятник виготовлений з вапняку та прикрашений бронзовим медальйоном з профілем видатного вченого та роками його життя.



♦ Іменем Петра Прокоповича названо Український інститут бджільництва.



♦ 8 липня 2015 року до 240-річчя народження Прокоповича НБУ випустив в обіг пам'ятну монету номіналом 2 гривні.



♦ Вулиці, названі на честь Петра Прокоповича, знаходяться у Києві та Ніжині.



♦ 14 липня 2018 року у селі Пальчики, де похований Петро Прокопович, відкрили пам'ятний хрест видатному бджоляру.