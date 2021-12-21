Палац Грохольського та Терещенка у Червоному: хроніки

На Житомирщині неподалік столиці України в селі Червоне майже 200 років до наших днів один поміщик граф Арнольд Грохольський польського походження, землі якому переходили у спадок, збудував собі палац у поширеному та модному на той час архітектурному стилі неоготики, французького ренесансу та романтизму. Палац прикрашали фонтани, озера, паркові алеї та висаджені липові гаї.

Оскільки другий шлюб, як і перший, не приніс потомства і спадщину після смерті Грохольського перейшло його дружині – княгині Ванді Радзивілл-Грохольській. 1863 року вдова вирішила продати маєток і, ймовірно, вона прийняла вигідну пропозицію, оскільки її землями зацікавився сам граф Микола Терещенко. Це був відомий на той час підприємець, меценат та власник цукрових заводів. Все внутрішнє оздоблення і навіть деякі сімейні портрети перейшли новим господарям.

Династія Терещенка завжди жила під гаслом «Прагнення до суспільної користі». Ці слова були увічнені на гербі їхньої сім'ї. Засновником дворянської лінії Терещенка став Артемій Якович, син селянина із Глухова Сумської області.

Доля кожного з членів династії Терещенка варта уваги. Кожен із них зробив для Російської імперії та для України, зокрема, неоціненний внесок для суспільства. Терещенки займалися благодійністю, розвивали підприємництво, вели забудову Києва: шкіл, притулків, музеїв і не лише. Цікавилися мистецтвом нарівні із Третьяковим. Галерея Федора Терещенка старшого складала колекцію творів мистецтва анітрохи не гіршу за зборів самого Третьякова. Внесок династії Терещенко не залишився непоміченим, їх любили та поважали. І ці люди не прагнули заволодіти ще більшим капіталом. Видатну сім'ю вела любов до своєї справи, яка могла принести користь для всього суспільства.

Микола Терещенко передав палац у володіння своєму молодшому братові Федору Терещенку, який також славився поважною та благородною людиною. Його благодійність та меценатство були відзначені імператором та винагороджені почесними орденами Російської імперії.

Нові господарі, за весь час проживання у палаці, внесли до будівлі свої зміни: щось було перебудовано чи, навпаки, добудовувалося. Але про пишне оздоблення досі переказують із вуст у вуста: мармурові сходи, люстри з венеціанського скла, домашній театр... Околиці палацу та його архітектура були незвичайними. Фонтан-статуя «Три грації», який зберігся до наших часів, був зроблений на замовлення Федора Терещенка старшого і був однією з прикрас палацу. Оригінал XVI століття знаходиться у Луврі.

Землі в Червоному справді родючі та багаті на природні ресурси. Терещенки, були діловими людьми, побудований цукровий завод 1870 року приносив прибуток. Цей завод діє і до сьогодні. У ньому також є музей палацу Терещенків. За часів володіння селом Червоне та палацом господарі всіляко розвивали цю місцевість, даючи людям робочі місця.

Терещенко молодший, син Федора Терещенко, Федір Федорович, успадкував палац після смерті батька 1894 року. Його захоплення не мали такого вишуканого характеру. У свої юні роки Федір захоплювався повітроплаванням та автомобілебудуванням, які були популярними на початку XX століття. Федір Федорович перебував у гуртках з будови планерів, його захоплення літакобудування, сприяло надалі 1909 року побудувати біля палацу аеродром і майстерні для збору планерів, згодом майстерні було переобладнано на завод зі збору літаків. Відомо, що авіаконструктор Терещенко закінчив школу пілота у Франції у самого Луї Блеріо. У Червоному Терещенку зі своєю командою будує свої перші модернізовані літаки, які використовувалися під час Першої світової війни. Нові моделі він випробовував на своєму аеродромі у Червоному. У музеї заводу зберігся договір між льотчиком випробувачем та авіаконструктором Терещенком. Примітно, що льотчиком була перша жінка за штурвалом — Любов Голанчикова.

Федір Терещенко зі студентських років товаришував з авіаконструктором Ігорем Сікорським, і багатьма іншими винахідниками, захопленими літакобудуванням, — це сприяло створенню унікальних моделей аеропланів у Російській імперії.

Терещенко молодший і його батько були людьми просвітницькими, їх дуже захоплювали музика, театр і кіно. Про це свідчать зруйновані театральні та музичні майданчики, де відбувалися різні виступи. Подейкують, що навіть сам Шаляпін був у цих місцях.

Палац Терещенка був завжди гостинний, у його стінах проходили бали та задушевні зустрічі. Гості могли залишатися в його стінах, оскільки палац налічував близько п'ятдесяти спалень з опаленням, де запрошені могли почуватися комфортно.

Федір Терещенко змушений був залишити рідні землі з приходом більшовицької влади, вони родиною переїхали до Франції, туди ж було перенесено авіаконструкторський завод Терещенко. Й тоді будинок осиротів.

Все, що залишилося в палаці, було безжально розкрадене більшовиками, потім і самі мешканці винесли речі, що було їм до придатності. А є те, що вціліло і тепер у музеї цукрового заводу.

У 20-ті роки минулого століття у цьому палаці розмістили притулок для безпритульних, у цей же час у палаці сталася пожежа.

Після Другої світової війни у палаці було училище до 1990 року. З початком XXI століття і до теперішнього часу в одній з частин палацу розмістився жіночий монастир, а до цього, за часів 90-х, будівля була порожньою і злиденною: були нещадно вирвані дерев'яні підлоги та металеві прикраси, у тому числі й труби.

Палац Терещенка ще одна архітектурна будова середини XIX століття, яка гідна нашої уваги не лише як історичної цінності, а й як культурної спадщини, стіни якої давно просять реставрації.

Розміщені в ньому організації свого часу не дали остаточно зруйнуватися палацу, але й не змогли загалом зберегти всю його красу.

Можливо його руїни і приваблюють своєю незвичайною красою, але будівля потребує ремонту. Зберегти та примножити – це в наших силах: усе, що в нас залишилося від предків, і все те, що ми можемо передати нашим наступним поколінням.