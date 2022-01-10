Династія Симиренка: зародження українського підприємництва

Напевно, для кожного століття притаманне народження людей, які в неоціненному масштабі здатні перевернути свідомості інших, відкриваючи світові нові перспективи та можливості. Століття народжує людей-геніїв та реформістів.

Симиренки – українська династія, яка практично у всіх сферах життя дала поштовх для розвитку України та змогла залишити свій безцінний внесок.

Багатьом це прізвище знайоме за назвою одного з сортів яблуні – і це абсолютно правильно. До виведення цього сорту династія мала безпосереднє відношення.

Хто ж ці люди, звідки вони родом, які їхні заслуги перед Україною, чим вони запам'яталися – ми хочемо поділитися з вами, але більше зупинитися та розповісти про Платона Симиренка, українського меценату та підприємця.

Федір Симиренко (1790 – 1867) – за родоводом вважається козаком. Його предки були віддані у кріпацтво багатим міщанам через відмову присягнути імператриці. Тому не дивно, звідки стільки спритності, підприємливості та невгамовної спраги Симиренка виявитися знову вільним.

Федір Симиренко накопичив необхідну суму для виплати рідні з неволі. Він зміг заробити свої перші капітали на млині. Одружившись з дочкою Яхненком, Анастасією, два роди об'єднуються для розширення торгівлі. Так у 1830-ті роки з'являється велика торгова компанія Яхненка-Симиренка, яка була провідною з продажу зерна, худоби та багато інших товарів, а також мала кілька торгових точок у Новоросії.

Платон Симиренко (1821 – 1863), первісток Федора та Анастасії, народився у Київській області. Людина, яка любила свою рідну землю, знала, якими зусиллями давалася важка праця, і як українці цінували своїх предків та свої цінності.

Симиренко один із успішних підприємців ХІХ століття. Уміння впроваджувати нові технології для отримання не тільки повної окупності капіталовкладень, а й зростання та розвитку сімейного бізнесу мало державні масштаби.

Платон, син свого батька-підприємця Федора Симиренка, освіту здобув у Парижі. Європа молодому Симиренку показала напрямок, у якому вона так стрімко рухалася. Здобувши знання в паризькому інституті і накопичивши побачене, Платон із палкою рішучістю продовжує справу батька. Компанія Яхненко-Симиренко будує цех з виробництва цукру, цукрові заводи на той час приносили чималий прибуток на території України.

Пізніше, але вже на Черкащині, звідки були самі родом Симиренки, Платон з європейським масштабом та технологіями будує паровий завод з переробки цукру та виробництва цукрової продукції. Продукція мала великий попит і Платон Федорович не зупиняється на досягнутому — з'являється машинобудівний завод з ремонту окремих деталей для запуску роботи механічного апарату цукрового заводу, а також випуску необхідних металевих виробів на продаж.

Платон Симиренко також не був чужим до долі своїх підлеглих, тому працювати у цієї людини з добрим і відкритим серцем було за щастя. Усім працівникам була надана не тільки гідна оплата праці, але й було збудовано містечко, де для них створили всі умови для життя: робота, освіта, медицина, дозвілля та відпочинок.

Багато хто може не підозрювати, що Симиренко зробив інвестиції і в суднобудування в Україні. Меценат Симиренко на базі збудованого машинобудівного заводу випускає перші кораблі. Так, назва перших водних суден, спущених Дніпром, стали «Українець» та «Ярослав». Такий крок допоміг розширити і основну діяльність, тобто відкрити шляхи по воді для продажу цукрової продукції на експорт.

Також у Млієві Черкаської області Платон Симиренко висадив безліч садових дерев, які згодом стали основою для діяльності його сина, всесвітньо визнаного вченого помеліка Лева Платоновича.

Ще такий факт, як видання та публікація «Кобзаря» Т. Шевченка служить підтвердженням того, що Платон Симиренко приділяв увагу не лише налагодженню та розширенню бізнесу, але також вів культурно-просвітницьку діяльність. Його добрі справи були спрямовані на загальне визнання свого народу.

Сімейний бізнес-Яхненко-Симиренко процвітав, але успішні підприємці не забували і про простий народ, звідки вони самі були родом. Вони влаштовували благодійності: годували селян, виділяли кошти на освіту, підтримували багато бібліотек закупівлею книг.

На жаль, такі запаморочливі успіхи і запекле розповсюдження українства заважали багатьом, у тому числі й першим особам Росії, тому згодом усі адміністративні права були відібрані, з чим Платон Симиренко змиритися не зміг.

Лев Платонович Симиренко (1855 – 1920), як і його батько-підприємець, приніс чимало заслуг Україні, Росії та усьому світу.

Молодий Лев, навчаючись у Новоросійському університеті, був засуджений за участь в організації народників й згодом відправлений на заслання, де працював за своєю спеціальністю садівником і вже там зміг вивести деякі види дерев, які не гинули за мінусової температури.

Повернувшись до рідного дому в Млієві, Лев Симиренко вперше у світі створив помологічний розсадник для селекції садових культур, а також вивів плодово-ягідні культури, які можуть зростати у певних кліматичних умовах. На базі своїх дослідницьких відкриттів у лабораторії створив школу садівників. Його роботи були визнані та оцінені міжнародними спільнотами Європи.

Виведений сорт яблуні Ренет-Симиренко був названий на честь батька – Платона Симиренка.

Послідовником Лева Симиренка став його син Володимир Львович Симиренко (1891 – 1938) – професор, помолог.

Розсадник Симиренко був націоналізований і на його основі створили дослідницьку станцію для наукових помологічних робіт.