15:02 04 січень Київ, Україна

Для українців слово "мати" здавна мало потрійний зміст. Щороку, у травні після Великодніх свят українці святкують День матері.



Чому саме у ці дні?

Символічно саме навесні прокидається природа, сповіщаючи про народження нового життя. Для наших пращурів цей місяць був особливим. Вони вважали, що природа-мати чудово одягає свою дочку – Землю – квітами та зеленню, щоб та дарувала людям життя.

З появою християнства з'явився і образ Богоматері – найщасливіший і найстрашніший. Саме навесні Пречиста Діва Марія благословила у Хресну дорогу свого єдиного Сина – Спасителя.



День матері – не лише державне свято, а й релігійне

В українському фольклорі образ матері найулюбленіший: лише понад двісті прислів'їв, а що говорити про легенди, пісні та перекази. Традиційно із усіх ролей жінки для українців саме роль матері сакральна.

Мати – це богиня роду, перша та наймудріша вихователька. Саме материнство грає ключову роль розвитку суспільства. Починаючи від продовження роду та закінчуючи закладенням у дитячу свідомість життєвих цінностей, вихованням та формуванням свідомої нації.

Водночас для українців свято матері має не лише давнє коріння, а й власну особливість – потрійний зміст значення самого слова: Божа Матір, Мати-Україна та Мати, яка тебе народила.



Перша мати – Марія, яка породила Ісуса Христа – Спасителя людства, який своєю смертю на хресті та чудесним Воскресінням спокутував усе людство від рабства гріха. Їй молилися ще українські козаки, прохаючи про заступництво та допомогу.







Друга мати – Матінка Україна, яка символізує націю та її етнічні землі. Це батьківщина-мати, де ми народилися.



Третя мати – Мати, яка нас виношує, народжує, виховує та вчить, дбає про нас і любить нас. Свято матері офіційно почали відзначати після Першої світової війни.



На початку минулого століття, у 1914 році, у Сполучених Штатах Свято матері зробили державним. З того часу ця подія набула нових традицій і успішно поширилася Європою. Цікаво, що з приходом радянської влади День матері в Україні офіційно заборонили. Коли Україна нарешті здобула незалежність, громадські організації знову повернули це свято українцям.



Трохи передісторії



50 радянських років Свято Матері було під забороною. Так-так, за радянської влади День матері потрапив до списку заборонених. Більше того, за публічне вшанування мами можна було потрапити до в'язниці, а то й поплатитися власним життям. І це не вигадки, а реалії того часу.



“В Україну Свято матері прийшло наприкінці 20-х років минулого сторіччя. Завдяки таким організаціям, як "Просвіта", Союз українок, Союз української молоді, ОУН, Свято Матері швидко стало популярним серед української спільноти. Зазвичай святкування відбувалися в читальнях Просвіти та народних будинках: концерти, вистави, читання рефератів про історію та значення свята. Тобто робилося все можливе, аби виховувати українське суспільство на кшталт національних традицій та ідей.



Проте вже у 1939 р. радянська влада забороняє діяльність усіх політичних партій та громадських організацій. Таким чином, було ліквідовано всі релігійні свята, а також День знань, День героїв та День матері. Це був час, коли за прояви духовного та національного не те, що засуджували – убивали.



На противагу Дню матері більшовики вигадали 8 Березня. Свято матері відновилося наприкінці 80-х років минулого століття, у період національного відродження України. Ініціатором була організація "Союз українок". Так, Україна поступово почала повертатися до джерел української культури”.