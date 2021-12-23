Олександр Мурашко – український портретист початку XX століття

Скільки талановитих людей народжуються в Україні і скільки прекрасних і неповторних шедеврів створюються такими людьми. Всі свої внутрішні переживання, кохання вони переносять на аркуші своїх книг і творів, знімають кінострічки, пишуть картини, створюють предмети мистецтва та вибудовують незвичайну архітектуру.

Художники України минулих століть та нашої сучасності займають не останню нішу у світовому мистецтві. Їхні роботи високо цінуються.

Портретист Олександр Мурашко набув популярності на початку XX століття, коли його роботи почали перемагати на міжнародних конкурсах у Європі. У той час художник вже повернувся до Петербурга після трирічної освіти в Парижі та Мюнхені, наданому йому Академією мистецтв у Петербурзі. У ній Мурашко з успіхом у 1900 році захистив свою випускну роботу – «Похорон кошового». Наставником та викладачем в Академії був І. Рєпін.

На жаль, усіх достовірних та точніших біографічних нарисів життя митця немає. Про його долю було переказано близькими, друзями, сусідами, вчителями та його учнями. Завдяки переданим мемуарам дружини А. Мурашко Маргарити від родини Прахових (родичі Мурашка по лінії дружини), деякі прогалини вдалося відновити.

Відомий художник свого часу Олександр Мурашко народився та помер у Києві (1875–1919).

Олександр Мурашко (Крачковський) був пасинком О. І. Мурашка. Мати Сашка вийшла заміж за іконописця, власника власної майстерні. Спочатку їхня родина проживала в Чернігівській області, але під час великого будівництва Володимирського собору їхня родина переїхала жити до Києва. У старшого Мурашка та Сашка почали складатися дуже складні стосунки, коли Сашко побажав йти своїм шляхом у мистецтві. І у свої 15 років Олександр приймає рішення жити самостійно, окремо від батька. Він продовжує працювати в соборі та навчатись у малювальній школі дядька, Миколи Мурашка. У цей важкий період дядько стає підтримкою для молодого А. Мурашко.

Юний Мурашко прагнув живопису іншого характеру. Його надихали розписи стін Володимирського собору, де він багато допомагав своєму вітчиму та вчився самостійно робити свої перші начерки. Так вже склалися обставини, що він міг спілкуватися з людьми, чиї імена вже були відомі: В. Васнєцов, В. Котарбінський, М. Врубель.

Історик А. Прахов також брав участь у долі Сашка і допоміг юнакові переконати батька поїхати вчитися до Петербурга.

До Академії мистецтв до майстерні Рєпіна Сашко вступив лише через два роки. До цього він навчався у художньому училищі Петербурга при Академії.

Учень Рєпіна був здібним і його старання не пройшли даремно, дипломна робота, яка називалася «Похорон кошового», відкрила йому шлях до Європи, де він навчався нових течій у мистецтві – імпресіонізму та модернізму.

У Європі Мурашко навчається три роки: у Франції він пише серії картин «Парижанки» про вуличне життя у кафе Парижа, у Мюнхені – навчається у А. Ажбе.

Після навчання Мурашко повертається до Петербурга, пише картини, виставляється у галереях.

Але він розуміє, щоб знайти себе – Петербург не його місце. Олександр Мурашко вирішує повернутися додому до Києва, до рідних земель. В 1906 художник зупиняється в будинку свого батька на вулиці Малій Житомирській, де він пише картину «Карусель». Ця картина перемагає численні міжнародні виставки і робить його відомим художником імпресіоністом у всій Європі.

Його роботи стають насиченими — так уміло художник передає емоції у колористиці полотен, що відтінки кольорів та півтонів виглядають дуже реалістично.

Особисте життя А. Мурашко зв'язав узами шлюбу з Маргаритою, дочкою відомого київського адвоката Августа Крюгера. Вони повінчалися у 1909 році. У 1913 році подружжя удочерило дівчинку Катю.

Свої останні 10 років художник писав портрети, викладав у Київському художньому училищі, а також брав участь у громадському житті Києва.

У 1913 році Мурашко відкриває свою приватну школу мистецтв у будинку Гінзбурга у Києві, в якій навчалися майстерності сотні учнів.

Художника переповнювали плани зробити Київ ще одним центром мистецтва в Європі, відкрити найкращі школи, які перевершували б Петербург.

Одним із таких перших кроків стало відкриття Української академії мистецтв у Києві (нині Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури), одним із основоположників та викладачів якої став А. Мурашко.

Але, на жаль, багатьом планам митця не вдалося здійснитися. У середині 1919 року в одному з провулків на Лук'янівці неподалік свого будинку, дорогу йому перегородили троє невідомих... Творчий світанок художника обірвався на 43 році життя.

Велика працездатність, завзятість та вдосконалення своєї майстерності привели майстра до впізнаваності та визнання. Він зміг знайти себе: відкрив власну художню студію, де він як педагог міг вчити своїх студентів новим течій мистецтва та вільної техніки малювання.

Багато картин його збереглися і були передані до Національного музею України у Києві. Частину картин розміщено у художніх музеях по різних містах України. Частина знаходиться в приватних колекціях поціновувачів мистецтва.

Картини майстра досі викликають замилування. Оскільки його стиль ні з чим не переплутати, його роботам немає рівних: «Дівчина в червоному капелюсі», «Карусель», «Благовіщення», «Смерть кошового» тощо.

Перша половина XX століття зазнала багато смертей: репресії, гоніння, війни.

Ми можемо пишатися тим, що українське мистецтво продовжує жити в картинах Олександра Мурашка, які вирізняються з-поміж інших...