19 СІЧНЯ – Свято хрещення або Йордан

«Хрещення» з грецької мови перекладається як «занурення у воду».
Сутність Хрещення полягає в тому, що, будучи безгрішним, Син Божий взяв на себе людські гріхи і показав, що весь шлях людський Він хоче пройти чесно і до кінця. Вважається, що це свято свідчить про обряд Святої Трійці. Того дня, коли хрестили Христа, за християнським вченням, людям явився Бог у трьох іпостасях: Бог Отець – у голосі, Син Божий – у тілі, Дух Святий – у вигляді голуба.
Підготовка:
Перед Хрещенням святкується «Голодна кутя». Цілий день нічого не їдять. Сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На столі виключно пісні приготування, наприклад: риба, вареники, млинці, кутя та компот.
Сутність Хрещення полягає в тому, що, будучи безгрішним, Син Божий взяв на себе людські гріхи і показав, що весь шлях людський Він хоче пройти чесно і до кінця. Вважається, що це свято свідчить про обряд Святої Трійці. Того дня, коли хрестили Христа, за християнським вченням, людям явився Бог у трьох іпостасях: Бог Отець – у голосі, Син Божий – у тілі, Дух Святий – у вигляді голуба.
Підготовка:
Перед Хрещенням святкується «Голодна кутя». Цілий день нічого не їдять. Сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На столі виключно пісні приготування, наприклад: риба, вареники, млинці, кутя та компот.
Символ Водохреща – вода. Саме з нею пов'язані основні традиції та ритуали. Один раз на рік вона має особливу силу лікування. Її можна як пити, так і освячувати нею приміщення. Зберігається вона, як правило, протягом усього року, вважаючи, що всі 365 днів вона має чудодійні здібності.
Ще одна невід'ємна традиція Водохреща – купання у водоймищах, які до цього були освячені священиком. Здійснюють його за будь-якої погоди. За стародавніми звичаями, церемонія освячення води проходила просто неба, на берегах річок, струмків, озер. Заздалегідь роблять ополонку у вигляді хреста куди священик тричі опускає срібний хрест. Раніше його прикрашали барвінком та сосновими голками та поливали буряковим соком, від чого він стає багряно-червоним, символізуючи вогонь.. Так, над річкою біля хреста відбувається обряд Йорданського водосвяття.
Усе це дію здійснюють після вечірньої служби від півночі до опівночі з 18 на 19 січня. За старими звичаями в освячену воду треба поринути повністю, з головою тричі, при цьому хрестяться і примовляють: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Крім того, прийнято купатися в сорочках, а не в купальниках, щоб не оголюватись напоказ.
Етнографи зазначають, що у деяких регіонах України є традиції вмивання, а не купелі. Щорічно, очищаючись освяченою водою, ми ніби знову народжуємося, залишаючи у минулому всі наші сварки, невдоволення та образи.
Ми вітаємо всіх, хто відзначає це світле свято! Бажаємо духовного зростання, любові, доброго здоров'я, мудрості, миру та спокою!
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