Зімбабве отримала 200 тис. доз Sinovac, Україна поки чекає

06:37 19 лютого Київ, Україна

У Зімбабве почалася вакцинація від коронавірусу, медики використовують китайську ковід-вакцину виробництва Sinovac . На першому етапі вакцинації планується охопити близько 22% населення.



Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.



Зімбабвійців вакцинують препаратом компанії Sinovac, 200 тис. доз якого їм подарував уряд Китаю. Першим в країні щеплення отримав міністр охорони здоров'я.



На першому етапі вакцину отримають медики, держслужбовці, люди старше 60 років і представники груп ризику.



Також перший етап вакцинації повинен дати відповідь на питання про те, наскільки вакцина компанії Sinovac ефективна проти південноафриканської мутації коронавірусу.



В цілому в Зімбабве планують прищепити більшу частину населення країни.



"Всього на першому етапі будуть вакциновані 22% населення. На другому етапі 18,4% людей будуть охоплені вакцинацією, ще 18,4% будуть вакциновані на третьому етапі. Таким чином буде досягнута ціль вакцинації - майже 60% всього населення", - заявила міністр інформації Зімбабве Моніка Муцвангва на пресконференції у вівторок.



Крім отриманої в подарунок від Китаю вакцини, Зімбабве закупила ще близько 800 000 доз препарату, які повинні прибути в наступному місяці.