Тварини і коронавірус: найуразливішими виявилися кішки і мавпи

18:24 21 липня Київ, Україна

При вивченні впливу коронавірусу на дихальні шляхи різних тварин і ссавців, найуразливішими виявилися кішки і мавпи.

Про це йдеться в журналі Emerging Infectious Diseases.



Для того, щоб це з'ясувати, вчені використовували унікальну колекцію моделей культур клітин, що вистилають дихальні шляхи різних домашніх і диких тварин 12 видів ссавців, включаючи макаку-резуса, кішку, тхора, собаку, свиню, кролика, кіз, велику рогату худобу, ламу, верблюдів і два види кажанів.



Виявилося, що коронавірус ефективно інфікував тільки респіраторні клітини кішок і мавп.



"Наші результати, разом з попередніми звітами про вторинні переходи від людини до тварин, повинні ретельно контролюватися для визначення потенційної ролі кішок, мавп і близькоспоріднених видів як резервуарів вторинного поширення SARS-CoV-2", - підсумували автори дослідження.