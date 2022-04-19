Тварини і коронавірус: найуразливішими виявилися кішки і мавпи

При вивченні впливу коронавірусу на дихальні шляхи різних тварин і ссавців, найуразливішими виявилися кішки і мавпи.
Про це йдеться в журналі Emerging Infectious Diseases.
Для того, щоб це з'ясувати, вчені використовували унікальну колекцію моделей культур клітин, що вистилають дихальні шляхи різних домашніх і диких тварин 12 видів ссавців, включаючи макаку-резуса, кішку, тхора, собаку, свиню, кролика, кіз, велику рогату худобу, ламу, верблюдів і два види кажанів.
Виявилося, що коронавірус ефективно інфікував тільки респіраторні клітини кішок і мавп.
"Наші результати, разом з попередніми звітами про вторинні переходи від людини до тварин, повинні ретельно контролюватися для визначення потенційної ролі кішок, мавп і близькоспоріднених видів як резервуарів вторинного поширення SARS-CoV-2", - підсумували автори дослідження.
Для того, щоб це з'ясувати, вчені використовували унікальну колекцію моделей культур клітин, що вистилають дихальні шляхи різних домашніх і диких тварин 12 видів ссавців, включаючи макаку-резуса, кішку, тхора, собаку, свиню, кролика, кіз, велику рогату худобу, ламу, верблюдів і два види кажанів.
Виявилося, що коронавірус ефективно інфікував тільки респіраторні клітини кішок і мавп.
"Наші результати, разом з попередніми звітами про вторинні переходи від людини до тварин, повинні ретельно контролюватися для визначення потенційної ролі кішок, мавп і близькоспоріднених видів як резервуарів вторинного поширення SARS-CoV-2", - підсумували автори дослідження.
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