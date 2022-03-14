Жертвами COVID-19 стали вже понад 1,1 млн жителів земної кулі

16:02 19 жовтня Київ, Україна

Дослідники університету Джона Хопкінса поділилися свіжими даними. В понеділок, 19 жовтня, кількість інфікованих людей коронавірусом в світі перетнула позначку в 40 мільйонів.



Також наголошується, що в усьому світі жертвами хвороби стали вже понад 1,1 мільйона осіб. Найбільше випадків продовжують фіксувати США, наближаючись до 8,2 мільйона, а також майже до 220 000 смертей.



Наступна найбільша кількість випадків захворювання в Індії - близько 7,6 мільйона і більше 110 тис. смертей. Бразилія займає третє місце за кількістю інфікованих, зафіксувавши 5,2 мільйона хворих і понад 150 тисяч смертей. У країнах Європи кількість смертей перевищила 200 тисяч, кількість інфікованих - 4,8 мільйона.



Згідно з даними університету Хопкінса, Україна за кількістю випадків коронавірусу займає 24 місце в світі, так з початку пандемії заразилися вже більше 300 тисяч українців, понад 5,5 тисячі стали жертвами.