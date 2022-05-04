Зелений чай і шоколад можуть врятувати від зараження COVID-19

09:43 04 грудня Київ, Україна

Вживання винограду, зеленого чаю і шоколаду , на думку американських дослідників, може стати ефективним способом профілактики COVID-19

Вчені з Університету Північної Кароліни перерахували продукти, які можуть знижувати активність ферментів коронавірусу. Результати їхнього дослідження опубліковані у виданні Frontiers in Plant Science.



Дослідники з'ясували, що хімічні сполуки у винограді та зеленому чаї найбільш успішно перешкоджають поширенню коронавірусу в організмі людини, оскільки речовини, що містяться в них, здатні блокувати ферменти протеази SARS-CoV-2.



Крім цього, знижувати активність ферментів COVID-19 здатні темний шоколад і какао.