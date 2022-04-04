Зеленський і Єрмак отримали позитивний результат на COVID

18:10 09 листопада Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що інфікований коронавірусом, пізніше позитивний тест отримає і голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Друзі, на жаль, Covid-19 дістався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат", - зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що відчуває себе нормально. ускладнень немає. Протягом двох тижнів буде вдома працювати в онлайн-режимі.

"Вкотре підкреслю: коронавірус - не жарти. Дотримуйтеся карантину. Носіть маски, не забувайте про дотримання дистанції, дезінфікуйте руки і робочі поверхні. Бережіть себе і будьте здорові!"- зазначив Зеленський.

В ОП також повідомили, що керівник Офісу Президента, його заступники та працівники Офісу здають ПЛР-тести на постійній основі. Юлія Ковалів, на щастя, вже отримала негативний тест і бореться в звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень.

"Ми будемо повідомляти про стан президента та працівників Офісу", - додали в Офісі глави держави.

Також глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про позитивний тест на коронавірус.

"Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але відчуваю себе нормально. На цьому тижні запланована відеозустріч радників лідерів нормандського формату. Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім. Якщо переговори на цьому тижні не відбудуться - точно не з моєї вини", - Єрмак.

Глава ОПУ піде на самоізоляцію і обіцяє працювати "в звичайному режимі, не сповільнюючи темп".

В ОП закликали громадян дотримуватися карантинного режиму: не забувати про маски і дотримуватися соціальної дистанції.