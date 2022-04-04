Зеленський і Єрмак отримали позитивний результат на COVID

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що інфікований коронавірусом, пізніше позитивний тест отримає і голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Він додав, що відчуває себе нормально. ускладнень немає. Протягом двох тижнів буде вдома працювати в онлайн-режимі.
В ОП також повідомили, що керівник Офісу Президента, його заступники та працівники Офісу здають ПЛР-тести на постійній основі. Юлія Ковалів, на щастя, вже отримала негативний тест і бореться в звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень.
Також глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про позитивний тест на коронавірус.
Глава ОПУ піде на самоізоляцію і обіцяє працювати "в звичайному режимі, не сповільнюючи темп".
В ОП закликали громадян дотримуватися карантинного режиму: не забувати про маски і дотримуватися соціальної дистанції.
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