Захисна маска взимку - носити чи ні?

07:27 14 грудня Київ, Україна

Основне призначення масок - захищати вас від зараження з боку інших людей. Медики не рекомендують одягати маску на вулиці, коли холодно, а носити її, виключно коли ви перебуваєте в місці скупчення людей.

Пояснюється це тим, що через перепад температур між повітрям на вулиці і диханням внутрішня сторона маски швидко намокає.



Намоклу маску слід викинути, її не можна продовжувати носити. Якщо ж намокла багаторазова маска, то після першого ж використання її необхідно ретельно відіпрати і випрасувати.

Заборонено використовувати маску, якщо:

зносилися гумки. Через розтягнуті і слабкі кріплення захисна тканина не буде прилягати щільно до лиця, що значно збільшить ризик зараження;

є розриви на тканині, дірки і стирчать нитки. Через ці отвори можливе проникнення вірусних частинок;

на ній залишаються плями навіть після прання. Будь-яке витончення тканини може поставити під загрозу здоров'я людини;

через маску можна задути свічку або побачити дим від дихання на холоді;

неправильно випрали маску.

При диханні, кашлі або нежиті на масці формуються специфічні краплі, які швидко замерзають на морозі. Вони можуть сприяти розвитку застудних захворювань.