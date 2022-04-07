Заступник міністра охорони здоров'я відзвітував про роботу контакт-центру з протидії COVID-19

10:50 11 листопада Київ, Україна

На нараді, яка відбулася сьогодні, 11 листопада, заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер відзвітував про результати 6-денної роботи Всеукраїнського контакт-центру



"Теми дзвінків, за якими залишали звернення (скарги або питання, які вимагають додаткового рішення) - робота сімейних лікарів (37%), надання послуг медичними установами (25%), робота лабораторій (11%), робота поліклінік, амбулаторій (7%), скарги на неможливість здати ПЛР-тест (4%)", - сказав він.



За словами Кучера, найбільше таких звернень зареєстровано в Київській (22%), Дніпропетровській (9%), Харківській (7%), Черкаській (6%) областях і Києві (9%).

Своєчасно і якісно обробляють звернення громадян Волинська, Черкаська, Одеська, Чернігівська, Житомирська, Хмельницька, Вінницька, Івано-Франківська, Херсонська і Миколаївська області.



Заступник міністра зазначив, що з початку роботи контакт-центр прийняв близько 27 тис. дзвінків, з них 7,631 тис. дзвінків були оброблені в автоматичному режимі.



"19,188 тис. дзвінків направили на операторів, з них 15,945 тис. дзвінків прийняли і обробили вчасно, 3,243 тис. дзвінків були під час навантаження і оператори їм передзвонили. 50% дзвінків стосуються діагностики, близько 9% запитань - амбулаторного лікування, 6% - безкоштовних і платних тестувань, 5,7% - порядку проходження самоізоляції і 3,6% - підписання декларацій", - уточнив Кучер.