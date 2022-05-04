Захворюваність в Україні знизилася майже вдвічі: сьогодні зафіксований 8 641 новий випадок

09:10 07 грудня Київ, Україна

За словами Максима Степанова, в Україні знизилося не тільки зростання летальних випадків, але вже третій день поспіль знижується кількість щоденного приросту захворюваності на COVID-19.



В Україні за останні 24 години зафіксований 8 641 новий випадок захворювання на коронавірус COVID-19.



"Зокрема, захворіли 390 дітей і 284 медпрацівники. Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 037 людей; летальних випадків - 145; видужали - 5 123 людини", - розповів Степанов.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) і Сумській (477) областях.



Загальна кількість інфікованих з початку пандемії на ранок понеділка склала 821 947 осіб, 13 733 людини - померли від COVID-19, одужали - 423 704 людини.



Кількість випадків коронавірусу в регіонах України:



Вінницька - 18714 (+127)

Волинська - 26211 (+192)

Дніпропетровська - 45040 (+960)

Донецька - 25792 (+245)

Житомирська - 32 318 (+351)

Закарпатська - 24 663 (+122)

Запорізька - 36937 (+398)

Івано-Франківська - 39438 (+65)

Київ - 81335 (+1 526)

Київська - 43854 (+635)

Кіровоградська - 6360 (+106)

Луганська - 7088 (+61)

Львівська - 50175 (+344)

Миколаївська - 21429 (+285)

Одеська - 51 810 (+662)

Полтавська - 25655 (+427)

Рівненська - 33714 (+206)

Сумська - 33658 (+477)

Тернопільська - 29788 (+194)

Харківська - 59393 (+108)

Херсонська - 12159 (+244)

Хмельницька - 32429 (+143)

Черкаська - 27 167 (+358)

Чернівецька - 35 378 (+226)

Чернігівська - 21 442 (+179)