COVID-захворюваність в Україні продовжує різко зростати, - МОЗ

10:09 22 січень Київ, Україна

Рекорд України з виконання колядок став поштовхом до чергового рекорду захворюваності на коронавірус на Заході країни. Число хворих зростає п'яту добу поспіль. Вчора найбільше інфікованих виявили у Львівській області (3293), Івано-Франківській області (2284) та Києві (1744).

В Україні за п'ятницю, 21 січня, зафіксовано 22 473 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Це суттєво перевищує показник четверга, повідомляє МОЗ.

Серед нових хворих дітей – 2838, медпрацівників – 535. Госпіталізовано 2608 осіб; летальних наслідків – 136, одужали – 4610 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 842 011 осіб, одужало – 3 580 878; летальних наслідків - 99 129.

Число нових COVID-випадків у регіонах України:

Київ – 1 744

Вінницька – 1 005

Волинська – 512

Дніпропетровська – 785

Донецька – 701

Житомирська – 879

Закарпатська – 682

Запорізька – 246

Івано-Франківська – 2 284

Київська – 743

Кіровоградська – 100

Луганська – 291

Львівська – 3 293

Миколаївська – 283

Одеська – 1079

Полтавська – 549

Рівненська – 828

Сумська – 1355

Тернопільська – 923

Харківська – 1 159

Херсонська – 334

Хмельницька – 1064

Черкаська – 357

Чернівецька – 848

Чернігівська – 429

В Україні на початку нової хвилі інфікування коронавірусом діти складають приблизно 10% усіх хворих. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами.

"Одна з особливостей Омікрона в порівнянні з Дельтою - він більше вражає дитяче населення. Чи більше у порівнянні з усім населенням? Ні. Ми відслідковуємо чітку динаміку. У нас серед нових випадків по Україні за останній день 12%, а в середньому з 10 до 20 січня серед усіх виявлених випадків від 6% до 10% – це діти.. Серед госпіталізованих у нас від 19% до 16% – це діти. 19% було, стало 16%", – сказав міністр.

Нагадаємо, МОЗ очікує до 60 тисяч COVID-випадків щодня. Лише у лютому близько мільйона українців можуть перехворіти на новий штам коронавірусу Омікрон. І це за оптимістичного сценарію.

Вчора Івано-Франківську перевели в червону зону карантину. Там фіксували різкий спалах коронавірусу, який може бути пов'язаний із встановленням рекорду України з виконання колядок.