COVID-захворюваність в Україні продовжує різко зростати, - МОЗ

10:09 22 січень Київ, Україна

Рекорд України з виконання колядок став поштовхом до чергового рекорду захворюваності на коронавірус на Заході країни. Число хворих зростає п'яту добу поспіль. Вчора найбільше інфікованих виявили у Львівській області (3293), Івано-Франківській області (2284) та Києві (1744).

В Україні за п'ятницю, 21 січня, зафіксовано 22 473 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Це суттєво перевищує показник четверга, повідомляє МОЗ.

Серед нових хворих дітей – 2838, медпрацівників – 535. Госпіталізовано 2608 осіб; летальних наслідків – 136, одужали – 4610 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 842 011 осіб, одужало – 3 580 878; летальних наслідків - 99 129.

Число нових COVID-випадків у регіонах України:

  • Київ – 1 744
  • Вінницька – 1 005
  • Волинська – 512
  • Дніпропетровська – 785
  • Донецька – 701
  • Житомирська – 879
  • Закарпатська – 682
  • Запорізька – 246
  • Івано-Франківська – 2 284
  • Київська – 743
  • Кіровоградська – 100
  • Луганська – 291
  • Львівська – 3 293
  • Миколаївська – 283
  • Одеська – 1079
  • Полтавська – 549
  • Рівненська – 828
  • Сумська – 1355
  • Тернопільська – 923
  • Харківська – 1 159
  • Херсонська – 334
  • Хмельницька – 1064
  • Черкаська – 357
  • Чернівецька – 848
  • Чернігівська – 429

В Україні на початку нової хвилі інфікування коронавірусом діти складають приблизно 10% усіх хворих. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами.

"Одна з особливостей Омікрона в порівнянні з Дельтою - він більше вражає дитяче населення. Чи більше у порівнянні з усім населенням? Ні. Ми відслідковуємо чітку динаміку. У нас серед нових випадків по Україні за останній день 12%, а в середньому з 10 до 20 січня серед усіх виявлених випадків від 6% до 10% – це діти.. Серед госпіталізованих у нас від 19% до 16% – це діти. 19% було, стало 16%", – сказав міністр.

Нагадаємо, МОЗ очікує до 60 тисяч COVID-випадків щодня. Лише у лютому близько мільйона українців можуть перехворіти на новий штам коронавірусу Омікрон. І це за оптимістичного сценарію.

Вчора Івано-Франківську перевели в червону зону карантину. Там фіксували різкий спалах коронавірусу, який може бути пов'язаний із встановленням рекорду України з виконання колядок.