COVID-захворюваність в Україні продовжує різко зростати, - МОЗ

Рекорд України з виконання колядок став поштовхом до чергового рекорду захворюваності на коронавірус на Заході країни. Число хворих зростає п'яту добу поспіль. Вчора найбільше інфікованих виявили у Львівській області (3293), Івано-Франківській області (2284) та Києві (1744).
В Україні за п'ятницю, 21 січня, зафіксовано 22 473 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Це суттєво перевищує показник четверга, повідомляє МОЗ.
Серед нових хворих дітей – 2838, медпрацівників – 535. Госпіталізовано 2608 осіб; летальних наслідків – 136, одужали – 4610 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 842 011 осіб, одужало – 3 580 878; летальних наслідків - 99 129.
Число нових COVID-випадків у регіонах України:
- Київ – 1 744
- Вінницька – 1 005
- Волинська – 512
- Дніпропетровська – 785
- Донецька – 701
- Житомирська – 879
- Закарпатська – 682
- Запорізька – 246
- Івано-Франківська – 2 284
- Київська – 743
- Кіровоградська – 100
- Луганська – 291
- Львівська – 3 293
- Миколаївська – 283
- Одеська – 1079
- Полтавська – 549
- Рівненська – 828
- Сумська – 1355
- Тернопільська – 923
- Харківська – 1 159
- Херсонська – 334
- Хмельницька – 1064
- Черкаська – 357
- Чернівецька – 848
- Чернігівська – 429
В Україні на початку нової хвилі інфікування коронавірусом діти складають приблизно 10% усіх хворих. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами.
Нагадаємо, МОЗ очікує до 60 тисяч COVID-випадків щодня. Лише у лютому близько мільйона українців можуть перехворіти на новий штам коронавірусу Омікрон. І це за оптимістичного сценарію.
Вчора Івано-Франківську перевели в червону зону карантину. Там фіксували різкий спалах коронавірусу, який може бути пов'язаний із встановленням рекорду України з виконання колядок.
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