Захворюваність зростає: за минулу добу зареєстровано 19 676 нових випадків

В Україні неухильно зростає як кількість інфікувань коронавірусом, так і кількість госпіталізацій.
Про це повідомляє глава МОЗ Максим Степанов.
За його інформацією, за минулі 24 години госпіталізовані 4 936 осіб; одужали - 11 221 особа; здійснено тестувань за добу - 119 369 (в тому числі методом ПЛР - 53 373, методом ІФА - 21 071, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 44 925).
За його інформацією, за минулі 24 години госпіталізовані 4 936 осіб; одужали - 11 221 особа; здійснено тестувань за добу - 119 369 (в тому числі методом ПЛР - 53 373, методом ІФА - 21 071, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 44 925).
За минулу добу на коронавірус в країні захворіли 19 676 українців. Зокрема, інфікувалися 751 дитина і 552 медпрацівники.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.
За останню добу від коронавірусу померли 419 осіб.
Всього ж з початку пандемії в Україні заразилися 1 823 674 особи; одужали - 1 395 104 особи; летальних випадків - 36 381.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 1864 випадки;
Вінницька область - 640 випадків;
Волинська область - 448 випадків;
Дніпропетровська область - 1665 випадків;
Донецька область - 1146 випадків;
Житомирська область - 647 випадків;
Закарпатська область - 236 випадків;
Запорізька область - 823 випадки;
Івано-Франківська область - 231 випадок;
Київська область - 1265 випадків;
Кіровоградська область - 207 випадків;
Луганська область - 226 випадків;
Львівська область - 1639 випадків;
Миколаївська область - 372 випадки;
Одеська область - 1194 випадки;
Полтавська область - 848 випадків;
Рівненська область - 557 випадків;
Сумська область - 820 випадків;
Тернопільська область - 373 випадки;
Харківська область - 1194 випадки;
Херсонська область - 317 випадків;
Хмельницька область - 1094 випадки;
Черкаська область - 834 випадки;
Чернівецька область - 377 випадків;
Чернігівська область - 659 випадків.
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