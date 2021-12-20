Захворюваність зростає: за минулу добу зареєстровано 19 676 нових випадків

08:40 09 квітень Київ, Україна

В Україні неухильно зростає як кількість інфікувань коронавірусом, так і кількість госпіталізацій.





За його інформацією, за минулі 24 години госпіталізовані 4 936 осіб; одужали - 11 221 особа; здійснено тестувань за добу - 119 369 (в тому числі методом ПЛР - 53 373, методом ІФА - 21 071, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 44 925). Про це повідомляє глава МОЗ Максим Степанов За його інформацією, за минулі 24 години госпіталізовані 4 936 осіб; одужали - 11 221 особа; здійснено тестувань за добу - 119 369 (в тому числі методом ПЛР - 53 373, методом ІФА - 21 071, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 44 925).

За минулу добу на коронавірус в країні захворіли 19 676 українців. Зокрема, інфікувалися 751 дитина і 552 медпрацівники.



Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.



За останню добу від коронавірусу померли 419 осіб.



Всього ж з початку пандемії в Україні заразилися 1 823 674 особи; одужали - 1 395 104 особи; летальних випадків - 36 381.



Кількість захворювань в регіонах на добу:



Київ - 1864 випадки;

Вінницька область - 640 випадків;

Волинська область - 448 випадків;

Дніпропетровська область - 1665 випадків;

Донецька область - 1146 випадків;

Житомирська область - 647 випадків;

Закарпатська область - 236 випадків;

Запорізька область - 823 випадки;

Івано-Франківська область - 231 випадок;

Київська область - 1265 випадків;

Кіровоградська область - 207 випадків;

Луганська область - 226 випадків;

Львівська область - 1639 випадків;

Миколаївська область - 372 випадки;

Одеська область - 1194 випадки;

Полтавська область - 848 випадків;

Рівненська область - 557 випадків;

Сумська область - 820 випадків;

Тернопільська область - 373 випадки;

Харківська область - 1194 випадки;

Херсонська область - 317 випадків;

Хмельницька область - 1094 випадки;

Черкаська область - 834 випадки;

Чернівецька область - 377 випадків;

Чернігівська область - 659 випадків.